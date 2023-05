Galaxy A54 to naprawdę solidny średniopółkowiec

Galaxy A54 to urządzenie, które spełni oczekiwania większości użytkowników. Smartfon jest szybki i responsywny, posiada elegancki design, a do tego oferuje rozbudowaną nakładkę od producenta, która działa bez zarzutów. Do minusów telefonu zaliczyłbym przede wszystkim nieco rozczarowujący aparat i przeciętne głośniki.

Od początku tego roku Samsung zdążył wypuścić na rynek kilka modeli, a każdy z nich został skierowany do nieco innej grupy użytkowników. Najpierw zaprezentowane zostały flagowe urządzenia z serii Galaxy S, wśród których znalazły się trzy warianty smartfona:

Galaxy S23 ,

, Galaxy S23 Plus ,

, Galaxy S23 Ultra.

Miesiąc później do sprzedaży trafiły także dwa zdecydowanie tańsze modele, czyli Galaxy A34 oraz - testowany przeze mnie - Galaxy A54. Drugi z tych smartfonów jest obecnie droższy o około 500 zł, a więc jest to pośrednia opcja między flagowymi wariantami z serii Galaxy S23 a tańszym Galaxy A34.

Galaxy A54 - Design oraz konstrukcja

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Samsung najwyraźniej wyznaczył sobie w tym roku jasny kierunek, którym podąża konsekwentnie, wypuszczając na rynek swoje kolejne modele. Galaxy A54 jest na to wzorcowym przykładem, ponieważ pod kątem designu urządzenie przypomina znacznie droższe smartfony z serii Galaxy S23. Na pleckach telefonu znajdziemy więc obiektywy, które - zamiast obecności wystającej wysepki - zostały wtopione w plecki urządzenia.

Przyznam, że uważam to za bardzo estetyczne rozwiązanie i takie minimalistyczne podejście wyraźnie odróżnia się od trendu, który panuje obecnie w Chinach. Niemalże wszystkie tegoroczne flagowce z tego kraju zostały wyposażone w duże wysepki na obiektywy, potrafiące zająć nawet 1/3 plecków urządzenia. Dokładnie tak podeszło do swoich najnowszych smartfonów Xiaomi, Realme, OPPO oraz OnePlus.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Wszystkie klawisze funkcyjne zostały umieszczone na prawej krawędzi smartfona. To tam znajdziemy zarówno przycisk do blokowania telefonu, jak i te do kontrolowania głośności. Na dolnej krawędzi umieszczony został port USB-C oraz głośnik. Podejrzewam, że brak wejścia słuchawkowego nie będzie dla nikogo specjalnym zaskoczeniem, ale warto wziąć ten czynnik pod uwagę przy ewentualnym zakupie.

Na froncie modelu Galaxy A54 znajduje się całkiem spory ekran o przekątnej 6.4-cala. Wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED i oferuje żywe kolory, ale niemałą wadą są według mnie dość grube krawędzie wokół ekranu. Przyznam, że nie wyglądają one zbyt elegancko i średnio wpisują się w minimalistyczne podejście, które charakteryzuje całe urządzenie.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Kolejnym elementem, który nie do końca przypadł mi do gustu w Galaxy A54, jest wielkość samej konstrukcji. Mam w tym miejscu na myśli nie tylko grubość smartfona, ale i jego kwadratowy kształt, który wyraźnie mocno odbiega od - na przykład - smukłej Motoroli Edge 30 Fusion, którą można zakupić w podobnej cenie.

Galaxy A54 - Specyfikacja

Wymiary 158.2 x 76.7 x 8.2 mm Waga 202 g Rozmiar wyświetlacza 6.4-cala Wyświetlacz AMOLED Jasność szczytowa 1000 nitów Częstotliwość odświeżania ekranu Adaptacyjna do 120 Hz Procesor Exynos 1380 Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 13 Pamięć wewnętrzna 128 GB Aparat główny 50 Mpix Dodatkowe obiektywy 12 Mpix + 2 Mpix Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 5000 mAh Ładowanie 25 W Porty USB-C

Galaxy A54 - Codzienne użytkowanie

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy A54 został oparty na procesorze Exynos 1380, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM, najnowszego Androida 13 oraz aktualną wersję nakładki One UI. Muszę przyznać, że jako wieloletni użytkownik Samsungów (od około 2017 roku moimi głównymi smartfonami były kolejne modele z serii Galaxy S) jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak płynnie działa nowy średniopółkowiec koreańskiego producenta. Urządzenie jest bardzo responsywne, nie zacina się i nie przegrzewa.

Miałem pewne obawy co do nakładki One UI 5.1, ponieważ ostatnimi czasy przywykłem do testowania smartfonów ze zdecydowanie lżejszym Androidem (mam na myśli głównie nowe modele od Motoroli), ale działanie całego systemu nie pozostawia mi zbyt wiele miejsce na jakąkolwiek krytykę. W ciągu ostatnich kilku tygodni urządzenie nie zawiodło mnie w żadnym momencie, a wszystkie aplikacje otwierały się szybko i bez jakichkolwiek lagów.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Warto również zauważyć, że jeśli jesteście na co dzień użytkownikami innych modeli Samsunga, to samo przeniesienie systemu na nowe urządzenie odbędzie się w kilka minut (długość będzie zależała od ilości przesyłanych plików). Program Smart Switch pozwala na intuicyjne skopiowanie wszystkich danych, zdjęć, aplikacji, a nawet haseł do logowania (taką samą opcję udostępnia również Google przez skopiowanie systemu ze starego urządzenia).

Podczas moich testów przeprowadziłem również dwie analizy w programach, które zostały stworzone do badania wydajności smartfonów. Pierwszy z nich to Geekbench 6, a drugi 3DMark - wyniki, jakie uzyskał Galaxy A54 możecie sprawdzić na poniższych zrzutach ekranu. Dla szerszego kontekstu dodam, że Xiaomi 12T (cena około 2400 zł) uzyskał w pierwszym teście 926 punkty na jednym rdzeniu oraz 3699 punkty na wielu rdzeniach, natomiast Motorola Edge 30 Fusion (cena około 2499 zł) uzyskała kolejno 1173 punkty oraz 3562 punkty. Zaznaczę jednak, że przy wspomnianych modelach testy przeprowadzałem w starszej wersji programu, czyli Geekbench 5.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zabezpieczenia biometryczne działają w porządku, choć muszę przyznać, że rozpoznawanie przy pomocy twarzy jest wyraźnie wolniejsze niż odcisk palca. Właściwie to nie używałem go prawie nigdy ponieważ niemalże zawsze smartfon sczytywał dane z mojej dłoni szybciej. Czytnik linii papilarnych został oczywiście ukryty pod ekranem i nie miałem z nich właściwie żadnych problemów.

Galaxy A54 - Aparat

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy A54 posiada trzy aparaty, wśród których znajdują się:

Obiektyw główny - 50 Mpix

- 50 Mpix Obiektyw ultraszerokokątny - 12 Mpix

- 12 Mpix Obiektyw makro - 5 Mpix

Wszystkie zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej, zostały wykonane przy pomocy domyślnych ustawień, a ja nie ingerowałem w żaden sposób w ich ostateczny wygląd. Uważam, że dobry aparat w smartfonie to taki, który zapewnia powtarzalną jakość fotografii i nie wymaga dodatkowego ustawiania poszczególnych parametrów, aby efekt był satysfakcjonujący. Rezultaty uzyskane przy pomocy flagowca możecie ocenić poniżej:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Galaxy A54 - Podsumowanie

Galaxy A54 to naprawdę solidny średniopółkowiec, który oferuje wydajne działanie, responsywny system oraz elegancki design. Mam jednak mały problem z jednoznacznym poleceniem tego modelu, ponieważ w podobnej cenie jest na rynku naprawę sporo świetnych urządzeń, które bez problemu mogą konkurować z omawianym urządzeniem. Mam w tym miejscu na myśli chociażby Xiaomi 12T, Motorole Edge 30 Fusion czy Nothing Phone'a (1).

Galaxy A54 8/128 GB

Cena: 2399 zł / Link

Sporą zaletą Samsunga z całą pewnością będzie ilość dużych aktualizacji systemu, na które mogą liczyć jego użytkownicy. Według zapewnień producenta model A54 ma otrzymać aż 4 kolejne wersje Androida. Przed zakupem urządzenia polecam jednak rzucić okiem na wspomniane przeze mnie wcześniej smartfony, ponieważ w wielu aspektach mogą one okazać się zdecydowanie bardziej interesujące niż nowy średniopółkowiec koreańskiego producenta.