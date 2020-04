Genesis Xenon 770 to - zdaniem producenta - myszka mająca spełnić potrzeby najbardziej wymagających graczy. Czy tak jest faktycznie?

Genesis Xenon 770 to myszka gamingowa, która ma hybrydową konstrukcję. W zestawie otrzymuje się dwa dodatkowe boki i zestaw ślizgaczy. W zależności od preferencji gracza, bok może mieć klasyczne trzy przyciski lub dziewięć ponumerowanych - po trzy w rzędzie. Pozwala to na dopasowanie myszki do gry, np. przy MMO numerowane sprawdzą się lepiej, niż przy zwykłym FPS-ie. Przyciski można programować, przypisując im funkcje i makra. Są one zapisywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu można je podpinać do różnych komputerów oraz laptopów i zawsze spodziewać takich samych efektów. Montaż boków jest beznarzędziowy i szybki - trzymane są za pomocą magnesów. Dlatego nikt nie powinien mieć problemów z dopasowaniem myszki do wybranego tytułu.

Myszka Xenon 770 została wyposażona w sensor optyczny PAW3327, a w locie możemy zmienić ustawienie poziomu czułości pomiędzy 200 a 10200 DPI. Zastosowano tu przełączniki Huano, których żywotność ocenia się na 20 milionów kliknięć. W tylnej części myszki znajduje się podświetlenie RGB - można je konfigurować za pomocą aplikacji. Minusem jest fakt, że znajduje się ono również pod kółkiem i rzutuje na obiekty znajdujące się przed myszką, jak ściana czy obudowa komputera. Długość kabla to 180 cm, a za mobilność urządzenia odpowiadają teflonowe ślizgacze.

Podsumowując: Genesis Xenon 770 to solidna myszka gamingowa, która za przystępną cenę oferuje szerokie możliwości. Zdecydowanie warta zakupu.