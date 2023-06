G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 - 48 GB zestaw pamięci DDR5 w akcji

Przez lata przywykliśmy, że rozmiar RAM w naszym PC wyrażany jest przez wielokrotność cyfry 2. Przez lata w naszych komputerach gościły 4,8,16,32 najpierw MegaBajty, potem już GigaBajty pamięci. I choć mogło wydawać się, że rewolucji w tym aspekcie nie doświadczymy, to ta nastąpiła dość nieoczekiwanie.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku świat obiegła niezwykła informacja. Micron, jeden z producentów modułów pamięci wyprodukował pierwsze 24 oraz 48 GB kości DDR5. I choć wielu obawiało się, że będzie to kolejny niszowy prodykt dla rozwiązań serwerowych, to znaleźli się producenci, na tyle szaleni, by udostępnić nowe kości również dla “normalnych” konsumentów. Dziś przyjrzymy się modułom G.Skill Trident Z, które nie tylko mogą pochwalić się nietypową 48 GB pojemnością, ale i wysokim taktowaniem 7200 MHz. Jak wypadną w testach? Przekonajmy się!

Trident Z5 - wygląd

Do testów dostałem zestaw składający się z dwóch modułów, każdy o pojemności 24 GB. Pamięci posiadają jednolity czarny radiator, choć w sprzedaży są dostępne również w kolorze srebrnym. Otrzymane moduły Trident Z5 posiadają również wielokorowe podświetlenie RGB, choć w sklepach znajdziemy warianty pozbawione podświetlenia. Maksymalna pojemność zestawów może wynosić na chwilę obecną nawet 96 GB. Moduły G.Skill mogą pracować z częstotliwością wynoszącą od 7200 MHz do 8000 MHz.

Przyglądając się modułowi nowych Trident Z5, trudno dopatrzyć się różnic w stosunku do poprzedników. Pojedyncza kość ma wymiary 133 x 42 x 8 mm i waży 74 g. Solidna i masywna konstrukcja radiatora zapewni na pewno prawidłowe odprowadzanie ciepła, zarówno z pamięci, jak i z modułu zasilania PMIC.

Pamięci posiadają zapisany jeden profil XMP w wersji 3.0. W testowanym przez nas zestawie ustawia on parametry pracy na 7200 MHz z opóźnieniami wynoszącymi Cl36-46-46-115. Napięcie zasilania zostało podniesione przez producenta i wynosi ono 1,35 V.

Do identyfikacji użytych modułów nie potrzebowaliśmy żadnego dodatkowego oprogramowania. Obecne w sprzedaży 24 GB kości bazują na nowych modułach od Microna. Te jednak jak widać po samych ustawieniach XMP, potrafią osiągnąć zauważalnie wyższe taktowanie, od swoich 16 GB odpowiedników, którymi mieliśmy styczność wcześniej.

Kompatybilność

Nowe pamięci G.Skill powinny być kompatybilne z wszystkimi nowymi platformami zarówno od Intela, jak i od AMD. Należy jednak pamiętać, że kwestia obsługi nowych 24 GB modułów pamięci, w głównej mierze zależy od producentów płyt głównych. Ci muszą przygotować nowe Biosy. W przypadku układów Intela mogę potwierdzić, że nie natrafiłem na żadne problemy z pracą kości G.Skilla na płytach produkcji ASRocka, MSI czy Gigabyte. Obojętnie czy korzystałem z jednostek wyposażonych w chipset Z690, czy Z790 wszystko działało bez najmniejszego problemu. Moduły Trident Z5 były w stanie pracować stabilnie nawet z procesorem 12 generacji Core i9 - 12900K i to na pełnej prędkości!

Trochę gorzej sytuacja wygląda w przypadku procesorów od AMD. Jednostki Zen4, nie słyną z kontrolerów pamięci osiągających zawrotne prędkości pamięci. Przeważnie ich możliwości kończą się przy ok 6000 MHz. Oznacza to, że będziemy musieli ręcznie ustawić wszystkie parametry pracy modułów. Dodatkowo do bezproblemowej pracy musimy się upewnić, podobnie jak w przypadku układów Intela, że posiadamy najnowszy bios, z kodem AGESA w wersji 1.0.0.7.

Podkręcanie

Proces przetaktowywania pamięci, nie należy do najszybszych i najprzyjemniejszych. Wymaga wielogodzinnych prób, często kończących się niebieskim ekranem śmierci. Dodatkowo sam proces jest zależny od wielu czynników. Ważną rolę odgrywa w tym procesie zarówno użyta płyta główna jak i sam procesor. Niestety posiadany przeze mnie egzemplarz Core i9-13900K, jak pokazały moje ostatnie próby, nie należy (delikatnie to mówiąc) do najlepszych w tym aspekcie. Mimo wszystko do testów podszedłem dość entuzjastycznie.

Dość wysokie domyślne napięcie zasilające niestety było niewystarczające. Najnowsze kości Microna, podobnie jak Hynixy A-die potrzebują zauważalnie wyższego prądu zasilania, jeżeli liczymy na zauważalny przyrost taktowania. Na czas testów ustawiłem napięcie VDD na 1,53 V a VDDq na 1,485 V. Tylko dzięki temu udało mi się osiągnąć dodatkowe 400 MHz wyższe taktowanie. Dodatkowo pokusiłem się o ręczne ustawienie Timingów pamięci. Wartości bardzo dobre biorąc pod uwagę użytą płytę główną od ASRocka. Taki zabieg pozwolił uzyskać niemal 10% lepszy rezultat w teście AIDA64.

Platforma i testy

PROCESOR: Intel Core i9-13900K, Intel Core i5-13600K

Intel Core i9-13900K, Intel Core i5-13600K PŁYTA GŁÓWNA: AsRock Z790 Steel Legend

AsRock Z790 Steel Legend RAM: G.Skill Trident Z5 32 GB 6800 CL34

G.Skill Trident Z5 32 GB 6800 CL34 KARTA GRAFICZNA: GeForce RTX 3080 10 GB

GeForce RTX 3080 10 GB DYSK: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ: be quiet! Dark Power PRO 12 1500W 80+ Titatnium

be quiet! Dark Power PRO 12 1500W 80+ Titatnium CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy test był 3-krotnie powtarzany, a na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

Nasze porównanie rozpoczynamy od testów w programie AIDA64. Już wcześniej zauważaliśmy, że częstotliwość, z jaką pracują pamięci na osiągnięte rezultaty jest niewielki, a liczą się odpowiednio ustawione i niskie Timingi. Nie ma co się zatem dziwić, że nowe moduły G.Skilla, (po OC) uzyskują najlepsze rezultaty.

Również ciekawie prezentują się wyniki transferu osiąganego na pamięciach. Jak już wspominałem po minimalnym podkręceniu pamięć G.Skill pracuje o 10 % szybciej niż na ustawieniach fabrycznych.

W teście WinRAR, na domyślnych ustawieniach, nowe moduł G.Skill osiąga identyczną wydajność jak pamięć pracująca z częstotliwością 5600 MHz. Dopiero po podkręceniu zyskujemy kolejne 7%.

W x264 Benchmark, przy częstotliwości domyślnej 7200 MHz, wydajność nie zachwyca. Winne są temu dość luźno ustawione domyślne Timingi. Rezultat po OC jest tego niezbitym dowodem.

Natomiast podczas testów Cinebench, różnice w wynikach na ustawieniach standardowych (i to niezależnie od wersji tego popularnego benchmarku) mieszczą się w granicy błędu pomiarowego i ciężko tutaj wskazać jakiekolwiek zależności wynikające z prędkości pamięci.

Ostatnim testem jaki przeprowadziłem było sprawdzenie wpływu wydajności pamięci RAM, w popularnym benchmarku 3DMark. Tutaj również bez niespodzianek szybsza pamięć przynosi wzrost w osiągniętym rezultacie.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 MHz to na pewno ciekawa nowość na rynku pamięci DDR5. Zainteresują się nimi na pewno entuzjaści jak i zapaleni gracze. Cóż w obecnych czasach nowe gry często pochłaniają nawet więcej niż 32 GB pamięci. W takim przypadku 48-Gigabajtowy zestaw spisałby się wyśmienicie.

Nie zapominajmy też o osobach pracujących na komputerze. Dla nich nigdy za mało pamięci. Dzięki nowym modułom bazującym na kościach Microna mogą w łatwy sposób zwiększyć dostępną ilość nawet o 50% i to często tej samej cenie. Używacie komputera do wizualizacji? Wyobraźcie sobie, że dzięki pamięci od G.Skilla będziecie mogli uruchomić nawet 12 wirtualnych PC, a każdy będzie wyposażony w 4 GB pamięci! Możliwości jest wiele z tego względu przyznaje produktowi G.Skilla wyróżnienie Najwyższa jakość.