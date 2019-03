GOODRAM IRDM Pro 480

Jeden z niewielu wciąż dostępnych na rynku dysków SSD pracujących w technologii 2D NAND.

Miejsce 4 - Kategoria powyżej 300 zł

Starsza konstrukcja z oferty Goodram broni się wynikami wydajności dzięki zastosowaniu pamięci MLC. Nośnik o pojemności 480 GB ma uzyskiwać odczyt na poziomie 560 MB/s i zapis na poziomie 540 MB/s. Przeprowadzone przez nas testy dość skutecznie potwierdziły te właściwości. Benchmark CrystalDiskMark wskazał na 565.6 MB/s w odczycie i 531.5 MB/s podczas zapisu. Ponadto dysk bardzo dobrze radzi sobie z pracą przy dużych partiach, niewielkich plików. Kopiowanie 45,5 GB danych zajęło w tym wypadku 207 sekund, a instalacja gry Wolfenstein II: The New Colossus trwała zaledwie 202 sekundy. Najsłabszym punktem IRDM Pro okazuje się praca z dużymi plikami oraz wypakowywanie archiwów. Czas kopiowania pojedynczego pliku 3,7 GB to 15,2 sekundy, natomiast wypakowywanie archiwum o tym samym rozmiarze to już 20, 9 sekundy. Niestety rozczarowywać może również cena nośnika, która w chwili testu wynosiła równowartość 99 groszy za każdy gigabajt pojemności. Producent zapewnia opiekę gwarancyjną nad dyskiem na okres 5 lat. Czas między awariami został określony na poziomie 2000 godzin. Do zestawu został dołączony separator.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.