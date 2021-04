Gigabyte Aero 15 OLED YC - test mobilnego laptopa o wydajności peceta

Gigabyte Aero 15 OLED YC to jeden z najwydajniejszych laptopów na rynku. W dwukilogramowej obudowie zamknięto procesor Intel Core i9 dziesiątej generacji, RTX'a 3080, 64 GB RAMu oraz dwa dyski SSD o pojemności 1 TB każdy. Całość uzupełnia świetna matryca OLED. Jak najnowszy laptop firmy Gigabyte sprawdza się w roli stacji roboczej?

Gigabyte to popularna firma produkująca podzespoły komputerowe. Tajwańczycy znani są z rewelacyjnych płyt głównych, monitorów oraz komputerów Mini-PC. Ostatnimi czasy do portfolio dołączyły laptopy. Gigabyte proponuje wydajne komputery przenośne dla graczy oraz mobilne stacje robocze.

Gigabyte Aero 15 OLED YC

Do redakcji PCWorld na testy przyjechał najnowszy Gigabyte Aero 15 OLED YC. W obudowie ważącej zaledwie 2 kg producentowi udało się zmieścić procesor Intel Core i9 10980HK, 64 GB pamięci operacyjnej, dwa terabajtowe dyski SSD oraz najnowszą kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 z certyfikatem Nvidia RTX Studio. Całość uzupełnia matryca OLED o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 4K.

Przez ostatnie kilkanaście dni miałem okazje korzystać z Gigabyte Aero 15 OLED YC, który zastąpił mojego wydajnego desktopa z dwoma monitorami oraz nowoczesnego ultrabooka. Szybko okazało się, że to świetny komputer, który może być mobilną stacją roboczą i rewelacyjną maszyną do rozrywki. Sprawdź, czym zaskoczył mnie najnowszy Gigabyte Aero 15 OLED YC, ale najpierw zapoznaj się ze specyfikacją techniczną, która wygląda spektakularnie.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i9-10980HK (8 rdzeni, 16 wątków, 2,40-5,30 GHz, 16 MB cache) Pamięć RAM 64 GB (SO-DIMM DDR4, 3200MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Dysk SSD M,2 PCIe 2000 GB SSD M,2 PCIe (2 x 1000 GB) Wbudowany napęd optyczny Brak Dotykowy ekran Nie Typ ekranu Błyszczący, OLED Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (4K UHD) Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, Intel UHD Graphics Pamięć karty graficznej 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) Dźwięk Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa, Kamera internetowa, Wbudowany wyłącznik kamery Łączność LAN 2,5 Gbps, Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza USB 3,1 Gen, 1 (USB 3,0) - 3 szt, USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt, HDMI 2,1 - 1szt, Czytnik kart pamięci - 1 szt, mini Display Port 1,4 - 1 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt, Gniazdo słuchawkowe Jack - 1 szt, Złącze zasilania - 1 szt, Typ baterii Litowo-polimerowa Pojemność baterii 4-komorowa, 6514 mAh Kolor dominujący Czarny Czytnik linii papilarnych Tak Podświetlana klawiatura Tak (RGB) Dodatkowe informacje Aluminiowa pokrywa matrycy, Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Wielokolorowe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem pełnej plaety barw DCI-P3 Dołączone akcesoria Zasilacz System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość 20 mm Szerokość 356 mm Głębokość 250 mm Waga 2,00 kg (z baterią) Rodzaj gwarancji Standardowa Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gigabyte Aero 15 OLED YC to najwydajniejszy laptop, który trafił do mnie na testy. Producent zastosował topowe podzespoły z procesorem Intel Core i9 oraz kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 na czele. Całość uzupełnia 64 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200 w trybie Dual-Channel oraz dwa 1 TB dyski SSD NVMe.

Największe wrażenie robi jednak ekran OLED. Jest to 15,6 calowa matryca produkcji Samsunga z pełnym pokryciem palety barw DCI-P3 oraz certyfikatem HDR400.

Aero 15 OLED YC posiada również klawiaturę Gigabyte Fusion RGB, specjalnie zaprojektowany system chłodzenia oraz sporą baterię o pojemności 99 Wh.

Patrząc na specyfikację techniczną testowanego laptopa można pomyśleć, że to ciężką i wysoce niemobilna konstrukcja. Nic bardziej mylnego. Gigabyte Aero 15 OLED YC waży równo 2 kg. Komputer jest niesamowicie mobilny i łatwy w przenoszeniu.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Cena

Gigabyte Aero 15 OLED YC dostępny jest w trzech konfiguracjach. Najtańszy model z procesorem Intel Core i7-10870H, 16 GB pamięci operacyjnej, 512 GB dyskiem SSD oraz kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 kosztuje 8499 zł. Droższy model posiada identyczny procesor, 32 GB pamięci operacyjnej, 1 TB dysk SSD oraz wydajniejszego RTX'a 3070 i kosztuje 10399 zł.

Testowana przez nas konfiguracja to topowy model. Wyceniono ją na 15999 zł.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Zawartość zestawu

Gigabyte Aero 15 OLED YC dostarczany jest w sporym opakowaniu, które zdradza, że obcujemy ze sprzętem klasy premium. Czarne pudełko solidnie zabezpiecza komputer przed przypadkowym uszkodzeniem.

Opakowanie

W środku poza laptopem znajdziemy również dedykowany, 230 W zasilacz, ścierkę z mikrofibry do czyszczenia ekranu OLED oraz skróconą instrukcję obsługi.

Zasilacz

Producent nie musi dołączać dodatkowych przejściówek lub adapterów, ponieważ Gigabyte Aero 15 OLED YC posiada na pokładzie wszystkie niezbędne do pracy złącza.

Zestaw sprzedażowy

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Wygląd i jakość wykonania

Gigabyte Aero 15 OLED YC z pewnością nie wygląda na klasyczną stację roboczą do pracy. Producent postawił na aluminiowe wykończenie oraz ciekawe akcenty stylistyczne. Na klapie matrycy znajdziemy subtelne wzory przecinające się pod różnymi kątami.

Pokrywa matrycy

Warto zwrócić uwagę na logo Aero, które jest podświetlane po uruchomieniu komputera. Podobne rozwiązanie stosowane było kiedyś w MacBookach.

Logo na klapie matrycy świeci w ciemności

Z tyłu znajdziemy maskownicę ze sporymi wlotami powietrza. Po środku umieszczono srebrne logo Aero, które subtelnie oddziela kratki wentylacyjne.

Dekor oddzielający otwory wentylacyjne

Wloty powietrza znajdziemy również po bokach i na spodzie komputera.

Spód laptopa

Gigabyte zastosował ciekawy wzór, który poprawia wentylację oraz pozwala zajrzeć nam do środka komputera.

Otwory wentylacyjne na spodzie

Na spodzie komputera znajdziemy również pięć gumowanych nóżek, które podnoszą nieco pulpit roboczy.

Po otwarciu komputera naszym oczom ukaże się 15,6 calowa matryca z minimalnymi ramkami górnym i bocznymi.

Niewielkie ramki okalające ekran

Na dolnej maskownicy znajdziemy logo Aero oraz naklejkę informującą o certyfikacie X-Rite Pantone, który gwarantuje realistyczne odwzorowanie kolorów.

W górnej części pulpitu roboczego znajdziemy kamerkę internetową z fizyczną osłonką oraz dwa mikrofony. Pod nimi umieszczono włącznik oraz maskownicę składającą się z mnóstwa niewielkich trójkątów.

Zawias matrycy oraz maskownica

Warto zwrócić uwagę na klawiaturę z dużym skokiem klawiszy. Gigabyte nie zapomniał również o sporym gładziku ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

Wnętrze komputera utrzymano w ciemnej kolorystyce, a powierzchnie nie gromadzą odcisków palców.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Porty

Przy okazji omawiania specyfikacji technicznej pisałem, że Gigabyte nie musi dołączać do zestawu przejściówek. To prawda, ponieważ Gigabyte Aero 15 OLED YC posiada kompletny zestaw portów, które rozmieszczono na obu krawędziach obudowy.

Z lewej strony znajdziemy HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Typu A, gniazdo słuchawkowe Jack oraz port RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet.

Porty na lewej krawędzi

Po przeciwległej stronie umieszczono złącze zasilania, czytnik kart pamięci UHS-II w formacie SD, Thunderbolt 3 oraz dwa porty USB 3.2 Gen 1 Typu A.

Porty na prawej krawędzi

Warto zwrócić uwagę, że do Gigabyte Aero 15 OLED YC bez problemu podłączymy trzy zewnętrzne monitory o rozdzielczości 4K.

Podczas testów sprawdzałem konfigurację z dwoma monitorami 4K oraz monitorem Full HD. Komputer nie miał najmniejszych problemów z ich obsłużeniem. Podłączenie trzech dodatkowych monitorów nie odbiło się również negatywnie na wydajności.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Czytnik kart pamięci

Chwilę warto poświęcić samemu czytnikowi kart pamięci. Jest to niezwykle ważny element dla osób zajmujących się na co dzień obróbką treści. Gigabyte Aero 15 OLED YC posiada wbudowany czytnik kart pamięci UHS-II w formacie SD. Połączono go z płytą główna wykorzystując USB 3.0. Oznacza to, że możemy skorzystać z transferów sięgających 300 MB/s.

Podczas testów kilkukrotnie zgrywałem pliki wideo z kart pamięci. Materiał o wadze 20 GB zgramy w czasie kilkudziesięciu sekund.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Wyświetlacz

Mówiąc o monitorach należy przejść do wbudowanego wyświetlacza. Gigabyte zastosował 15,6 calowy panel OLED o rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli. Jest to matryca wyprodukowana przez Samsunga. Producent deklaruje pełną zgodność ze standardem VESA Display HDR 400 True Black oraz 100% pokrycie palety barw DCI-P3. Dodatkowo już w fabryce każdy egzemplarz laptopa Gigabyte Aero 15 OLED YC przechodzi indywidualną kalibrację X-Rite Pantone.

Wyświetlacz OLED

W ustawieniach systemu operacyjnego Windows 10 znajdziemy indywidualny profil kolorów dostosowany do zastosowanego egzemplarza matrycy.

Wszystkie te zabiegi powodują, że testowany laptop jest idealnym wyborem dla grafików oraz montażystów wideo. Panel OLED idealnie odwzorowuje kolory i w połączeniu z wydajnymi podzespołami świetnie nadaje się do pracy w programach do obróbki foto/video.

Obecność ekranu OLED docenimy również podczas oglądania filmów w 4K oraz grania w gry.

Wyświetlacz posiada błyszczącą powłokę, ale wysoka jasność maksymalna pozwala na pracę w dowolnych warunkach. Podczas korzystania z komputera w nocy docenimy bardzo ciemne ustawienie minimalne, które nie razi w całkowitej ciemności.

Widoczność w świetle słonecznym

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Klawiatura i gładzik

Mobilna stacja robocza musi posiadać wygodną klawiaturę i precyzyjny gładzik. Nie inaczej jest w Gigabyte Aero 15 OLED YC.

Pulpit roboczy

Komputer wyposażono w świetną klawiaturę Gigabyte Fusion RGB z dedykowanym blokiem numerycznym i podświetleniem z oddzielnymi diodami LED RGB dla każdego klawisza. Klawiatura posiada niezwykle wysoki (jak na dzisiejsze standardy) skok klawisza, który znacząco podnosi komfort pracy.

W oprogramowaniu ControlCenter możemy sterować podświetleniem. Producent pozwala tworzyć własne profile podświetlenia oraz przypisywać funkcje do danych klawiszy.

Gładzik jest standardowych wymiarów, ale pozytywnie wyróżnia się precyzyjnością. Nie zabrakło pełnej obsługi precyzyjnych sterowników systemu Windows, które umożliwiają wykorzystanie gestów aktywowanych dwoma lub trzema palcami.

Z gładzikiem zintegrowano czytnik linii papilarnych kompatybilny z Windows Hello. Do jego pracy nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Sensor jest czuły i dokładny.

Czytnik linii papilarnych

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Kamera, głośniki i mikrofony

Bezramkowa konstrukcja ekranu wymusiła przeniesienie kamerki do pulpitu roboczego. Sensor zamontowano nad systemem chłodzenia. Producent zastosował również fizyczną osłonę obiektywu. Aparat jest zadowalającej jakości i pozwala na nagrywanie materiałów w rozdzielczości HD 720p. Niestety ze względu na nietypowe umiejscowienie proporcje są nieco zaburzone.

Kamerka internetowa oraz włącznik

Obok aparatu umieszczono dwa mikrofony, które świetnie radzą sobie z rejestrowaniem dźwięku przy jednoczesnej redukcji zbędnego hałasu z otoczenia.

Przykładowe zdjęcie z kamerki

Swietnie sprawdzają się głośniki umieszczone pod obudową. Mowa o systemie składającym się z dwóch głośników o łącznej mocy 4 W. Dźwięk jest odpowiednio głośny i czysty. Całością zarządza autorski sterownik Nahimic 3, który pozytywnie wpływa na jakość.

Jeden z głośników

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Wydajność i kultura pracy

Jedno jest pewne - Gigabyte Aero 15 OLED YC to jeden z najwydajniejszych laptopów jakie można obecnie kupić. Komputer ten daleko w tyle zostawia najdroższe konfiguracje MacBooka Pro 16, a jest przy tym zauważalnie tańszy i posiada matrycę OLED.

Przed testami obawiałem się dwóch rzeczy - kultury pracy oraz temperatury pulpitu roboczego. Procesor o TDP 45 W z odblokowanym mnożnikiem oraz 105 W karta graficzna wydzielają sporo ciepła. Na szczęście Gigabyte stanął na wysokości zadania i zbudował świetny system chłodzenia. Spore wentylatory w połączeniu z wieloma otworami wentylacyjnymi i minimalnie podniesionym pulpitem roboczym bez problemu radzą sobie ze schłodzeniem topowych podzespołów.

Sam laptop jest piekielnie szybki. Żadne zadanie nie stanowi dla niego najmniejszego wysiłku. Praca z mnóstwem aplikacji w tym samym czasie i uruchomioną grą w tle to żaden problem. Dla formalności przetestowałem Gigabyte w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Time Spy - 9524

- 9524 PCMark 10 - 6356

- 6356 Geekbench 4 : Single - 5642; Multi - 28921

: Single - 5642; Multi - 28921 Geekbench 5 : Single - 1255; Multi - 6934

: Single - 1255; Multi - 6934 Cinebench R15 : OpenGL - 141,63 fps; CPU - 1730 cb

: OpenGL - 141,63 fps; CPU - 1730 cb Cinebench R20 : CPU - 3487 pst

: CPU - 3487 pst Cinebench R23: CPU (Single Core) - 1197 pts: CPU (Multi Core) - 8628 pts

Sprawdziłem również jak wygląda wydajność wbudowanych dysków SSD. Domyślnie otrzymujemy dwa nośniki ADATA SX8200 Pro o pojemności 1 TB każdy, które w razie potrzeby możemy połączyć ze sobą korzystając z technologii RAID.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 2109,82 MB/s, a zapis 2931,02 MB/s.

Jak widać testowany laptop to wydajnościowa bestia. Obecnie na rynku ciężko znaleźć desktopa o podobnej wydajności, a należy pamiętać, że mówimy o ważącym dwa kilogramy laptopie z 15,6 calową matrycą.

W tym miejscu warto również dodać, że Gigabyte Aero 15 OLED YC jest pierwszym laptopem z technologią Microsoft Azure AI. Sztuczna inteligencja automatycznie wykrywa w jakiej aplikacji pracujemy, co jest sygnalizowane specjalnym powiadomieniem, a komputer automatycznie dobiera odpowiednie profile dla procesora, karty graficznej oraz chłodzenia. Oznacza to, że w przypadku wymagających aplikacji podkręcany jest procesor oraz układ graficzny, a podczas oglądania Netflixa lub przeglądania internetu parametry są obniżane w celu oszczędzania energii.

Widget Microsoft Azure AI

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Bateria

Gdy mówimy już o energii warto przejść do baterii oraz czasów pracy z dala od zasilacza. Gigabyte Aero 15 OLED YC posiada akumulator o pojemności 99 Wh. To duże ogniowo, które pomimo obecności niezbyt energooszczędnych podzespołów pozwala pracować na wewnętrznym zasilaniu przez kilka godzin.

Podczas korzystania z wielu aplikacji, z włączonym Wi-Fi, podświetleniem klawiatury oraz matrycą ustawioną na 60-70% możemy liczyć na co najmniej 4 godziny pracy. Po zmniejszeniu jasności czas wzrośnie do 5-6 godzin.

W przypadku maksymalnego obciążenia komputer rozładuje się po niespełna dwóch godzinach.

Jak na super wydajnego laptopa z topowymi podzespołami oraz ekranem 4K to bardzo dobre rezultaty.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - Podsumowanie

Gigabyte Aero 15 OLED YC to mobilna stacja robocza, która nie uznaje kompromisów. Producentowi udało się zamknąć topowe podzespoły z procesorem Intel Core i9 oraz kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 na czele, w niezwykle kompaktowej obudowie. Całość uzupełnia rewelacyjny ekran OLED oraz kompletny zestaw portów.

Gigabyte Aero 15 OLED YC

Podczas testów doceniłem rewelacyjną wydajność, świetną jakość wykonania, kompaktową obudowę, wygodne urządzenia wprowadzające oraz bezapelacyjnie najlepszy ekran jaki możemy znaleźć w laptopie.

Testowany komputer praktycznie nie ma wad. Na siłę można przyczepić się do solidnego zasilacza oraz umiejscowienia kamerki, ale to jedyne minusy jakie udało mi się znaleźć podczas kilkunastodniowych testów.

Gigabyte Aero 15 OLED YC bez problemu zastąpił mój komputer stacjonarny oraz 13 calowego ultrabooka, a z samego laptopa korzystało mi się bardzo wygodnie. Do gustu przypadła mi rewelacyjna wydajność dostępna w dowolnym miejscu oraz świetna matryca OLED. Powrót do komputerów z ekranami IPS LCD był mocno odczuwalny.

Podsumowując - Gigabyte Aero 15 OLED YC to najwydajniejszy komputer jaki testowałem. To także jedna z najciekawszych konstrukcji jakie możemy kupić. Mobilna stacja robocza od Gigabyte nie należy do najtańszych, ale po podsumowaniu zalet i wad szybko okaże się, że jest to wysoce opłacalna konstrukcja. Po testach mogę Wam zagwarantować, że wydajność tego komputera wystarczy na wiele lat.