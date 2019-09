Genesis Nitro 550 to propozycja uznanej przez graczy marki. Czy warto kupić ten fotel gamingowy?

Genesis Nitro 550 to fotel gamingowy, którego szkielet został wykonany z wysokiej jakości trwałego metalu. Takie wykonanie ramy ma zagwarantować jej dużą odporność na uszkodzenia i mieć znaczący wpływ na żywotność fotela. Ponadto w konstrukcji zastosowano podnośnik gazowy 4 klasy, co pozwala na obciążenie fotela wagą do 150 kg. Model ten oferuje regulację wysokości siedziska w zakresie 8-10 cm oraz wysokości podpórek dla rąk. Inną ciekawą funkcjonalnością jest popularny ostatnio tryb bujania. Ponadto fotel Nitro550 ma regulowany kąt nachylenia oparcia, który docenią zwłaszcza gracze, którzy potrzebują czasem odpoczynku (drzemki) w czasie wielogodzinnych rozgrywek. Oparcie można opuścić w zakresie od 90 do aż 180 stopni, względem powierzchni siedziska.

Fotel Nitro550 posiada miękkie obicie wypełnione wysokiej jakości miękką pianką o grubości 4 cm na oparciu oraz 7 cm na siedzisku. Ponadto zarówno siedzisko jak i oparcie są wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i podparcie dla kręgosłupa gracza. Materiał, jakim pokryto fotel to połączenie matowego, wytrzymałego nylonowego materiału w przedniej części, z wysokiej jakości skórą ekologiczną z tyłu. Dodatkowym elementem fotela są dwie miękkie poduszki, jedna jako zagłówek oraz druga z paskami umożliwiającymi regulację wysokości, dzięki czemu możemy nią podeprzeć wybrany przez nas odcinek kręgosłupa, zwiększając naszą wygodę. Genesis Nitro550 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej i czarno-niebieskiej. Taki dobór kolorów połączony ze skórzanymi obszyciami i skórzanym tyłem w stylu black carbon, nadają fotelowi agresywnego, gamingowego charakteru.