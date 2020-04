GÖTZE & JENSEN DC800 to kamera tania. A czy niska cena idzie w parze z funkcjonalnością?

GÖTZE & JENSEN DC800 to rejestrator jazdy o niewielkich wymiarach, który montuje się na przednią szybę za pomocą mocowania magnetycznego. Dzięki temu nie ogranicza widoczności oraz łatwo go zdejmować i zakładać. Zapis filmów odbywa się w rozdzielczości 1080p Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Można także wykonywać za pomocą rejestratora zdjęcia 12 MP (4032x3024 pikseli). Model ten wyposażono w szerokokątny obiektyw 6G z przesłoną i sześcioma szklanymi soczewkami, a kąt nagrywania 140° ma zapewniać doskonałą widoczność nie tylko bezpośrednio przed samochodem, ale także na sąsiednich pasach i poboczu. Do nagrywania w nocy służy specjalny tryb Night Vision. Zarówno przy nagrywaniu w dzień, jak i w nocy, kamera korzysta z mechanizmu trybu stabilizacji.

GÖTZE & JENSEN DC800 wyposażono w ekran LCD o wielkości 2". Dzięki temu można podejrzeć nagrania bez konieczności podpinania kamerki do urządzeń wewnętrznych - w czym pomaga port USB. Zapis następuje na karty pamięci microSD - można korzystać maksymalnie z 64GB. Jak i w innych urządzeniach tego typu, także tutaj mamy nagrywanie w pętli, czyli starsze nagrania są kasowane przez nowsze. Każdy zapisany lub aktualnie nagrywany plik wideo można zabezpieczyć poprzez wciśnięcie specjalnego przycisku. Tak "oznaczone" nagranie nie będzie skasowane.

Podsumowując: kamera samochodowa GÖTZE & JENSEN to prosty model, zapewniający dobrą jakość nagrań. Jeśli nie masz większych wymagań co do wideorejestratora - warto pomyśleć o jej nabyciu.