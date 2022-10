Genesis Helium 800BT udowadnia, że dzisiejszy sprzęt dla graczy to coś więcej, niż ładne kolory

Helium 800BT jest jednym z najnowszych zestawów głośników od polskiego producenta Genesis. Sprawdź, jak sprawdził się on podczas naszych testów.

Zawartość zestawu

W zestawie, wraz z głośnikami i subwooferem, znajdziemy wszystkie dodatkowe elementy - kabel RCA-minijack do podłączenia zestawu do naszego komputera oraz kabel USB-3-pin ARGB, za pomocą którego możemy zsynchronizować podświetlenie z naszym komputerem. Ponadto w pudełku znajdziemy pilot zdalnego sterowania i oczywiście instrukcję obsługi.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Cena

Początkowo miałem wątpliwości co do ceny, która wynosi około 500 zł, ale wyraźnie podbija ją adresowalne RGB i ogólny wzrost cen elektroniki na świecie. Warto wspomnieć, że konkurencyjne urządzenia również zmagają się z tym problemem.

Specyfikacja

System audio 2,1 Komunikacja Przewodowa, Bluetooth Moc wyjściowa RMS 60W Łączna moc wyjściowa RMS satelit 30 W Pasmo przenoszenia 100 – 20000 Hz Regulacja głośności Pilot, Panel na obudowie Podświetlenie Tak Materiał Drewno Zasilanie Sieciowe (230V) Złącza RCA/Chinch, Mini-TOSLINK, Mini Jack, 3-Pin Kolor Czarny Długość 113 mm Szerokość 110 mm Wysokość 180 mm Wymiary subwoofera (długość x szerokość x wysokość) 25.5×25.5×24 cm

Design i jakość wykonania

Pierwsze wrażenie jest pozytywne, głównie za sprawą wykończenia. Producent postawił tutaj na stonowaną, czarną kolorystykę (pomijając RGB) oraz drewno, a dokładniej MDF, który pod względem akustyki jest znacznie lepszy od zwykłego plastiku. Z tego powodu spodziewałem się usłyszeć nieco więcej głębi niż w konkurencyjnych produktach z tego segmentu.

Fronty wszystkich głośników wykonano jednak z plastiku, ale materiał ten posłużył jedynie do ozdobienia całego zestawu - w środku jest tylko wspomniane drewno. Mniejsze głośniki są średniej wielkości i mierzą odpowiednio 18 x 11 x 11,3 cm, więc powinny zmieścić się praktycznie na każdym biurku. Subwoofer to nieco większa konstrukcja w kształcie sześcianu o wymiarach 25,5 x 25 x 24 cm, choć rozmiar nie odgrywa tu aż tak istotnej roli, bo zazwyczaj ląduje pod biurkiem lub obok niego. Głośniki Helium 800BT to konstrukcje dwudrożne, a każda z nich wyposażona jest w dwa przetworniki audio - wysokotonowy i średnio-niskotonowy o średnicy odpowiednio 1,5 cala i 3 cale. W subwooferze zastosowano 7-calowy głośnik niskotonowy.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Najbardziej w oczy rzuca się jednak oświetlenie RGB. Producent przygotował kilka domyślnych trybów jego działania. Pierwszy z nich to efekt pełnotonowej tęczy, drugi to efekt statycznej tęczy, a trzeci to jednokolorowe przejście. Oczywiście nie zabrakło opcji całkowitego wyłączenia podświetlenia. Samo podświetlenie jest wyraźnie widoczne i mamy do czynienia jedynie z lekkim akcentem RGB. Warto tutaj wspomnieć, że można je zsynchronizować z innymi peryferiami i komponentami naszego komputera. Zestaw jest kompatybilny z systemami Polychrome RGB, Mysic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync.

Kontrolę nad charakterystyką dźwięku i głośnością otrzymujemy w postaci panelu zamontowanego na obudowie subwoofera (po prawej stronie). Jest to nieco zagmatwane, ale na szczęście wszystkimi można sterować za pomocą dołączonego pilota. Panel wykonany jest z tworzywa sztucznego i zawiera włącznik/wyłącznik zasilania, pokrętła do regulacji głośności i poziomu basu, wejście audio RCA, optyczne złącze TOSLINK, porty USB, wyjście na przewód zasilający (wbudowane na stałe), port USB dla kabla ARGB oraz trzy przyciski - Mode, do zmiany źródła, Eco, do włączania/wyłączania trybu oszczędzania energii oraz RGB, który służy do zmiany trybu podświetlenia.

Genesis Helium 800BT to solidnie wykonany zestaw audio. Spasowanie elementów stoi na wysokim poziomie, a zastosowane materiały nie budzą zastrzeżeń co do trwałości i funkcjonalności - może poza pilotem, który sprawia wrażenie naprawdę taniego gadżetu. Jeśli chodzi o design, nie mam do czego się przyczepić. Fani minimalizmu powinni jednak poszukać czegoś innego, bo produkt wyraźnie skierowany jest do osób, które ponad wszystko cenią sobie oświetlenie i charakterystyczny, gamingowy styl.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Brzmienie i charakterystyka dźwięku

Genesis oferuje już podświetlany system audio, który znamy jako Helium 300BT. Ten nie jest jednak zestawem 2.1, ale 2.0, więc w przypadku Helium 800BT spodziewamy się usłyszeć nieco więcej głębi pochodzącej z dolnego zakresu częstotliwości. Warto tu jednak wspomnieć, że według producenta zaczynają się one od 100 Hz, więc trzeba liczyć się z bardzo agresywnym basem. Tak czy inaczej, w przypadku Helium 800BT wzrosła również moc RMS, więc lepsza kontrola nad ogólną głośnością dźwięku, jaki wydobywa się z tych głośników.

Genesis Helium 800BT, jak już wspomniałem, to zestaw 2.1 o łącznej mocy 60 W, na którą składają się dwa stereofoniczne głośniki o mocy 15 W każdy oraz subwoofer o mocy 30 W. Pasmo przenoszenia w tym przypadku wynosi od 100 Hz do 20 kHz, więc jeśli spojrzymy na wymiary przetwornika zamontowanego w subwooferze, to jest dobrze (wynosi on 7 cali, czyli około 17 cm). Sprzęt można połączyć ze źródłem dźwięku zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, wykorzystując do tego Bluetooth 5.0. Pozwala to na szybkie sparowanie go z telefonem lub innym urządzeniem, z którego możemy odtwarzać muzykę z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Tidal czy Apple Music

Sparowanie ze smartfonem nie sprawia żadnych problemów, ale decydując się na takie rozwiązanie, trzeba liczyć się z pewnym kompromisem. Zestaw ten nie jest kompatybilny z kodekiem aptX lub aptX HD, który poprawiłby jakość dźwięku podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego. Szkoda, ale jeśli chcemy pozbyć się kabli, to warto z niego skorzystać. Podczas moich testów sama komunikacja bezprzewodowa działała bez zarzutu.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podczas testów wykorzystałem utwory z różnych gatunków i udało mi się wyrobić zdanie na temat Helium 800BT. Wspomnę jednak na początku, że będzie to moja subiektywna opinia. Oczekiwałem solidnego, przyjemnego i rozrywkowego brzmienia i się nie zawiodłem. Cieszy mnie, że Genesis Helium 800BT nie brzmi tak plastikowo jak większość tanich głośników dla graczy, a drewno użyte do wykonania obudowy jest tu widoczne. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia ze sprzętem, który zadowoli audiofila, ale w swoim budżecie zestaw ten prezentuje zadowalający poziom i zaskakuje dynamiką. Dźwięk jest nieco cieplejszy, choć można to zrekompensować regulacją natężenia basu, aby uzyskać pożądany efekt. Średnie tony są trochę wycofane, zwłaszcza w górnym rejestrze, ale dość szczegółowe, co daje efekt bardziej oddalonych wokali. Wysokie częstotliwości natomiast są lekko przycięte, nie skwierczą i oddają całą energię.

To co okazało się dla mnie największym problemem, to przejścia między zakresami tonalnymi, zwłaszcza basu i średnich tonów, dlatego nie ma tu spójności. Scena nie jest też zbyt szeroka i mam wrażenie, że całemu zestawowi brakuje nieco mocy. Mimo wszystko Helium 800BT przyzwoicie radzi sobie w szerokim spektrum gatunków muzycznych - od ostrego, gitarowego grania, przez typowo elektroniczne klimaty, a na spokojnych, akustycznych utworach kończąc. Warto tu jednak dodać, że przy dużej głośności pojawiają się wyraźne zniekształcenia i tu wysokie tony zaczynają być drażliwe dla uszu.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podsumowanie

Muszę przyznać, że Helium 800BT to naprawdę udany produkt - solidne wykonanie, które cieszy oko i ucho, łączy się z uniwersalnym, rozrywkowym brzmieniem oraz dobrze wykonanym podświetleniem ARGB, które w każdej chwili możemy zsynchronizować z naszym komputerem. Oczywiście do zalet zaliczę również wsparcie dla trybu bezprzewodowego. Dodatkowo producent dodaje do sprzętu cały pakiet okablowania, a nawet pilot do zdalnego sterowania.

Czy warto kupić Genesis Helium 800BT? Jeśli koniecznie chcemy mieć RGB przy - powiedzmy sobie szczerze - niewielkim budżecie, to tak. Jeśli jednak wyłączamy podświetlenie zaraz po wyjęciu z pudełka, to warto wybrać zestaw bez RGB i tym samym albo zyskać nieco więcej mocy, albo zaoszczędzić. Niemniej jednak mogę w pełni polecić go każdemu, kto szuka przyjemnie brzmiącego i dobrze wykonanego zestawu nagłośnieniowego.