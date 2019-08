Garmin Vivosport to inteligentny monitor aktywności z pomiarem tętna na nadgarstku i funkcją GPS. Czy warto go nabyć?

Garmin Vivosport to opaska fitness z wyświetlaczem OLED 0,76", na którym pokazywany jest kolorowy obraz w rozdzielczości 72 × 144 pikseli. Ma wbudowany moduł GPS, który pozwala śledzić aktywność na świeżym powietrzu oraz szereg funkcji do monitorowania ćwiczeń w pomieszczeniach. Urządzenie jest wyposażone w funkcje monitorowania kondycji, a także całodzienny pomiar wysiłku i inne przydatne funkcje online, w tym automatyczne przesyłanie danych do sportowego serwisu społecznościowego Garmin Connect. Podczas biegu, wędrówki pieszej, czy jazdy, będzie monitorować przebyty dystans, czas, prędkość i tempo, aby później nanieść te dane na mapie w serwisie. Opaska sportowa jest wyposażone także w dodatkowe ćwiczenia z pomiarem czasu, takie jak trening siłowy i kardio. Nie brak technologii całodobowego nadgarstkowego pomiaru tętna - Elevate1. Na podstawie zebranych danych tętna vívosport szacuje pułap tlenowy i wiek sprawnościowy, czyli dwa wskaźniki kondycji, które polepszają się wraz z regularnymi ćwiczeniami. Urządzenie śledzi zmienność tętna, która służy do obliczania i wyświetlania poziomu wysiłku. Ma to na celu uświadomienie, kiedy obciążenie fizyczne i emocjonalne powodują zwiększenie poziomu wysiłku, aby móc odpowiednio zareagować i go obniżyć.

Garmin Vivosport sprawdzi się nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale i codziennym użytkowaniu - dzięki wodoodporności nie trzeba go zdejmować przed wejściem pod prysznic czy w trakcie pływania. Sparowanie urządzenia ze zgodnym smartfonem zapewnia wygodny dostęp do inteligentnych i praktycznych funkcji na nadgarstku. Umożliwia to obieranie powiadomień o SMS-ach, aktualizacjach z mediów społecznościowych, e-mailach i innych, a także odnalezienie sparowanego telefonu w razie jego zgubienia, sterowanie muzyką oraz udostępnienie swoich aktywności znajomym za pomocą funkcji LiveTrack. Natomiast funkcja synchronizacji automatycznie prześle dane zakończonej aktywności do serwisu Garmin Connect. To bezpłatny serwis internetowy, z którego można korzystać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez aplikację mobilną Garmin Connect Mobile. Bateria Garmin Vivosport pozwala na działanie do 7 dni w trybie zegarka oraz 8 godzin w trybie GPS. Co można zarzucić, to mało intuicyjne menu i niewygodne, jeżeli chce się go użyć np. w trakcie biegu - dotknięcie przewija ekran.

Podsumowując: Garmin Vivosport to bardzo solidna opaska, jednak nieprzemyślane menu psuje nieco przyjemność z jej użytkowania. Nie można niczego zarzucić pomiarom, a serwis Garmin Conenct to bardzo praktyczny dodatek, dlatego całość można polecić.