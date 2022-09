Gdy zwykły router nie wystarcza — przetestowałem Mercusys Halo H70X z system Mesh z Wi-Fi 6. Oto moje wrażenia

Zagadnienia dotyczące domowych sieci, mimo że nie są nowością, to wciąż dla większości użytkowników stanowią dużą niewiadomą. Choć w obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do globalnej sieci, to niewielu z nas ma umiejętności umożliwiające poprawną konfigurację routera, a co dopiero bardziej rozbudowanej struktury. Co zrobić w sytuacji, gdy w naszym w domu czy w biurze pojedyncze urządzenie nie da rady zapewnić pełnego zasięgu sieci bezprzewodowej na całej powierzchni?

Rozwiązaniem wszystkich wymienionych problemów wydają się urządzenia opisywane jako systemy Mesh. Pozwalają one w prosty sposób stworzyć sieć składającą się nawet z kilku urządzeń. Do naszej redakcji trafiła nowość od Mercusysa, marki należącej do Tp-Link - światowego dostawcy sprzętu sieciowego. Halo H70X to urządzenie, które ma zapewnić zasięg Wi-Fi na ponad 550 m² powierzchni oraz dodatkowo kompatybilność z nowym standardem Wi-Fi 6. Sprawdzimy, jak urządzenie radzi sobie podczas naszych testów i czy konfiguracja jest tak prosta, jak twierdzi producent?

Mercusys Halo H70X - urządzenie

Halo H70X jest dostępny w wariancie z trzema nadajnikami w zestawie. Tak naprawdę każdy z nich jest osobnym routerem, który może pracować jako zunifikowany system mesh. Do testów otrzymaliśmy zestaw składający się z trzech urządzeń. Halo H70X jest kompatybilne z Wi-Fi 6 w standardzie AX1800. Oznacza to przepustowość 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Połączone razem pozwalają pokryć powierzchnię 550 m² i zapewniają dostęp do Internetu maksymalnie 150 urządzeniom takim, jak smartfony, laptopy, konsole, urządzenia Smart Home czy telewizory Smart TV.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

W zestawie znajdziemy trzy stacje bezprzewodowe (w kształcie białego sześcianu) wraz z zasilaczami dla każdej z nich i kabel Ethernet do połączenia ze źródłem Internetu. Same urządzenia są niewielkie, ich wymiary to 128 × 81 × 83,7 mm. Nie będzie problemu z ich “ukryciem” w salonie, sypialni czy nawet w naszym biurze. Z przodu - poza nazwą producenta - została umieszczona dioda LED, informująca nas o stanie pracy urządzenia. Nie można również nic zarzucić samemu wyglądowi, a na pewno znajdą się użytkownicy, którzy docenią jego prostotę w porównaniu do routerów wyposażonych w coraz to większą ilość anten.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Z tyłu mamy wtyczkę zasilania oraz trzy gigabitowe porty Ethernet. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania nie ma potrzeby rozróżniania portów WAN i LAN. Jest to bardzo sprytne rozwiązanie, ułatwiające podłączenie routera do Internetu. Dodatkowo w pudełku znajdziemy zestaw instrukcji, z których najważniejsza jest ta, która zawiera kod QR do pobrania aplikacji Mercusys.

Pełna specyfikacja techniczna testowanego urządzenia prezentuje się następująco:

Standardy bezprzewodowe Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Prędkość transmisji 1201Mb/s w paśmie 5 GHz, 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz Czułość odbiornika 2,4GHz:

11g 6Mbps:-96,5dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11AX HE20 MCS0:-96,5dBm

11AX HE20 MCS11:-65dBm

11AX HE40 MCS0:-93,5dBm

11AX HE40 MCS11:-63dBm

5GHz:

11a 6Mbps:-96dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ac VHT20 MCS8:-74,5dBm

11ac VHT40 MCS9:-70,5dBm

11ac VHT80 MCS9:-66,5dBm

11AX HE20 MCS11:-66dBm

11AX HE40 MCS11:-63dBm

11AX HE80 MCS11:-61dBm Moc transmisji 2,4 GHz < 20dBm (EIRP)

5 GHz < 23dBm (EIRP) Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 Protokół sieci mesh 802.11k/v/r Tryby pracy Router, Access Point Sieć WAN Dynamiczny adres IP/Statyczny adres IP/PPPoE/L2TP/PPTP Zarządzanie Zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne, wieloosobowe zarządzanie DHCP Serwer, klient Zapora sieciowa SPI Firewall Protokoły Obsługa IPv4 i IPv6 Sieć dla gości Sieć dla gości 2,4 GHz

Sieć dla gości 5 GHz Wymiary (S X G X W) 128 × 81 × 83,7 mm Porty 3 Gigabitowe porty na jednostkę

(Automatyczne wykrywanie WAN/LAN Przyciski Reset Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca

Mercusys Halo H70X - konfiguracja

Konfigurację systemu mesh możemy rozpocząć od dowolnego z trzech routerów, które znajdziemy w zestawie. Są one identyczne i oferują takie same funkcje oraz wydajność. Wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego oraz podłączyć Ethernetowy przewód internetowy od naszego dostawcy. Proces inicjalizacji trwa około minutę. Gdy na routerze zacznie migać niebieska dioda, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do konfiguracji.

Tej dokonujemy przez aplikację Mercusys, którą musimy zainstalować na naszym telefonie. Jest ona dostępna zarówno w sklepie Apple AppStore, jak i Google PlayStore.

Po uruchomieniu programu po raz pierwszy, zostaniemy poproszeni o utworzenie bezpłatnego konta przy użyciu adresu e-mail. Po jego aktywacji możemy się zalogować i przystąpić do konfiguracji sieci. Pamiętaj tylko, aby nadać aplikacji wszystkie potrzebne uprawnienia, co pozwoli uniknąć problemów w dalszych krokach. Łączymy urządzenie z nowo utworzoną siecią HALO. Na kolejnym etapie ustawiamy typ połączenia internetowego, które jest rozpoznawane automatycznie. Na końcu możemy zdecydować o nazwie naszej sieci oraz haśle dostępu do niej.

Jeśli te kroki wydają się stosunkowo proste do wykonania, warto wiedzieć, że to była najtrudniejsza część. Pozostaje już tylko podłączyć kolejne routery jeden po drugim. Po podłączeniu do zasilania czekamy, aż dioda zacznie migać na niebiesko. Teraz wystarczy w tej samej aplikacji mobilnej dodać do istniejącej sieci nowe urządzenie, korzystając z przycisku „+”, który znajdziemy w prawym górnym rogu. Na czas instalacji warto umieścić wszystkie urządzenia w jednym pomieszczeniu, a przenieść je dopiero po zakończeniu procesu konfiguracji. Każdej stacji możemy w aplikacji nadać również indywidualną nazwę, czy przypisać pomieszczenie, w którym się znajduje, w celu łatwiejszej identyfikacji.

Tutaj też mała podpowiedź: jeżeli zależy nam na jak najlepszej wydajności systemu mesh, warto, aby główny router znajdował się w możliwie centralnej części domu. W ten sposób odległość do innych odbiorników będzie równa, dzięki temu będziemy mieć bardziej stabilne połączenia internetowe. Ewentualnie możemy wszystkie urządzenia połączyć ze sobą przewodem Ethernet.

Dużą zaletą aplikacji oraz utworzonego konta jest to, że możemy zdalnie monitorować naszą sieć, nawet jeśli nie jesteśmy z nią bezpośrednio połączeni. Jest ona również w pełni przetłumaczona na język polski, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemu z jej użytkowaniem.

Mercusys Halo H70X - Technologie i korzyści

Jak już wspominaliśmy, Mercusys Halo H70X to nie tylko system mesh, ale również dwuzakresowy, gigabitowy router. Urządzenie zostało wyposażone we wszystkie najnowsze technologie, aby zapewnić jak najlepszy zasięg oraz jakość sygnału Wi-Fi.

Obsługa OFDMA znacznie skraca czas odpowiedzi ze strony urządzenia. W ten sposób wszyscy członkowie rodziny mogą wygodnie grać w gry online i jednocześnie oglądać filmy i seriale na platformach streamingowych. Dodatkowo mamy tu wsparcie beamformingu, który odpowiada za ukierunkowanie sygnału Wi-Fi w celu zapewnienia jak największego zasięgu sieci. Nie musimy się również przejmować jakością naszego połączenia nawet, gdy z system mesh komunikuje się większa ilość urządzeń. Jest to możliwe dzięki obsłudze standardu MU-MIMO.

Dodatkowo “kolorowanie BSS” (BSS Colouring) minimalizuje zakłócenia naszej sieci Wi-Fi, co również poprawia wydajność transmisji. Mercusys Halo H70X został wyposażony w najnowszy standard szyfrowania – WPA3, który zapewnia bezpieczeństwo naszej sieci bezprzewodowej.

Jedną z głównych zalet tego systemu Mesh jest niesamowicie dobrze wykonana i zaskakująco łatwa w konfiguracji funkcja kontroli rodzicielskiej. Sterowanie nią odbywa się również przez tę samą aplikację zainstalowaną na naszym telefonie. Za jej pomocą możemy stworzyć odpowiednie profile oraz poziom ustawień filtra: Dziecko, Starsze dziecko, Nastolatek i Dorosły. W każdym przypadku możemy ograniczyć dostęp do niektórych witryn lub sieci społecznościowych, gier online, pobierania plików i nie tylko. Można też ustawić limity czasowe - osobne dla dni szkolnych oraz weekendu. Dodatkowo możemy wyłączyć całkowicie dostęp do Internetu o określonej porze, by poniekąd narzucić porę snu naszemu dziecku.

Jakby tego było mało, bez względu na to, co zaznaczyłeś wcześniej w opcjach kontroli rodzicielskiej, jeśli Twoje dziecko ma się uczyć lub chcesz je ukarać, z poziomu aplikacji wchodzimy do kontroli rodzicielskiej i możemy całkowicie zatrzymać jego dostęp do Internetu natychmiast.

Mercusys Halo H70X - testy

Początkowo testy przeprowadzane były w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Patrząc na specyfikację urządzenia, nie można mieć wątpliwości, że sprzęt w takich warunkach powinien sprawdzić się idealnie - i rzeczywiście nie doświadczyliśmy żadnych problemów z dostępem do sieci. Warto też wspomnieć, że w obrębie miejsca wykonywania testów było dostępnych aż 19 sieci Wi-Fi, więc było dość tłoczno. Wszystkie testy zostały przeprowadzone 3-krotnie, a wyniki prezentowane na wykresach są wartościami uśrednionymi.

Po skonfigurowaniu sieci Mesh przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf3 oraz testów prędkości połączenia z Internetem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Mercusys Halo H70X (w tym samym pomieszczeniu);

(w tym samym pomieszczeniu); 5 metrów od Mercusys Halo H70X z (2 ścianami po drodze);

z (2 ścianami po drodze); 10 metrów od Mercusys Halo H70X (klatka schodowa z 3 ścianami po drodze, w tym jedna ściana nośna);

(klatka schodowa z 3 ścianami po drodze, w tym jedna ściana nośna); 15 metrów od Mercusys Halo H70X (pomiar przed blokiem z 1 ścianą zewnętrzną po drodze)

Biorąc pod uwagę, że w zestawie otrzymujemy trzy urządzenia, śmiało możemy założyć, że w przypadku największych odległości przy odpowiednim rozłożeniu nadajników sygnał zostałby przełączony na silniejsze źródło. Jednak pozwoli to nam sprawdzić najgorszy możliwy wariant i jak urządzenie sobie z nim poradzi.

Wszystkie testy były wykonywane na laptopie wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową Killer Wi-Fi 6 AX1650x.

Mercusys Halo H70X - Siła sygnału

Wyniki, jakie zarejestrowaliśmy, były dokładnie takie, jakich spodziewaliśmy się po urządzeniu zgodnym z Wi-Fi 6. Parametry łącza spadają wraz ze wzrostem odległości. Pamiętajcie, że testujemy najmniej optymalny wariant, w którym Mercursys Halo nie może przełączyć na następny nadajnik. Tylko dzięki obecności sieci pracującej na częstotliwości 5 GHz byliśmy w stanie dokonać wszystkich pomiarów.

Mercusys Halo H70X – iPerf3

Sprawdziliśmy również, jak router Mercusys Halo H70X poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Testy zostały każdorazowo wykonane z parametrem –t (czas) na 60 sekund oraz na 10 wątkach (-p 10).

Tutaj również bez niespodzianek, a wyniki są spójne z tymi zaobserwowanymi w poprzednim teście.

Mercusys Halo H70X – SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak router Mercusys Halo H70X poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest.pl, które sprawdza prędkość Internetu. Pomiary zostały przeprowadzone na łączu o przepustowości 600/60 Mbit.

Już nasze wcześniejsze testy wykazały, że aby osiągnąć pełną przepustowość łącza, musimy skorzystać z pasma 5 GHz. Dzięki temu nie zauważymy różnicy między pracą systemu mesh Mercusys Halo H70X, a klasycznym routerem. Oczywiście poza pokryciem powierzchni, ponieważ to będzie zauważalnie większe.

Mercusys Halo H70X, a domek jednorodzinny

Mając świadomość, że moje mieszkanie nie stanowiło wyzwania dla testowanego sprzętu od Mercursys, o pomoc zatem poprosiłem rodzinę. Podłączyłem w ich domu jednorodzinnym Halo H70X, zastępując stosowany dotychczas router, który domyślnie był umieszczony w biurze na pierwszym piętrze. Jak łatwo się można domyślić, takie usytuowanie nie zapewniało odpowiedniej siły sygnału sieci bezprzewodowej już na parterze po przeciwnej stronie budynku. Umieściłem główne Halo w biurze, drugie po przeciwnej stronie tego samego piętra, a trzecie na parterze, w salonie, który znajduje się pomiędzy oboma nadajnikami.

Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko na całej powierzchni domu była dostępna siec Wi-Fi, ale również w piwnicy oraz w garażu przed domem. Dodatkowo rodzina była zaskoczona łatwością konfiguracji oraz możliwościami sterowania z poziomu telefonu. Niestety - powrót do wcześniej stosowanej konfiguracji okazał się bardziej bolesny, niż przypuszczali.

Mercusys Halo H70X Podsumowanie

Zarówno ja, jak i moja rodzina, byliśmy bardzo zadowoleni z wydajności oraz jakości wykonania. I choć początkowo nie czułem dużego komfortu przy korzystaniu z aplikacji, to z czasem doceniłem wygodę tego rozwiązania. Nie zrozumcie mnie źle - aplikacja działa poprawnie, po prostu przez lata przyzwyczaiłem się do klasycznego, webowego interfejsu. Ten dalej jest dostępny, chyba wyłącznie dla takich tradycjonalistów jak ja, ale nie zapewnia on żadnych innych funkcji niż te dostępne z poziomu aplikacji.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Myślę jednak, że dla mieszkania dwupokojowego taki system jest trochę za mocny. Przy większej powierzchni pomieszczeń, przestrzeni biurowych czy domów wielopiętrowych, Mercusys Halo H70X jest jednak koniecznością i dobrze, że tak wydajne urządzenie jest teraz zarówno łatwo dostępne, jak i proste w konfiguracji. Warto tutaj również wspomnieć o cenie. Ta zaczyna się od 699 zł za trójpak. Można założyć, że zestaw składający się z dwóch nadajników będzie odpowiednio tańszy, a w przypadku mieszkań i on sprawdzi się znakomicie.