Gorenje KAM26PDAH to kompaktowe urządzenia, zapewniające chłodzenie i grzanie powietrza.

Gorenje KAM26PDAH to klimatyzator przenośny o mocy 1.010 W. Zapewnia to przepływ powietrza rzędu 370 m³/h. Model ten może zarówno ochładzać, jak i nagrzewać oraz osuszać powietrze. Podczas działania z pełną mocą emituje hałas 52 dB, jednak można używać go również w nocy, ponieważ ma specjalną funkcję pracy na ten czas. Pozwala ona na automatyczne zwiększanie mocy grzania i chłodzenia urządzenia, zwiększając różnicę temperatury zadanej o 1C. Sterowanie odbywa się poprzez panel na obudowie lub pilota. Panel wyposażony jest w wyświetlacz LED, który pokazuje ustawienia w sposób przejrzysty i czytelny. Ustawienia są zapisywane, dlatego w przypadku awarii - na przykład przerwie w dostawie prądu - po ponownym uruchomieniu nic się nie zmienia.

Gorenje KAM26PDAH to urządzenie sklasyfikowane w klasie energetycznej A, co gwarantuje niskie zużycie energii. Dzięki temu korzystanie z tego klimatyzatora jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Do działania wykorzystuje czynnik roboczy R410A. Nadaje się do pomieszczeń mających do 25 m².

Podsumowując: Gorenje KAM26PDAH to prosty w budowie i obsłudze klimatyzator, który można polecić do mieszkań prywatnych.