GT S 11 1K VA Tower On-Line 1F – UPS nie tylko dla profesjonalistów

Testujemy UPS polskiego producenta GT. Sprawdzimy, czy jest to sprzęt, który można polecić do użytku domowego.

UPS pojawiły się w epoce, kiedy elektronika była delikatna, a napędy można było łatwo uszkodzić. Zostały zaprojektowane tak aby zapewnić ciągłą (nieprzerwaną) moc i zapobiec wielu problemom. Pierwsze modele były używane do podtrzymywania dużych serwerów czy sprzętu sieciowego. Dopiero gdy ich rozmiar zmalał, a cena stała się bardziej przystępna, zyskiwały popularność w małych firmach. W chwili obecnej zasilacze bezprzerwowe są na tyle przystępne, że warto rozważyć ich zakup do naszego domu. Przecież posiadamy coraz więcej urządzeń elektronicznych, a ich cena ciągle rośnie. Po co narażać się na kosztowne naprawy czy wymiany? Przetestowaliśmy dla Was jeden z modeli UPS od polskiego producenta GT.

zdj. Dominik Kujawski

GT S 11 – budowa i funkcje

GT S 11 to zasilacz awaryjny pracujący w trybie On-Line. Oznacza to, że prąd dostarczany na wyjściu pochodzi bezpośrednio z akumulatora i jest on całkowicie odizolowany od sieci elektrycznej. Eliminacja zakłóceń zasilania jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii podwójnego konwertera. Prostownik zmienia prąd przemienny dostarczany z gniazdka na prąd stały, który ładuje akumulatory i zasila falownik. Na bazie tego napięcia DC, falownik generuje czyste sinusoidalne napięcie AC, które stale zasila odbiorniki. Schemat pracy urządzenia prezentuje się następująco:

Jeżeli widzieliście kiedyś zasilacz awaryjny, to wygląd GT S 11 was niczym nie zaskoczy. Testowane przez nas urządzenie o mocy znamionowej wynoszącej 1000 VA zostało umieszczone w obudowie o wymiarach 144 x 229 x 345 mm. Model GT S11 występuje także w mocniejszym, dysponującym aż 3000 VA wariancie. Ponadto są dostępne wersje do montażu w szynach rack. 1000 VA pozwala na obciążenie urządzenia do mocy realnej wynosząca 900 W. Spokojnie zatem poradzi sobie z podtrzymaniem mocnej konfiguracji gamingowej wraz z monitorem. Problemu nie powinna stanowić również konsola nowej generacji wraz dużym telewizorem. Małe gabaryty pozwolą umieć UPS bez problemu w okolicach biurka, gdzie znajduje się komputer, czy w szafce z sprzętem RTV.

Zobacz również:

Należy pamiętać, aby zapewnić zasilaczowi dostęp świeżego powietrza, ponieważ urządzenie korzysta z aktywnego systemu chłodzenia, zapewniającego obieg powietrza przez całą konstrukcję. Taka budowa wymusiła użycie mocnego wentylatora, który niestety generuje słyszalny szum. Podczas naszych testów w czasie ładowania urządzenia oraz utrzymywania zasilania uzyskaliśmy odczyt generowanego hałasu na poziomie 45 dB, przy odległości 0,5 m od urządzenia. I choć wydaje się, że jest to spora wartość, to warto zaznaczyć, że komputery stacjonarne, drukarki czy nawet posiadane przez nas konsole do gier pracują znacznie głośniej.

zdj. Dominik Kujawski

Tuż nad kratką wentylacyjną na przednim panelu znajdziemy wyświetlacz, a pod nim cztery przyciski umożliwiające sterowanie podstawowymi funkcjami urządzenia. Dzięki podświetlanemu na niebiesko ekranowi LCD jesteśmy w stanie sprawdzić poziom nakładowej baterii, poziom obciążenia, tryb pracy urządzenia oraz zweryfikować ewentualne kody błędów.

Omawiając budowę GT S 11 nie można zapomnieć o tylnym panelu. To na nim są umieszczone wszystkie gniazda wyjścia mocy jak i porty komunikacyjne. Zależnie od wersji na jaką się zdecydujemy, możemy otrzymać zasilacz wyposażony wyjście typu SCHUKO (standardowy kontakt 230 V), bądź jak w naszym przypadku cztery złącza IEC C13.

zdj. Dominik Kujawski

UPS możemy podłączyć do komputera zarówno przez USB, jak i przez port szeregowy RS 232. Zapewnia to pełną kompatybilność nawet z starszymi urządzeniami czy sterownikami. Dodatkowo producent postanowił umieścić złącze EPO, służące awaryjnemu wyłączeniu zasilacza w przypadkach awaryjnych jak np. zagrożenie pożarem. Jest to warte wspomnienia, ponieważ żadne przepisy nie regulują konieczności umieszczenia takiego złącza. Jakby tego było mało UPS GT S 11 dysponuje inteligentnym gniazdem umożliwiającym podłączenie modułów wspierających komunikację przez interfejsy AS400, CMC, NMC oraz złączem do podłączenia zewnętrznego akumulatora.

zdj. Dominik Kujawski

Samo urządzenie jest kompatybilne z większością systemów obecnych na rynku m.in Compaq, Free BSD, HP-UX, IBM Aiz, Linux, MAC, SGI IRIX, SunSolaris, True64. Nas jednak interesuje wsparcie dla Windowsa, tutaj udostępnione zostało darmowe oprogramowanie do pobrania bezpośrednio z strony producenta – Winpower. Warto zaznaczyć, że nie jest to dedykowany software dla UPS od GT, a oprogramowanie używane także przez innych producentów. Zatem jeżeli w swojej firmie masz już zasilacze awaryjne pracujące pod kontrolą tego systemu nie będziesz musiał wszystkiego uczyć się na nowo, choć może być konieczne zainstalowanie wersji kompatybilnej z urządzeniami polskiego producenta bądź dodanie plików konfiguracji do obecnej instalacji.

aplikacja Winpower - ekran główny informuje nas czy w danej chwili korzystamy z akumulatora czy z zasilania sieciowego

Sam program dysponuje prostym interfejsem, choć jego wygląd odbiega od dzisiejszych standardów. Umożliwia za to dokładne monitorowanie parametrów pracy UPS, zdalną kontrolę oraz ochronę komputera w razie awarii zasilania. Po przejściu wstępnej konfiguracji wyświetli link oraz kod IQR, które także pozwala sterować urządzeniem zdalnie przez przeglądarkę na naszym telefonie.

aplikacja Winpower - Ustawienia urządzenia aplikacja Winpower - podgląd log parametrów urządzenia

Program domyślnie jest tak skonfigurowany, że w przypadku dłuższego braku prądu wymusi wyłączenie komputera, gdy akumulatory będą bliskie wyczerpania. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą planować włączenie bądź resetowanie urządzenia, przejrzeć logi zdarzeń, czy nawet ustawić powiadomienie SMS czy E-mail o awarii.

aplikacja Winpower - Ustawienia alarmu e-mail/SMS

Tutaj jednak warto nadmienić, że wcale nie musicie korzystać z oprogramowania Winpower. UPS GT S 11 jest kompatybilny z standardem HID dla interfejsu USB. Dzięki temu po podłączeniu do komputera automatycznie instaluje się sterownik. Będziecie również mogli zauważyć, że na pasku systemowym obok zegara pojawiła się ikona zasilania pokazująca stan baterii. Oznacza to, że jeśli nasz komputer utraci zasilanie także automatycznie poinformuje nas o konieczności zapisania naszej pracy, automatycznie wyłączając sprzęt przy niskim stanie baterii, analogicznie jak zachowują się laptopy. Dodatkowo UPS w czasie podtrzymywania bateryjnego wydaje z siebie alarm dźwiękowy abyśmy na pewno byli wstanie zauważyć problem i odpowiednio zareagować.

Integracja z systemem operacyjnym

Procedura testowa

Procedura testowa składała się z obciążania zasilacza UPS, urządzeniem pobierającymi prąd o stałej mocy 400 W , 800 W oraz 1200 W. Z racji, że testowany przez nas model GT S 11 dysponuje maksymalną mocą wyjściową 900 W, najwyższe obciążenie pozwoliło sprawdzić jak działają zabezpieczenia wbudowane w urządzenie i po jakim czasie nastąpi jego wyłączenie. Po każdej próbie akumulator był ładowany do pełna, a testy były przeprowadzane w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 24,5 °C.

Między wykonanymi testami sprawdziliśmy także czas ładowania urządzenia. Uśredniony wynik podczas sześciu pomiarów do poziomu 90 % to 3 godziny 59 minut. Zgadza się to z czasem podawanym przez producenta. Dbając jednak o stan baterii zdecydowaliśmy się na 12 godzinne cykle ładowania pomiędzy każdym przeprowadzonym testem. Dzięki temu zabiegowi akumulator na spokojnie był w stanie osiągnąć 100 %.

Maksymalna różnica między próbami przy obciążeniu 400 W wynosi 26,29 sekundy, jak widać z każdym kolejnym pomiarem czas utrzymania się wydłużał co może świadczyć o tak zwanym “formatowaniu” się akumulatora. W każdym teście uzyskaliśmy rezultat ponad 12 min. Czas ten na pewno pozwoli zapisać naszą pracę czy stan gry i spokojnie wyłączyć komputer.

Wszystkie próby z obciążeniem 800 W, były wykonywane jako drugie w kolejności. Z tego też względu nie zauważamy też tutaj znaczących różnic w czasie podtrzymania zasilania. Można by wręcz powiedzieć, że uzyskane rezultaty są bardzo liniowe i otrzymujemy prawie identyczne wartości. Dwukrotnie wyższe obciążenie spowodowało skrócenie czasu podtrzymania o taką samą wartość. Mimo to rezultat wynoszący średnio ponad 6 minut i 20 sekund robi wrażenie.

Podczas testów z obciążeniem 1200 W urządzenie za każdym razem po 12 sekundach wyłącza zasilanie, aby uniknąć uszkodzenia. Zarówno w oprogramowaniu jak i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie. Dzieje się to także w momencie, kiedy zasilacz pozostaje podłączony do zasilania.

zdj. Dominik Kujawski

Sprawdziliśmy również pobór prądu samego zasilacza maksymalnie watomierz zarejestrował 102 W podczas ładowania, a średni pobór prądu podczas 12 godzinnego cyklu wynosił 75 W.

Podsumowanie

GT S11 to dobrze zaprojektowanie urządzenie z odpowiednim zestawem funkcji. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem nie tylko do biura, ale i do domu. Jeżeli zatem występują u Ciebie problemy z zasilaniem, krótkie przerwy w dostawie prądu, częste spadki napięcia, czy po prostu boisz się uszkodzenia swojego sprzętu, to tym bardziej powinieneś rozważyć zakup zasilacza awaryjnego. Kolejnym dużym plusem może okazać się cena urządzenia, ponieważ GT S 11 w testowanej przez nas wersji można już kupić poniżej 1000 zł. Jest to jeden z najtańszych UPS Online mogących zasilić 900 W sprzęt. Pamiętajcie może go również użyć do potrzymania waszego routera czy całej infrastruktury sieciowej. Biorąc pod uwagę jak mało prądu pobierają takie urządzenia, czas pracy automatycznie będzie dłuższy, nie pozbawiając nas dostępu do Internetu, kiedy pracujemy na naszym laptopie.

Biorąc pod uwagę, że nawet mój prywatny komputer wyposażony w RTX 3080 i 10- rdzeniową podkręconą i9-7900x nie pobiera 700 W aż ciężko sobie wyobrazić zestaw, którego testowany GT S 11 nie byłby w stanie zasilić, a więc z całą pewnością mogę go polecić.