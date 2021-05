Instax Mini 11 to aparat błyskawiczny od Fujifilm. Jakie cechy mogą sprawić, że go kupisz?

Fujifilm Instax Mini 11 dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych - w tym niebieskiej, różowej i purpurowej. Mamy tu do czynienia z urządzeniem prostym i niedrogim, które doskonale nada się do wykonywania zdjęć w różnych sytuacjach. Zastosowano tu mechanizm, który samoczynnie dobiera najlepsze parametry wykonywanej fotografii do oświetlenia itp. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie zdjęcia powinny wypadać perfekcyjnie. Znalazła się tu także wbudowana lampa błyskowa, dzięki której można wykonywać je nocą lub gdy wokół panuje ciemność. Oczywiście użytkownik ma możliwość ręcznego dopasowania wszelkich parametrów.

W aparacie Fujifilm Instax Mini 11 interesująco rozwiązano metodą robienia zdjęć selfie. Należy wyciągnąć przednią krawędź obiektywu, aby pojawił się zgrabny, wbudowany obiektyw do selfie oraz lusterko, dzięki któremu można sprawdzić, jak wypadnie się na fotografii. Drukowane zdjęcia mają rozmiar karty kredytowej - dzięki czemu idealnie zmieszczą się w portfelu. Przeciętny czas wywołania filmu wynosi 90 sekund.

Podsumowując: Fujifilm Instax Mini 11 to prosty, wygodny aparat natychmiastowy dla osób, które nie mają dużych wymagań. Nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i młodszych użytkowników, których może zachęcić do zainteresowania się fotografią.