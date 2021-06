GOODRAM UTS3 64GB

Tani pendrive do codziennego użytku.

GOODRAM UTS3 to jeden z najpopularniejszych modeli przenośnej pamięci USB. Jego konstrukcja z obracaną blaszką pozwala na zabezpieczeniu wtyku przed zabrudzeniami oraz chroni przed utratą zatyczki. Ta zawsze jest na miejscu.

To urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy potrzebują pendrive'a do codziennych zastosowań czy, np. do podłączenia go do telewizora jako dodatkowy nośnik danych. Jest bardzo tani, więc nie uświadczymy tutaj zawrotnych prędkości, jednak w zupełności to wystarczy do podstawowego korzystania z tego typu sprzętu.

GOODRAM UTS3 zapewnia odczyt z prędkością do 60 Mb/s oraz zapis do 20 Mb/s.

Pendrive działa w standardzie USB 3.0.

Dostępny jest także w wariantach: 32 GB oraz 128 GB.