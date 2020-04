Fresh 'n Rebel Rockbox Brick to nieduży, ale silny głośnik Bluetooth. Może pełnić także inne funkcje - zobacz jakie!

Fresh 'n Rebel Rockbox Brick - głośnik BlueTooth z powerbankiem

Fresh 'n Rebel Rockbox Brick to głośnik Bluetooth, który zwraca uwagę swoim wyglądem. Zgodnie z nazwą, przypomina on cegłę. Jego spód, góra i tył to przyjemne w dotyku tworzywo sztuczne, a boki - specjalna tkanina. Głośnik jest dostępny w ośmiu wariantach - różnią się one kolorem zastosowanego materiału. Urządzenie ma wymiary 155 mm x 59 mm x 59 mm i waży 434 g. W zestawie otrzymujemy także kabelek micro USB, służący do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm, dzięki czemu można podłączyć do niego urządzenia niemające wsparcia dla Bluetooth. Spód to dwie gumowe nóżki, dzięki czemu głośnik BT stoi stabilnie, na górnej części obudowy znajdują się przyciski sterowania. Wszelkie wejścia i złącza zostały umieszczone na "plecach" urządzenia.

Fresh 'n Rebel Rockbox Brick - jakość dźwięku

Pod tkaniną Rockbox Brick kryją się w sumie trzy głośniki: dwa standardowe o mocy 6W każdy oraz głośnik niskotonowy. Połączenie to sprawdza się znakomicie - na jakość dźwięku nie można narzekać. Wszystkie tony są doskonale słyszalne, a przy cięższej muzyce basy odpowiednio wyeksponowane. Zaletą urządzenia jest wbudowana bateria - ma pojemność 4000 mAh, co może umożliwić nawet 20 godzin pracy głośnika. A czy tak się dzieje? Z miłym zaskoczeniem trzeba przyznać, że jeśli używamy Rockbox Brick z głośnością 50% i mniejszą - tak, taki czas pracy bez konieczności ładowania jest możliwy. Ponadto z głośnika można skorzystać jak z powerbanku i podłączyć smartfona do ładowania. Ilość energii powinna wystarczyć do pełnego naładowania urządzenia, jednak tempo tej operacji jest bardzo wolne. Rockbox Brick może zostać użyty także jako zestaw głośnomówiący - tu również nie można narzekać na jakość dźwięku.

Podsumowując: głośnik Bluetooth marki Fresh 'n Rebel to dobry sprzęt, w którym trudno wskazać jakieś większe wady. Doskonale posłuży każdemu, kto poszukuje emitującego dobrej jakości dźwięk głośnika BT.