Wytrwały, mocny i idealny do twórczego filmowania w rozdzielczości 4K.

Fujifilm X-H1 to aparat bezlusterkowy, który wybierany jest przez profesjonalnych twórców. Posiada 24-milionowy sensor X-Trans CMOS III w rozmiarze APS-C, który wyposażony jest w system stabilizacji obrazu, bardzo szybki 325-punktowy autofokus oraz wizjer elektroniczny o rozdzielczości 3,6 Mpix. Do tego w aparacie zastosowano tryb redukcji migotania, co pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość zdjęć oraz filmów w pomieszczeniach. Zakres czułości ISO wynosi 200-12800 ISO (z możliwością obniżenia do 100 ISO i podwyższenia do 25600 lub 51200).

Maksymalna jakość nagrywanych filmów to 4K (4096 x 2160), która umożliwia filmowanie z prędkością 24 kl./s. Przy standardowej jakości 4K (3840 x 2160) możemy zapisać plik z szybkością 30 kl./s. Aparat X-H1 X-H1 obsługuje format kina cyfrowego (17: 9) i nagrywa wideo wysokiej jakości z dużą szybkością transmisji 200 Mb/s. Do tego posiada wbudowany mikrofon dźwiękowy (24 bity/48 kHz), co oznacza, że ​​nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt, aby nagrywać dźwięk w wysokiej rozdzielczości. Pozwala kręcić filmy w przyśpieszonym i zwolnionym tempie, z użyciem artystycznych efektów. Posiada wiele funkcji, które ułatwiają pracę i umożliwiają zastosowanie ciekawych efektów zarówno podczas robienia zdjęć, jak i filmowania - funkcja Focus Peaking, tryb cichej obsługi czy tryb symulacji filmu Eterna.