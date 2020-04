Glorious PC Gaming Race Model O jest myszką skonstruowaną z myślą o graczach. Co może im zaoferować?

Glorious PC Gaming Race Model O to myszka dla graczy z bardzo czułym sensorem - oferuje DPI od 400 do 12000 z możliwością zmiany co 100. W locie możemy przełączać pomiędzy 400, 800, 1600 a 3200 DPI. Umożliwia to optymalne dostosowanie do potrzeb użytkowników. Zwraca uwagę sama konstrukcja - powłoka jest pokryta otworami przypominającymi plaster miodu (tzw. "Honeycomb"), których nie czuje się pod palcami, a zapewniają wentylację. Lekki, elastyczny kabel pleciony ma długość 200 cm, dzięki czemu czuje się swobodę podczas operowania myszką. Model O wyposażono w sześć przycisków, w tym pięć programowalnych. Ponieważ myszka jest przeznaczona dla osób praworęcznych, są one umieszczone z lewej strony. Oba boki są starannie wyprofilowane.

Myszka Glorious PC Gaming Race Model O ma na spodzie cztery ślizgacze G-Skates. Są one wykonane z teflonu PTFE z zaokrąglonymi krawędziami. Mamy tam też diodę, której barwa różni się w zależności od wybranego DPI. Zarówno podświetlenie myszki, jak i funkcje klawiszy ustawia się za pomocą przeznaczonej do tego aplikacji producenta. Umożliwia ona tworzenie niezależnych profili, dzięki czemu można przygotować sobie ich zestaw dla różnych produkcji. Wypada dodać, że myszka Glorious waży zaledwie 67 gramów, co w połączeniu z lekkim przewodem daje czasem wrażenie korzystania z myszki bezprzewodowej.

Podsumowując: Glorious PC Gaming Race Model O to świetny model dla graczy, oferujący solidne wykonanie, mnóstwo praktycznych funkcji oraz ciekawą estetykę. Zdecydowanie warto ją nabyć!