Kosiarka automatyczna wyposażona w nowoczesne funkcje, przeznaczona do trawników o powierzchni do 1600 m².

Robot koszący Gardena Sileno+ 1600 to idealne rozwiązanie do dużych ogrodów - urządzenie przeznaczone jest do powierzchni do 1600 m². Kosiarka została wyposażona w wydajny akumulator litowo-jonowy 18V/ 2,1 Ah, który zapewnia bezpieczną i energooszczędną (jedynie 10 kWh miesięcznie) pracę. Za równomierne koszenie odpowiadają trzy noże tnące, których wysokość można regulować za pomocą pokręteł od 2 do 6 cm. Ścinki trawy pozostają na trawniku i stanowią naturalny nawóz (mulczowanie). Dzięki mocnemu napędowi na tylne koła urządzenie bez problemu poradzi sobie z nierównym terenem i wzniesieniami do 35%.

Robot został wyposażony w system SensorCut zapewniający równomierne koszenie - na trawniku nie pozostają pasy. Poza tym, urządzenie posiada takie funkcje jak: EasyPassage, która odpowiada za bezproblemowe prowadzenie robota wzdłuż kabla doprowadzającego przez wąskie przestrzenie, SensorControl umożliwiającą automatyczne dostosowanie częstotliwości koszenia do wzrostu trawy (bez konieczności dodatkowego programowania), a także funkcję zdalnych punktów wyjściowych pozwalającą określić, jak często robot koszący ma docierać do trudno dostępnych części ogrodu. Zarządzanie robotem jest także możliwe, za pomocą aplikacji mobilnej.

Nie zabrakło wygodnego panelu sterowania oraz wyświetlacza, dzięki którym możemy zaprogramować robota i ustalić harmonogram działania. Może działać także w czasie deszczu. Poza tym, robot posiada czujnik unoszenia oraz pochylenia, a także zintegrowany czujnik tempa wzrostu trawy sprawia, że robot sam ustala częstotliwość koszenia.

Urządzenie ma wbudowane zabezpieczenia przed kradzieżą - alarm oraz blokada za pomocą kodu PIN.