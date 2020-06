Gigabyte Radeon RX 570 GAMING 4 GB

Karta graficzna zapewniająca płynną rozgrywkę w Full HD.

Gigabyte Radeon RX 570 GAMING to karta graficzna idealnie nadająca się do e-sportu oraz pozwalająca zagrać w nowsze tytuły AAA. Pamięć w postaci 4 GB GDDR5, włącznie z szyną 256-bit powinna pozwolić bez problemu cieszyć się grami w rozdzielczości Full HD. Układ chłodzenia znajdujący się na Gigabyte Radeon RX 570 GAMING skutecznie utrzymuje niskie temperatury oraz zachowuje wysoką kulturę pracy. Kartę można w prosty i intuicyjny sposób podkręcić, wykorzystując w tym celu narzędzie Xtreme Engine. Podstawowe taktowanie rdzenia tego GPU wynosi 1244 MHz i może dochodzić do 1255 MHz w trybie Boost. Karta dysponuje 2048 procesorami strumieniowymi. Wyjścia znajdujące się na śledziu karty to jedno HDMI oraz trzy DisplayPorty. Do zasilenia Gigabyte Radeon RX 570 GAMING potrzebne jest jedno złącze 8 pin. Rekomendowana moc zasilacza znajdującego się w komputerze to 450 W.