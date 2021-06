RTX 3080 to mocna karta graficzna, która zaskakuje doskonałą wydajnością. Co jeszcze można o niej powiedzieć?

GeForce RTX 3080 to karta graficzna z procesorem Ampere. Jest dużym skokiem jakościowym w porównaniu z poprzednikiem, czyli RTX 2080. Pozwala na osiągnięcie świetnej jakości w ustawieniach 4K oraz 1440p. W jej specyfikacji znajdziemy:

rdzenie CUDA: 8704

taktowanie: 1,71 GHz

pamięć: 10GB GDDR6X (9500MHz)

szyna pamięci: 320-bit, przepustowość 760 GB/s

rdzenie RT: 68 (2. generacja)

rdzenie Tensor: 384 (3. generacja)

PCIe: Gen 4

HDMI: 2.1

HDCP: 2.3

złącza: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4

wymiary: 285 x 112 mm

rozmiar: 2 sloty

maksymalna temperatura: 93C

zapotrzebowanie na moc: 320 W

polecany zasilacz: 750 W

złącza zasilania: 2 x 8-pin (załączony adapter 12-pin

Dzięki zastosowaniu w karcie Nvidia Reflex możliwa jest optymalizacja pracy procesora oraz silnika gry, co wpływa na znaczną redukcję opóźnień. Dzięki temu wszystkie rozgrywki są płynne, a komfort zabawy znacznie się podnosi. Docenią to zwłaszcza e-sportowcy oraz osoby korzystające z wyświetlaczy G-Sync 360 Hz. RTX 3080 wypada rewelacyjnie w grach - w Horizon Zero Dawn przy rozdzielczości 4K szybkość jest aż o 81% większa od RTX 2080, o 35% w porównaniu z RTX 3080 Ti oraz 151% w porównaniu z GTX 1080!

Podobne przewagi ma w takich tytułach, jak Metro Exodus, Gears Tactics czy F1 2020. Jeśli więc chcesz grać w najwyższych rozdzielczościach - będzie doskonałym wyborem. Jednak trzeba dodać, że ustępuje RTX 2080 Ti przy Rainbow Six Siege, a w GTA V ma nad starszą kartą tylko nieznaczną przewagę. RTX 3080 potrafi świetnie wykorzystać możliwości dawane przez DLSS oraz ray tracin, co jeszcze bardziej podnosi jej wydajność - benchmarki pokazują, że o ok. 14%. Przykład poniżej.

Minusem będzie natomiast zapotrzebowanie na moc, które jest bardzo duże - zwłaszcza przy grach, w których na ekranie mamy dużo obiektów.

Zarazem trzeba pochwalić system chłodzenia - podczas testów maksymalna temperatura wynosiła 79 stopni Celsjusza, podczas gdy przy tych samych ustawieniach i grach RTX 2080 Ti FE oraz GTX 1080 FE osiągały 82 stopnie. Jednak RTX 1080 Ti SC2 miało 73 stopnie, więc RTX 3080 nie jest perfekcyjne pod tym względem.

Podsumowując: jeśli chcesz mieć pewność płynnej zabawy w 4K lub 1440p na monitorze 144 Hz lub lepszym, RTX 3080 Founder Edition będzie doskonałym wyborem. Nie zawodzi w żadnej grze 4K 60 fps z włączonymi wszystkimi efektami wizualnymi. Wyjątkiem okazało się Total War: Troy, gdzie przeciętna liczba klatek na sekundę wynosiła 56. Karta sprawdza się zwłaszcza z nowymi tytułami, obsługującymi DirectX 12.