Gigabyte Z490 AORUS MASTER - test gamingowej płyty głównej

Szukasz dobrej płyty głównej dla nowego procesora Intel 10 generacji? Sprawdziliśmy, czemu powinieneś wybrać Gigabyte Z490 AORUS MASTER.

Płyta główna Gigabyte Z490 AORUS MASTER zdecydowanie należy do tych większych i najlepiej wyposażonych na rynku. Zastosowany format ATX sprawia, że producent mógł wykorzystać szereg nowych i ciekawych technologii. Najnowszy chipset Intel Z490 włącznie z gniazdem LGA 1200 czyni z tej płyty głównej produkt w 100% gotowy na nowe procesory 10 generacji. Jakie możliwości da swoim użytkownikom Z490 AORUS MASTER i dlaczego warto zainteresować się tą płytą główną? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Specyfikacja i cena

Socket : LGA 1200

: LGA 1200 Chipset : Intel Z490 Express Chipset

: Intel Z490 Express Chipset Pamięć : 4 x DDR4-5000 (OC), Max. 128 GB

: 4 x DDR4-5000 (OC), Max. 128 GB Wyjścia obrazu : 1 x HDMI 1.4

: 1 x HDMI 1.4 Gniazda rozszerzeń : 3 x PCIe 3.0 x16

: 3 x PCIe 3.0 x16 Obsługa Multi-GPU : NVIDIA Quad-GPU SLI, 2-Way NVIDIA SLI, AMD Quad-GPU CrossFire, 2-Way AMD CrossFire

: NVIDIA Quad-GPU SLI, 2-Way NVIDIA SLI, AMD Quad-GPU CrossFire, 2-Way AMD CrossFire Magazyn danych : 6 x SATA 6 Gb/s

: 6 x SATA 6 Gb/s Sieć : Intel 2.5 GbE LAN chip

: Intel 2.5 GbE LAN chip Sieć WIFI : Intel Wi-Fi 6 AX201

: Intel Wi-Fi 6 AX201 Dźwięk : Realtek ALC1220-VB

: Realtek ALC1220-VB Porty USB (panel I/O) : 4 x USB 3.2 Gen 2 (w tym jeden typu C), 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0

: 4 x USB 3.2 Gen 2 (w tym jeden typu C), 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 Format: ATX

Płyta główna Gigabyte Z490 AORUS MASTER kosztuje około 1900 zł. Jest to zdecydowanie jedna z droższych płyt z chipsetem Z490 i gniazdem LGA 1200, chociaż istnieją też takie modele, które kosztują znacznie ponad 4000 zł. Najtańsze płyty z tym chipsetem zaczynają się od okolic 650 zł za Gigabyte Z490M.

Zawartość opakowania

Kupując Z490 AORUS MASTER, w opakowaniu znajdziemy:

Płytę główną Z490 AORUS MASTER

Płytę ze sterownikami

Instrukcję obsługi

Krótką instrukcję instalacji

Cztery kable SATA

Antenę

Dwa przedłużacze pasków RGB LED

Kabel do detekcji szumów

Dwa kable z czujnikiem temperatury

Jeden G Connector

Budowa laminatu, wyposażenie

Gigabyte Z490 AORUS MASTER jest płytą o rozmiarach ATX, co czyni ją jedną z największych na rynku zaraz po standardzie E-ATX. Na jej odwrocie znajdziemy duży backplate, który ją usztywnia i dodatkowo chroni przed uszkodzeniami. Na górze, z przodu płyty, pierwszym co rzuca się w oczy jest duża plastikowa osłona portów zawierająca podświetlenie RGB. Obok znajduje się bardzo dobrze chłodzona sekcja zasilania procesora, dalej gniazdo LGA 1200, 4 gniazda na moduły pamięci wzmocnione metalowymi osłonami, obsługujące profile XMP o taktowaniu nawet 5000 MHz, a także przycisk zasilania oraz wyświetlacz służący do debugowania. Niżej znajdziemy łącznie 3 porty PCI Express zabezpieczone metalową osłoną, 3 porty M.2 PCIe oraz gniazda 6 SATA 6 Gb/s. Pod pamięciami RAM umieszczone jest chłodzenie chipsetu Z490 z logo AORUS i podświetleniem RGB. Przy lewej, dolnej krawędzi została zamieszczona sekcja odpowiedzialna za audio, zabezpieczona plastikiem. Całość prezentuje się schludnie i miło dla oka.

Wszystkie porty PCI Express są kompatybilne ze standardem czwartym, jednakże z zainstalowanym procesorem Intel Core i9 10900K, działają w wersji trzeciej. Mając trzy porty M.2 na płycie z chipsetem Z490, należy pamiętać o ograniczeniach związanych z ich użytkowaniem. Górny port obsługuje jedynie dyski PCIe, a korzystanie z niego nie zabiera nam żadnych portów SATA. Dodatkowo, jeśli nasz magazyn danych ma wbudowany radiator, to górne złącze jest najlepszym miejscem do jego zamontowania, gdyż posiada ono rozpraszacz ciepła obejmujący tylko ten port, który możemy zdjąć. Dwa pozostałe gniazda mają wspólny radiator, więc chcąc zamontować dysk z radiatorem w jeden z nich, musimy zdjąć chłodzenie z obu. Korzystanie ze środkowego gniazda M.2, w przypadku dysku PCIe również nie zabiera nam portów, chyba że zdecydowaliśmy się na dysk typu SATA - wtedy musimy zrezygnować z gniazda SATA oznaczonego cyfrą 1. Użycie ostatniego gniazda M.2, niezależnie od tego, co do niego podłączyliśmy, zabierze nam porty SATA o numerach 4 i 5.

Sekcja zasilania i chipset Z490

Za sekcję zasilania na tej płycie odpowiada 14-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM ze Smart Power Stage 90A i układem kondensatorów z polimeru tantalowego. Podczas obciążenia, aktualnie najmocniejszego procesora dostępnego na tę platformę, nagrzewało się ono do niecałych 52°C, mierzonych na radiatorach oraz do 76,5°C zmierzonych na elementach bliżej procesora. Według odczytów z sensora temperatury sekcji zasilania, maksymalna wartość przez nią uzyskana to 59°C. Takie wyniki Z490 AORUS MASTER zawdzięcza konstrukcji termicznej z radiatorem Fins-Array II i rurką cieplną Direct Touch II, które w połączeniu z termopadami o przewodności cieplnej na poziomie 7,5 W/mK skutecznie chłodzą sekcję zasilania, dając spore możliwości podkręcania.

Chipset Z490 to najnowszy układ Intela obsługujący nowe procesory 10 generacji oraz umożliwiający ich podkręcenie. Sam układ podczas intensywniejszych operacji wejścia/wyjścia nie nagrzewał się przesadnie mocno i osiągał najwyżej temperaturę 43°C. Warto zaznaczyć, że do uzyskania takich wyników, chipset nie potrzebował chłodzenia wyposażonego w wentylator.

Tylny panel portów I/O

Płyta główna Gigabyte Z490 AORUS MASTER wyposażona jest w szereg portów oraz dwa przyciski znajdujące się na tylnym panelu. Należą do nich Q-Flash Plus, który umożliwia zaktualizowanie BIOS-u, gdy mamy podłączone zasilanie, ale system nie jest uruchomiony oraz przycisk Clear CMOS, który przywraca ustawienia BIOS-u do fabrycznych. Kolejno po nich znajdziemy dwa wejścia na antenę, cztery porty USB 2.0 oraz dwa porty USB 3.2 Gen 1 oznaczone na niebiesko. Przy jednym widnieje napis "BIOS", gdyż służy on do aktualizacji BIOS-u przy użyciu Q-Flash Plus. Poza nimi, znajdziemy też wyjście HDMI 1.4, cztery USB 3.2 Gen 2 oznaczone na czerwono, w tym jedno typu C, gniazdo Gigabit Ethernet, będące w stanie obsłużyć 2,5 Gb/s oraz pozłacane gniazda audio. Z tych ostatnich mamy wyjścia Line In, Line Out, Mikrofonu, Optyczne S/PDIF, głośników tylnych oraz głośnika centralnego lub subwoofera.

Złącza na płycie głównej

Gigabyte Z490 AORUS MASTER jest wyposażony w liczne porty na płycie głównej. Część z nich umożliwia podłączenie gniazd znajdujących się z przodu obudowy, takich jak HD audio, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 lub USB 3.2 Gen 2 typu C. Jeśli chodzi o chłodzenie, dostajemy aż osiem gniazd 4-pin na wentylatory, z czego do trzech można podłączyć pompę chłodzenia cieczą, natomiast dwa inne przypisane są do procesora. Jeśli chodzi o samo zasilenie wcześniej wymienionego podzespołu, to odbywa się ono za pomocą dwóch 8-pinowych portów, które powinny bez problemu dostarczyć odpowiednią ilość energii, nawet po podkręceniu. Dla fanów tego ostatniego, Gigabyte Z490 AORUS MASTER oferuje dedykowane miejsca do pomiarów napięcia oznaczone kolejno: VAXG, VCCIO, VCCSA, VCORE, DDRVTT, PCH_CORE, DDRVPP i VDDR. Na płycie znajdują się też dwa wyjścia dla czujników temperatur oraz czujnika hałasu, służącego do monitorowania głośności komputera i dostosowywania ustawień wentylatorów zależnie od zebranych informacji. Płyta główna posiada też wyjście Trusted Platform Module Header (TMP) oraz dwa wejścia na karty rozszerzeń Gigabyte, które po zakupie i zamontowaniu dodają porty Thunderbolt 3. Dla fanów RGB, Z490 AORUS MASTER oferuje dwa wyjścia na adresowalne paski LED oraz dwa wyjścia na paski RGB LED.

Przełączniki i przyciski na płycie głównej

Płyta główna Gigabyte Z490 AORUS MASTER wyposażona jest w dwa BIOS-y, główny i zapasowy. Do zmiany uruchamianego BIOS-u, można wykorzystać przełącznik BIOS_SW, zmieniając jego pozycję z 1 (dla głównego) na 2 (dla zapasowego). Podobnie możemy przełączać się między trybami pracy Dual BIOS i Single BIOS. W celu zakomunikowania, który z BIOS-ów jest aktualnie używany, wyświetlana jest odpowiednia dioda.

W rogu płyty głównej znajdziemy diody informujące, który z zainstalowanych podzespołów nie działa prawidłowo. Jeśli wszystko jest w porządku, nie świeci się żadna z nich.

Na górze płyty głównej znajduje się przycisk do uruchomienia komputera oraz ekranik wyświetlający kody błędów w przypadku wystąpienia awarii. Chcąc zrestartować komputer, możemy skorzystać z małego przycisku na dole płyty głównej.

Łączność

Płytę główną Z490 AORUS MASTER podłączymy do Internetu za pomocą gniazda RJ-45 Ethernet, które pozwoli nam rozwinąć prędkość nawet do 2,5 Gb/s. Jeśli jednak nie mamy możliwości podłączenia komputera do sieci za pomocą kabla, możemy skorzystać z technologii Wi-Fi 6 802.11ax. Ma ona znacznie wyższą przepustowość od Wi-Fi 5 oraz jest od niej bardziej stabilna. Dodatkowo, jeśli chcemy podłączyć do komputera myszkę, słuchawki lub klawiaturę za pośrednictwem Bluetooth, to nie musimy kupować specjalnego adaptera, gdyż Z490 AORUS MASTER posiada go już w wersji 5.

UEFI

UEFI w jakie jest wyposażona płyta Z490 AORUS MASTER, jest intuicyjne i proste w obsłudze. Ekran główny trybu "Easy Mode" pokazuje nam zestaw informacji o modelu płyty głównej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze oraz ilości pamięci RAM. Dodatkowo dla dwóch ostatnich wyświetlane są informacje o częstotliwości taktowania oraz napięciu. W łatwy sposób możemy zmienić sekwencję bootowania, włączyć lub wyłączyć technologię Intel Rapid Storage, podejrzeć jakie podzespoły mamy podpięte w porty SATA, PCIe i M.2 albo wybrać profil XMP. Wiele z wyświetlanych informacji dotyczy temperatur odczytywanych z sensorów znajdujących się na płycie głównej oraz obrotów wentylatorów. Wśród innych ustawień, znajdziemy tam możliwość zmiany języka (w tym na Polski), skorzystania z pomocy, przejścia w tryb zaawansowany, uruchomienia ustawień Smart Fan 5 (które pozwalają na zmianę krzywej wentylatorów), przywrócenia domyślnych ustawień, aktualizacji BIOS-u za pomocą Q-Flash, zapisania zmian i wyjścia lub przejścia do zakładki "ulubione", z wybranymi przez nas sekcjami. To ostatnie automatycznie przenosi nas w tryb zaawansowany, który polecamy wyłącznie osobom posiadającym szerszą wiedzę w zakresie działania komputera.

Platforma testowa

Procesor : Intel Core i9 10900K

: Intel Core i9 10900K Płyta główna : Gigabyte Z490 Aorus Master

: Gigabyte Z490 Aorus Master Pamięć RAM : Patriot Viper PC4-35200 2x 8 GB 4400 MHz (19-19-19-39)

: Patriot Viper PC4-35200 2x 8 GB 4400 MHz (19-19-19-39) Karta graficzna : Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS

: Gainward GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS Dysk : Patriot Viper VP4100 PCIe M.2 SSD

: Patriot Viper VP4100 PCIe M.2 SSD Chłodzenie procesora : Cooler Master MasterAir MA620P

: Cooler Master MasterAir MA620P Pasta termoprzewodząca : ARCTIC MX-2

: ARCTIC MX-2 Zasilacz: Seasonic PRIME 1300 W PLATINUM

Test prędkości SATA 6 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 i czas startu systemu

Wyniki testów prędkości dysku SATA 6 Gb/s i USB 3.2 Gen 2 porównaliśmy do platformy składającej się z płyty głównej MSI MAG Z390 TOMAHAWK, procesora Intel Core i7 9700K, dwóch kości pamięci RAM 8 GB G.Skill Aegis 3000 MHz, karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC, dysku Patriot Viper VPN100 512 GB oraz zasilacza SilentiumPC Supremo FM2 750 W Gold. Prędkości mierzyliśmy na dysku SSD SATA ADATA SU 650 oraz pamięci USB SanDisk Ultra 16 GB przy pomocy oprogramowania CrystalDiskMark.

SATA 6 Gb/s

USB 3.2 Gen 2

Średni czas uruchamiania komputera, liczony od wciśnięcia przycisku zasilania do pokazania się pulpitu systemu Microsoft Windows, wynosił 13 sekund.

Podsumowanie

Płyta główna Gigabyte Z490 AORUS MASTER jest solidną konstrukcją wyposażoną w dobrze chłodzoną sekcję zasilania, obsługę szybkich pamięci o profilu XMP 5000 MHz oraz sporą ilość ułatwień dla overclockerów. Złącza PCIe, które pod względem sprzętowym są zgodne ze standardem czwartym sprawiają, że jest to płyta gotowa na nowe rozwiązania. Jeśli nie interesują nas spore możliwości podkręcania procesora, jak i pozłacane gniazda audio, tańszy o około 400 zł Gigabyte Z490 AORUS ULTRA może stanowić dla nas lepszy wybór. Stracimy jedynie większe możliwości przetaktowania procesora, część funkcji z tym związanych, niektóre przyciski oraz pozłacane gniazda audio. Jeśli jednak podkręcanie procesora jest głównym powodem zainteresowania tą płytą główną, to powinien to być bardzo dobry zakup.