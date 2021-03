Fujifilm X-T30 to kompaktowy aparat cyfrowy z wymienną optyką, który idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych podróży.

Bezlusterkowiec Fujifilm X-T30 to niewielki, kompaktowy aparat - mierzy 118 x 83 x 47 mm i waży 383 g - wyróżniający się stylową, retro obudową. Został wyposażony w matrycę APS-C o rozdzielczości aż 26,1 mln pikseli, wspieraną przez procesor X-Processor 4 o czterordzeniowej konstrukcji. System AF pokrywający niemal 100% kadru ułatwia nie tylko ustawienie ostrości w skrajnych miejscach ale także śledzenie obiektu. Poza tym, aparat posiada funkcję wykrywania i śledzenia twarzy oraz oka, co pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości na obiektach w ciągłym ruchu z maksymalną prędkością do 8 kl./s w pełnej rozdzielczości. Co ważne, tryb Sport Viewfinder (wizjer sportowy) pozwala zwiększyć tę prędkość.

Za pomocą FujiFilm X-T30 nagramy film w rozdzielczości 4K z prędkością 30 kl./s. Dodatkowo, urządzenie obsługuje również format DCI (17:9). Na pochwałę zasługuje również dźwięk rejestrowany przez sam aparat, bez dodatkowych akcesoriów.

Nie zabrakło dużego, jasnego wizjera elektronicznego o rozdzielczości 2,36 mln punktów i współczynniku powiększenia 0,62x, a także dotykowego, odchylanego ekranu LCD, na którym widzimy wprowadzane zmiany ustawień, takie jak balans bieli, ekspozycja czy nałożone efekty. Na ekranie możemy wybrać punkt ostrości oraz wyzwolić migawkę.

Aparat posiada wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, dzięki któremu może szybko i sprawnie przerzucić zdjęcia na inne urządzenie. Poza tym, dzięki aplikacji Fufjifilm Camera Remote możemy sterować aparatem na odległość, z poziomu telefonu.

Fujifilm X-T30 to idealny aparat z wymienną optyką do fotografii podróżniczej i ulicznej. Przemawia za tym przede wszystkim kompaktowy rozmiar i niska waga, ale nie tylko. Aparat został wyposażony w szereg funkcji i możliwości, które sprawiają, że jakość zdjęć jest naprawdę doskonała.