Galus to fotel biurowy, który na tle innych wyróżnia wysokie oparcie. Jakie ma jeszcze cechy?

Ze względu na swój nowoczesny design, Galus to fotel, który posłuży zarówno w biurze, jak i w pokoju nastolatka. Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę wysokim oparciem, które ma u swojego szczytu otwory wentylacyjne. Materiał siedziska oraz oparcia to oddychająca tkanina. Dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych, co umożliwia dopasowanie odpowiedniej do aranżacji pomieszczenia, w którym się znajdzie.

Fotel Galus ma pneumatyczną regulację siedziska - można zmieniać jego położenie w pionie aż o 13 cm, co jest rzadko spotykane, a dzięki czemu posłuży zarówno osobom wyższym, jak i niższym. Oprócz tego można regulować także kąt oparcia, dopasowując go optymalnie do pleców. Oczywiście mamy tu także proste w formie podłokietniki. Cała konstrukcja osadzona jest na pięcioramiennej, obrotowej podstawie z kółkami wykonanymi z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Podsumowując: Galus to fotel bardzo solidny, doskonale nadający się dla każdej osoby, która podczas siedzenia przed monitorem chce się czuć wygodnie. Szerokie