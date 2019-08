GT S11 Tower 1000VA to zasilacz typu online oferujący podwójną konwersję oraz pełną sinusoidę.

Zasilacz polskiej marki GT UPS S11 Tower posiada Moc 1000 VA i jest w stanie przyjąć maksymalnie 800 W obciążenie. Złącze wejściowe to IEC C14, a UPS oferuje trzy złącza wyjściowe IEC C13. GT S Tower 1000VA to zasilacz wykonany w technologii online. Posiada wbudowane porty USB oraz RS232. Producent oferuje dwie odmiany - wolnostojącą Tower oraz Rack do zastosowania w szafach rakowych. Testujemy wersję wolnostojącą, która lepiej sprawdza się w domu lub biurze.

GT S11 Tower 1000VA posiada wbudowany panel sterowania ze sporych rozmiarów ekranem LCD. Producent umożliwia rozszerzenie urządzenia o zewnętrzne moduły bateryjne zwiększające możliwości UPS-a.

Ekran miga na niebiesko, a UPS za pomocą wbudowanego głośnika informuje o przełączeniu na pracę z akumulatora. Około 1-2 minuty przed rozładowaniem ekran zmienia na kolor czerwony, a urządzenie wydaje dźwięk co sekundę.

W przypadku 400 W obciążenia zasilacz rozładował się po 13 minutach i 51 sekundach. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło czas działania do 5 minut i 18 sekund. Testy przy użyciu obciążenia wynoszącego 1200 W (ponad deklarowane maksimum producenta) spowodowały, że UPS wyłączył się po 12 sekundach pracy.

Czas ładowania akumulatora od 0 do 90 procent wynosi 8 godzin i 8 minut. Pełne naładowanie trwa 11 godzin i 21 minut.

W trakcie pracy zasilacz pozostawał chłodny. Kamera termowizyjna FLIR pokazała maksymalnie 21,8 stopnia podczas testu z obciążeniem. Co ciekawe podczas spoczynku rezultaty były bardzo podobne.

Naładowany UPS w spoczynku pobierał 17,7 W. To najlepszy wynik w rankingu.

Producent przewidział możliwość zarządzania UPS-em za pomocą dedykowanego oprogramowania. Po zainstalowaniu aplikacji Winpower Menadżer i połączeniu zasilacza z komputerem za pomocą USB można kontrolować działanie urządzenia. Program informuje o statusie urządzenia, obciążeniu, numerze seryjnym oraz umożliwia zmianę konfiguracji UPS-a. Nie zabrakło narzędzia diagnostycznego. Oprogramowanie wygląda nieco przestarzale, ale jest w pełni funkcjonalne.