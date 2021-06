Robot koszący przeznaczony do koszenia ogrodów miejskich do 400 m², wyposażony w moduł Wi-Fi i zaawansowane funkcje.

Robot koszący Gardena Sileno City 400 to niewielkie urządzenie, które jest w stanie pracować na jednym naładowaniu przez ok. 65 min. Jest przeznaczony do trawników o powierzchni do 400 m² oraz terenów o nachyleniu do 35 procent. Kosiarka została wyposażona w zaawansowaną funkcję CorridorCut, dzięki której wąskie przejazdy i miejsca trudno dostępne, o szerokości zaledwie 60 cm, nie będą stanowiły żadnej przeszkody. Funkcja ta pozwoli nawet kosiarce wydostać się ze ślepego zaułka. Za pomocą systemu SensorControl, robot koszący samodzielnie ustala częstotliwość koszenia - tryb pracy dostosowuje się do tempa wzrostu trawy. Urządzenie może pracować także podczas deszczu.

Precyzyjne koszenie jest możliwe dzięki trzem ostrzom tnącym. W tym przypadku szerokość koszenia to 16 cm, a wysokość cięcia może być regulowana w zakresie 20-50 mm. Za bezpieczne poruszanie się odpowiadają czujniki: podnoszenia oraz przechylenia. W momencie wystąpienia jakichś przeszkód robot zatrzymuje swoją pracę.

Nie zabrakło czytelnego wyświetlacza oraz połączenia z aplikacją mobilną, która możemy zainstalować na swoim telefonie. Ustawienia możemy wybierać albo za pomocą panelu sterowania, na robocie, albo z poziomu smartfona. Za pośrednictwem technologii Bluetooth można łatwo i wygodnie sterować Sileno City z odległości do 10 metrów. Kosiarka sama obliczy wymagany czas koszenia, a asystent planowania w aplikacji Gardena Bluetooth pomoże Ci odpowiednio zadbać w ogród.

Robot posiada zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - kod PIN.