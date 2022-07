Genesis Astat 700 - nowa propozycja fotela gamingowego

Firma Genesis znana jest ze swoich popularnych foteli dla graczy z serii Trit i Nitro. W lipcu producent przedstawił nowy model swoich produktów serii Astat – 200 i 700. Do testów otrzymaliśmy fotel Astat 700, o którym na pewno można powiedzieć, że jest sprzętem ergonomicznym i o bogatych możliwościach regulacyjnych, które skutecznie wspierają gracza w trakcie długotrwałych zmagań w wirtualnych światach.

Chociaż fotel jest dostarczany w kartonie, rozłożony na części, jego złożenie nie zabiera więcej niż dwadzieścia minut. Mebel staje w całości dzięki kilkunastu śrubom przykręcanym jednym kluczem. Sposób montażu jest przystępnie objaśniony w przejrzystej instrukcji. Od razu po skręceniu fotela możemy przystępować do gry lub pracy.

Dla kogo zaprojektowano Astat 700?

Genesis Astat 700 to na pewno model dla wymagających użytkowników. Idealnie nadaje się do wielogodzinnych „posiadówek”, w trakcie których możemy zapomnieć o problemach z miejscem do siedzenia. Po prostu ten fotel nie przypomina nam w żaden przykry sposób o swoim istnieniu. Ta wygoda pozwoli nam na całkowite skupienie się na grze lub pracy, dzięki któremu mniej będziemy się martwili o efekty naszych działań.

Do zalet fotela od Genesis można zaliczyć szerokie możliwości dostosowywania do osobistych upodobań i cech użytkownika. Regulacje obejmują: ustawienia podłokietników – na boki, przód-tył, góra-dół; oparcie można pochylać i blokować pod dowolnym kątem, aż do 135° i dodatkowo regulować je na odcinku lędźwiowym za pomocą dziewięciożebrowej i 3-stopniowej konstrukcji ExoBase.

Zagłówek można pochylać oraz wysuwać w górę, dzięki czemu ulżymy odcinkowi szyjnemu kręgosłupa; dodatkowo fotel posiada funkcję wysuwania siedziska do przodu, co jest bardzo przydatne dla użytkowników o niestandardowym wzroście oraz pneumatyczną regulację wysokości.

Siedzisko, oparcie oraz zagłówek pokryte są mocną siateczkową tkaniną, która zapewnia wygodne ułożenie ciała podczas gry. Elementy fotela pokryte tą tkaniną zawsze zachowują swój kształt oraz umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Ważną cechą tego modelu jest aluminiowa, pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym, która nadaje fotelowi rasowy, gamingowy wygląd, zwłaszcza w wersji czerwonej. Do podstawy zamocowano poliamidowe kółka o średnicy 60 mm, pokryte specjalną warstwą nierysującą podłoża i pozwalające na płynne przesuwanie, nawet na śliskich podkładkach chroniących podłogę. Na podstawie fotela znajdziemy również praktyczne podpórki na stopy.

Co sądzę o fotelu Genesis Astat 700?

Przede wszystkim, fotel składałem z przyjemnością, ponieważ lubię zajęcia manualne. Po złożeniu od razu zasiadłem do pracy i szybko odczułem potrzebę podregulowania oparcia na odcinku lędźwiowym – staram się dbać o ten fragment kręgosłupa. Na szczęście Astat wyśmienicie poradził sobie z wyzwaniem – chwila regulacji ExoBase i w dolnym odcinku pleców odczułem przyjemne dopasowanie i brak uciążliwych naprężeń. Druga warta uwagi rzecz to chwile odpoczynku, które można sobie zafundować, opierając się mocniej na oparciu, które poddaje się naciskowi i pochyla o kilka stopni tylko dzięki swojej elastycznej konstrukcji. Pozwala to na przyjmowanie relaksującej pozycji, praktycznie nie przerywając pracy. Oczywiście jest też możliwe odblokowanie oparcia i pochylenie go aż o 135°, jednak pod takim kątem praca czy granie mogą stać się niemożliwe.

Inną miłą niespodzianką, którą sprawił mi Astat, jest mnogość ustawień podłokietników, które zmienia się błyskawicznie – jednym ruchem. Korzystając z fotela przez kilka dni, szybko przyzwyczaiłem się do różnych pozycji tych elementów i dużej swobody ich zmiany. Przy okazji muszę wymienić jedną wadę Astata, która przychodzi mi teraz na myśl. Jest to luz w umocowaniu podłokietników, który trochę mnie zaskoczył. Jednak to chyba tyle z minusów sprzętu z tego przedziału cenowego. Podsumowując, fotel Genesis Astat 700 śmiało można zarekomendować zapalonym graczom, ale także ludziom spędzającym długie godziny na pracy przy biurku. Produkt jest dostępny w czarnej i czarno-czerwonej wersji kolorystycznej.

Oficjalna premiera Astat 700 odbyła się 15 lipca tego roku. Fotel kosztuje około 999 zł, co nie jest ceną wygórowaną, ale też nie najniższą, zwłaszcza w porównaniu z ofertą IKEI, gdzie fotele gamingowe można kupić za zbliżoną cenę, ale… razem ze stołem. Przykładem niech tu będzie fotel Matchspel, który w parze ze stołem Bekant jest dostępny w szwedzkim markecie za 1098 zł. Jednak gwoli sprawiedliwości – Genesis Astat 700 ma lepsze, kryte siatką PureFlow Plus siedzisko, kilka ustawień oparcia i lepiej zaprojektowaną podstawę.

Specyfikacja Genesis Astat 700