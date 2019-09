Fury Avenger M to fotel gamingowy, który ma pozwolić graczom na przetrwanie najdłuższych sesji. jakie są jego zalety?

Fury Avenger M to tani fotel dla gracza o ergonomicznej konstrukcji. Zapewnia odpowiednie rozłożenie ciężaru gracza, dzięki czemu fotel posłuży idealnie zarówno osobom niższym i wyższym, a zastosowanie podnośnika gazowego 2-klasy pozwala na udźwig nawet do 150 kg. Dzięki odpowiednio dobranej piance zastosowanej jako wypełnienie oparcia i siedziska oraz wykończeniu stylową ekoskórą zapewni wygodę nawet przy bardzo długiej rozgrywce. Podłokietniki fotela zostały pokryte grubą warstwą pianki i także obszyte ekoskórą, aby zapewnić wygodne oparcie dla rąk. Cała konstrukcja porusza się na nylonowych kółkach, które umożliwiają sprawne przesuwanie fotela nie narażając podłoża na ścieranie.

Fury Avenger M wyposażono w 7 centymetrowy zakres regulacji wysokości siedziska. Jest ona dostępna w zakresie od 43 do 50 cm, co pozwala przystosować ten fotel dla graczy pod indywidualne preferencje. Dodatkowo fotel oferuje możliwość skorzystania z trybu bujania wtedy, kiedy zajdzie potrzeba bardziej dynamicznego działania lub zwykłego oderwania się od sztywnej pozycji. Wspomniana wcześniej ekoskóra ma kolory czerni i szarości. Resztę wykończenia stanowią efektowne niebieskie obszycia - a na zagłówku wyhaftowano logo marki Fury Avenger M . Takie połączenie daje ciekawy efekt, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu fanowi sprzętu spod znaku niebieskiej pięści.

Ogólnie nie można mieć większych zastrzeżeń, a dodatkową zaletą jest fakt, że opisywany tu fotel gamingowy jest bardzo łatwy w montażu. Jednym słowem - polecamy.