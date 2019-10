Mocna karta graficzna z obsługą Ray-Tracingu.

Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 2.0 to karta graficzna stworzona w technologii Turing. Posiada 6 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 14000 MHz. Do dyspozycji użytkownika oddano rdzeń taktowany od 1365 MHz do 1770 MHz w trybie Boost. Specyfikacja obejmuje 1920 rdzeni CUDA, 38 RTX-OPS. Polecana przez nas konstrukcja otrzymała dedykowane chłodzenie wyróżniające się zastosowaniem technologii Alternate Spinning, które redukuje turbulentny przepływ powietrza i zwiększa efektywność rozpraszania ciepła. Karta jest dodatkowo wyposażona w technologię 3D Active Fan, która uruchamia wentylatory dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, co redukuje generowany przez nią chałas gdy nie jest ona obciążona. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją.