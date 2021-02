Gamingowy klasyk – wygodny, niezwykle cichy, acz nie pozbawiony wad.

Produkty marki Genesis może nie działają na wyobraźnię graczy tak, jak sprzęt bardziej rozpoznawalnych konkurentów. Jednak z każdym rokiem przybywa sympatyków tego producenta. Dlaczego tak się dzieje? Większość urządzeń dla graczy marki Genesis charakteryzuje się solidną jakością wykonania i atrakcyjną ceną. Nie inaczej jest w przypadku klawiatury mechanicznej Genesis RX85 RGB.

Konstrukcja ta została wykonana w głównej mierze z tworzywa sztucznego i aluminium (które pokrywa m.in. górną część obudowy). Pod względem designu RX85 RGB, niestety, niczym szczególnym się nie wyróżnia – ot, klasyczny przedstawiciel sprzętu dla graczy. Warto jednak zwrócić uwagę na dodatkowy panel w prawym górnym rogu klawiatury, który w łatwy sposób pozwoli nam zarządzać dźwiękiem oraz dodatkowymi funkcjami klawiatury, w tym m.in. podświetleniem. Niewielki detal, a bardzo przypadł mi do gustu.

To co wyróżnia RX85 RGB na tle konkurencyjnych konstrukcji to również głośność pracy. Klawiatury mechaniczne „słyną” ze swojej głośności i charakterystycznego „kliku”, który wydają przy każdym naciśnięciu klawisza. Dzięki zastosowaniu przełączników Kalih Brown, w modelu marki Genesis nie jest to problemem. Co więcej, ich żywotność – do 55 milionów kliknięć, zapewni długą i komfortową pracę.

Kolejnym miłym dodatkiem, o który zadbała firma Genesis, jest znakomicie wyprofilowana magnetyczna podpórka pod nadgarstki. Bez względu na to czy klawiaturę będziecie wykorzystywać tylko do grania, czy również do pisania. Podpórka zapewni wam niezwykły wręcz komfort. Jej jedynym minusem jest materiał, którym została pokryta jej wierzchnia część. Niezwykle chętnie przylegają do niego wszelkie pyłki i drobinki, co znacznie utrudnia utrzymanie klawiatury w czystości.

Jak sugeruje nam sama nazwa - Genesis RX85 RGB, posiada rozbudowany system podświetlenia z paletą barw składającą się z 16 mln kolorów i 20 trybami efektów świetlnych.

Niestety, RX85 RGB to kolejna klawiatura mechaniczna, której oprogramowanie nie zachwyca. Niby mamy tu wszystkie podstawowe funkcje jak wybór i edycja podświetlenia, konfiguracja makr czy tworzenie profili, ale nic poza tym.

Genesis RX85 RGB to ciekawy i solidny sprzęt, który z całą pewnością znajdzie swoich amatorów. Model ten znakomicie sprawdzi się do grania, jednak jeśli zamierzacie RX85 RGB wykorzystywać również w znacznym stopniu do pisania, to na rynku znajdziecie kilka lepszych pod tym względem modeli. Klawiatura choć wygodna i cicha, to komfort pisania długi tekstów pozostawia wiele do życzenia.