GIGABYTE Z390 AORUS ELITE to płyta ze stosunkowo wysokiej półki cenowej w ofercie Gigabyte. Naszym zdaniem jest to płyta godna polecenia ponieważ jest bardzo dobrze zbilansowana jeśli chodzi o stosunek cena/jakość i może być ciekawa dla wielu grup odbiorców.

GIGABYTE Z390 AORUS ELITE

Pierwszą rzeczą która rzuca się w oczy jest naprawdę solidny układ zasilania procesora wykonany z bardzo solidnych komponentów. Sam producent w swoich materiałach reklamowych używa hasła "Design for 5 GHz+ on all Cores" i z pewnością nie będzie z tym problemu bo układ zasilania korzysta z układów DrMOS i cyfrowego kontrolera PWM. Płyta nie sprawi także trudności z obsługą tak szybkich modułów pamięci RAM jak DDR4-4000 i szybszych, o ile oczywiście sam procesor na to pozwoli. Tym co jednak cechuje najbardziej najnowsze serie AORUS jest design który wpada w oko. Z pewnością zadowoli entuzjastów budujących swoje maszyny w obudowach z przeszklonym oknem. Na samym laminacie są aż 4 elementóy z podświetleniem LED RGB, a dodatkowo na tylnym panelu portów I/O znajdziemy dodatkowe podświetlane logo AORUS. Co ciekawe podświetlenie RGB jest także pomiędzy slotami pamięci RAM, więc nie trzeba nawet stosować specjalnych modułów RGB by ten element był widoczny przez okno obudowy. Dodatkowo płyta ma dwa złącza na listwy RGB raz dla złącza na adresowalny listwy RGB. Mimo że mogą być stosowane jedynie zamiennie, jest to i tak wystarczająca ilość która raczej każdego zadowoli. Oprócz podświetlenia osoby przykuwające dużą uwagę do wyglądu PC powinny także zwrócić uwagę na design radiatorów i laminatu który w przypadku AORUS Z390 ELITE naprawdę przyciąga wzrok. Jeśli chodzi o wyposażenie jest dość przyzwoicie, choć karta WiFi też mogła by się tutaj znaleźć w tej cenie. Jest jednak sześć portów USB typu A na tylnym panelu portów, jest header USB 3.1 do podłączenia takiego portu na przednim panelu obudowy. Także układ audio należy do najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań, bo składa się z kodeka Realtek ALC 1220VB, ma wzmacniacze słuchawkowe i kondensatory renomowanej firmy WIMA.