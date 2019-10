GIGABYTE Z390 GAMING X to propozycja ze średniej półki cenowej, czyli takiej gdzie jednak trzeba będzie się już liczyć z pewnymi kompromisami. Jest jednak warta polecenia dla składających komputer z nieco napiętym budżetem.

GIGABYTE Z390 GAMING X

Podobnie jak występujące w tym rankingu MSI MPG Z390 GAMING PLUS płyta mimo elitarności chipsetu Z390 jest kierowana do nieco mniej wymagających użytkowników. Pierwszą istotną różnicą w stosunku do droższego modelu Z390 AORUS ELITE jest układ zasilania procesora. Nie dość że nie bazuje on na układach DrMOS, to jeszcze ma tak naprawdę tylko pięć faz zasilających procesor (ze zdublowanymi elementami). Powoduje to, że nawet sam producent nie gwarantuje już stabilnego działania ośmiordzeniowych Core i7 czy Core i9 przy częstotliwości rzędu 5 GHz, więc raczej nie ma co liczyć tutaj na dobre rezultaty podkręcania takich procesorów. Znacznie lepiej może być jednak z sześciordzeniowymi modelami Core i5 takimi jak model 8600K czy 9600K. Nie powinno być natomiast problemów z działaniem szybkich modułów pamięci RAM. Płyta ma też nieco ograniczone możliwości podświetlania przeszklonej obudowy w komputerze dla gracza, jedynym podświetlanym elementem jest osłona portów I/O. Dodatkowo na laminacie można znaleźć jedno gniazdo RGB na listwę LED. Niezbyt optymalny jest też układ zintegrowanego audio oparty na kodeku Realtek ALC 892 - ale to też kompromis. W kwestii wyposażenia to płyta ma aż 8 portów typu A na tylnem panelu portów, ale z drugiej strony zabrakło choć jednego typu C. Dobrze wygląda za to podsystem pamięci masowej, na laminacie są aż dwa pełnowartościowe sloty M.2 (mogące pracować w trybie PCI-Express 3.0 x4).