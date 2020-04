Frugal Smart hulajnoga elektryczna dla każdego. Wygodna, lekka i tania.

Hulajnogę elektryczną Frugal Smart możesz zabrać ze sobą wszędzie - jest lekka i kompaktowa. Wygodny system składania ułatwia poruszanie się po ulicach i podróżowanie komunikacją miejską. Jednoślad został wyposażony w silnik o mocy 250W, który umożliwia jazdę do 23 km/h. Dzięki wbudowanemu litowo-jonowemu (4.4 Ah) akumulatorowi, na jednym doładowaniu, możemy przejechać do 13 km. Jest to zależne od obciążenia, prędkości, terenu po jakim się poruszamy oraz warunków pogodowych. Czas ładowania baterii to ok. 2h. Hulajnoga idealnie sprawdzi się jako transport do pracy czy do szkoły.

Z przodu posiada 6-calowe koła, z tyłu 5,5-calowe. Na kierownicy został zamieszczony wyświetlacz, który pokazuje wszystkie najważniejsze informacje. Komfort i bezpieczeństwo jazdy zapewniają elektromagnetyczny hamulec (nożny), antypoślizgowa platforma, dzwonek umieszczony na kierownicy, amortyzator oraz oświetlenie LED z przodu i migająca lampa z tyłu. Do tego, hulajnoga posiada certyfikat CE, co gwarantuje, że sprzęt spełnia odpowiednie wymagania.

Z hulajnogi mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci w wieku szkolnym - długość kierownicy może być dostosowana do odpowiedniego wzrostu użytkownika (długość kierownicy do 100 cm). Maksymalne obciążenie wynosi 90 kg. Sama hulajnoga jest lekka (7.5 kg) i poręczna, dlatego bez problemu możemy ją przenosić lub przewozić w bagażniku. Sprawdzi się przede wszystkim w mieście, na płaskich i równych powierzchniach.