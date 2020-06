Garmin Edge 520 Plus z zaawansowanymi funkcjami nawigacyjnymi bezpiecznie zaprowadzi cię do celu oraz poprawi komfort jazdy. Poznaj wszystkie możliwości tego urządzenia.

Licznik rowerowy Edge 520 Plus to zaawansowane urządzenie z nawigacją, dzięki której bez problemu dotrzesz do wyznaczonego celu. Posiada fabrycznie wbudowaną mapę Garmin Cycle Map, ze szczegółowymi wskazówkami oraz ostrzeżeniami, która wyświetlana jest na jasnym, kolorowym 2,3-calowym ekranie. Dzięki specjalnej aplikacji Trailforks istnieje możliwość dodawania również innych map. Czas pracy baterii na jednym naładowaniu wynosi ok. 15 godzin.

Urządzenie posiada zainstalowaną funkcję Strava Live Segments, dzięki której możesz odczytywać swoje wyniki i porównywać je z najlepszymi czasami innych rowerzystów - wyniki można porównywać na ekranie w czasie rzeczywistym. Oprócz tego istnieje możliwość wysyłania gotowych komunikatów z licznika rowerowego do innych osób na trasie.

Edge 520 Plus współpracuje z czujnikami ANT+ (prędkości, rytmu i tętna) dzięki czemu możesz kontrolować efektywność swojego treningu. Oprócz tego możesz spersonalizować urządzenie, dzięki bezpłatnym aplikacjom i widżetom, dostępnym w sklepie Connect IQ. Licznik posiada łączność Bluetooth, współpracuje ze smartfonami i jest kompatybilny z pilotem Edge oraz Varia.

Jakie funkcje rowerowe posiada Garmin Edge 520 Plus?