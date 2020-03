Geratherm Non Contact to termometr bezdotykowy, który ma być "idealnym rozwiązaniem do kontroli temperatury". A co ma do zaoferowania?

Geratherm Non Contact pozwala na bezdotykowy pomiar temperatury ciała, otoczenia, płynów oraz powierzchni. Mierzy temperaturę z dokładnością do 0,2°C, a przeznaczony jest dla każdej grupy wiekowej - sprawdzi się równie dobrze i niemowląt, jaki i osób starszych. Dzięki wykonywaniu pomiaru za pomocą podczerwieni, można dokonywać tej czynności bez konieczności budzenia dziecka. Obiekt pomiaru zmienia się za pomocą jednego przycisku - o tym, na jaki rodzaj termometr jest ustawiony, informuje ikonka znajdująca się na wyświetlaczu. Urządzenie obsługuje skalę Celsjusza i Fahrenheita, pomiędzy którymi można przełączyć się w dowolnej chwili. Pomiar temperatury ciała to zakres od 34,0 do 42,2°C (93,2 – 108,0°F), w przypadku obiektów i cieczy jest to od 0 do 100°C.

Geratherm Non Contact potrafi wykryć gorączkę, czyli temperaturę powyżej 37,5°C (99,4°F). Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, wydaje dziesięć krótkich sygnałów dźwiękowych. Model ten cechuje wysoka dokładność pomiaru: 0,2°C (0,4°F). Sam pomiar zajmuje niecałą sekundę, a jego wynika pokazywany jest na wyświetlaczu LCD, gdzie przewidziano miejsce na cztery cyfry. Termometr zasilają dwie baterie AAA, a producent szacuje okres ich użytkowania na ok. 1000 pomiarów. Urządzenie wyłącza się samoczynnie ok. 3 min. po dokonaniu pomiaru. Nie można tego w żaden sposób zmienić.

Podsumowując: Geratherm Non Contact to praktyczny, podręczny termometr bezdotykowy. Jedynie szkoda, że nie ma w nim pamięci pomiarów.