Gotowy_ do pracy? Z Ready_™ biuro masz zawsze ze sobą

Na tle dziesiątek konkurencyjnych CRM-ów trudno wyróżnić się funkcjonalnością. Ale nie każdy CRM jest taki sam. Projektanci systemu Ready_™ znaleźli trzy obszary, które dają im realną przewagę konkurencyjną na rynku: dopracowany w szczegółach interfejs (design i UX), zestaw gotowych aplikacji obejmujących zakresem funkcjonalnym procesy handlowe, administracyjne, zarządzające i kontrolingowe oraz możliwość cyfryzacji firmy zgodnie z ideą Enterprise 2.0.

Nazwa Biznesowy System Operacyjny na określenie Ready_™ nie wzięła się znikąd. Interfejs programu naśladuje graficzny pulpit Windows (albo Linuksa, jak ktoś woli) z ikonami skrótów do aplikacji, zestawem rozwijanych menu oraz wbudowaną wyszukiwarką. Poszczególne aplikacje i formatki otwierane są w osobnych oknach, które można minimalizować i przywracać. Interfejs programu obsługuje mechanizm przeciągania, co pozwala na sprawne rozmieszczanie okien na pulpicie oraz zarządzanie plikami, zdarzeniami i innymi obiektami systemu. Moduł powiadomień przypomni o zaplanowanych spotkaniach, nadchodzącej poczcie albo zadaniach do zrobienia.

Design i UX

Wszystko, co w zasadzie powinien zapamiętać pracownik to jeden skrót klawiszowy. [F11] włącza w przeglądarce tryb pełnoekranowy. Nic więcej nie potrzeba, bowiem Ready_™ na jednym pulpicie dostarcza zestaw narzędzi, które pozwolą mu przepracować cały dzień z komputerem. Genialne!

Interfejs Ready_™ został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi praktykami tworzenia wyglądu (design) oraz doświadczeń użytkowników (UX). To widać na pierwszy rzut oka. Program jest prosty do opanowania, dzięki czemu szkolenia w trakcie wdrożenia trwają krócej, a gdy dodajemy kolejne funkcje i aktualizacje, użytkownicy szybciej adaptują wprowadzane zmiany.

Ready_™ CRM

Sercem programu jest moduł CRM dostosowany do małych i średnich firm oraz podmiotów, które potrzebują odwzorować złożone, wieloetapowe procesy sprzedaży, włącznie z możliwością definiowania planów sprzedaży i kontroli ich wykonania.

W Ready_™ CRM użytkownicy znajdą wszystko co potrzebne, aby sprawnie zarządzać relacjami z klientami. Jest tutaj baza kontrahentów, baza produktów oraz generator ofert zintegrowany z pocztą. Widok lejka sprzedaży (pipeline) daje pełny ogląd szans sprzedażowych z opcją prognozowania przychodów na kolejne okresy. Pracę w zespole usprawniają zaś wbudowany kalendarz, komunikator oraz klient poczty (IMAP). Ten ostatni z powodzeniem zastąpi popularnego Outlooka. Pozwala on w jednym miejscu trzymać służbową korespondencję oferując przy tym wiele przydatnych funkcji takich jak inteligentne foldery wyszukiwania czy autoresponder. Wszystkie narzędzia Ready_™ CRM są ze sobą ściśle zintegrowane. Przykład: pliki otrzymane w poczcie można wygodnie dołączyć do konkretnej sprawy albo projektu, a następnie szybko udostępnić współpracownikom.

Aplikacja mobilna dla modułu CRM pozwala na dostęp do danych kontaktowych kontrahentów, bez potrzeby wpisywania ich do telefonu. Pracownik może szybko wyznaczyć trasę dojazdu do klienta, a zanim wysiądzie z samochodu, raz jeszcze na szybko przejrzeć aktywności handlowe i bieżące sprawy z nim związane. Wszystkie najważniejsze informacje ze spotkania na koniec warto oczywiście zanotować w Ready_™ CRM.

Cyfryzacja procesów

Modularna budowa systemu pozwala objąć zarządzaniem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Obecnie Ready_™ dostarczany jest z następującymi aplikacjami: Obieg faktur, Płatności, Urlopy, Delegacje, Umowy, Korespondencja i sprawy, Zarządzanie projektami, Wnioski zakupowe, Intranet. Od razu dodajmy: jeśli na liście brakuje jakiejś funkcji, w kilka godzin można ją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć, wykorzystując w tym celu dedykowany moduł Architekt.

Każda z gotowych aplikacji dostarcza zestaw funkcji pozwalających odzwierciedlić procesy biznesowe w danym obszarze dziedzinowym. W tym ujęciu Ready_™ jest kompletnym narzędziem backoffice, które po pierwsze umożliwia cyfryzację procesów dotychczas realizowanych papierowo (np. obsługę wniosków urlopowych), po drugie pozwala zebrać i zintegrować w jednym systemie kilka obsługiwanych wcześniej niezależnie aplikacji dziedzinowych. Jakich?

Ready_™ wyposażono w zaawansowany, bazujący na notacji BPM silnik workflow, który pozwala zamodelować dowolny proces i przepływ informacji w firmie.

Oprogramowanie, wyposażone w diagram Gantta czy tablice Kanban, sprawdzi się również jako narzędzie kierownika projektu, usprawniając komunikację w zespole w trakcie prowadzenia wielu przedsięwzięć jednocześnie.

Trzecim elementem systemu, o którym warto wspomnieć w tym miejscu, jest portal pracowniczy. Ready_™ umożliwia obsługę w formie elektronicznej wniosków urlopowych, delegacji krajowych i wniosków o zaliczki. Poszczególne aplikacje mogą działać samodzielnie albo stanowić całość, pozwalając pracownikowi od razu złożyć prośbę o zaliczkę do planowanej delegacji.

Moduł Dzienniki pozwala w formie elektronicznej prowadzić rejestry korespondencji, faktur zakupu i sprzedaży czy też umów.

W kierunku Enterprise 2.0

Kluczem do zrozumienia architektury Ready_™ jest słowo „współpraca”. Każda funkcja systemu została podporządkowana pracy w grupie. Przykładem niech będzie tutaj zlecanie zadań z maila. Kierownik działu sprzedaży może bezpośrednio w module poczty kliknąć otrzymaną wiadomość, a następnie przekazać ją podwładnemu w formie zadania do wykonania, wskazując jednocześnie oczekiwany termin realizacji. Pracownik, zaraz po zalogowaniu do systemu, otrzyma powiadomienie o przypisanym mu nowym zadaniu.

Innowacji należy szukać gdzie indziej. W Ready_™ odzwierciedlono mechanizmy komunikacji stosowane w mediach społecznościowych i internecie. To już prawdziwa bomba. Firmy, decydując się na wdrożenie tego systemu, mogą więc w prosty sposób zaszyć w swoim DNA założenia idei Enterprise 2.0. Koncepcja ta, nakreślona przez prof. Andrew McAffiego, zakłada wykorzystanie innowacyjnych technologii internetowych takich jak sieci społecznościowe, blogi czy systemy wiki w środowisku biznesowym. Ready_™ dostarcza potrzebnych ku temu narzędzi. W programie znajdziemy system komentarzy i powiadomień, funkcję czatu, zaawansowanego klienta poczty, współdzielony kalendarz oraz zadania powiązane z dokumentami i kartoteką kontrahenta. O wielu tych komponentach wspominaliśmy już wcześniej.

Podsumowanie

W czasach postępującej cyfryzacji miejsc pracy (idea digital workplace), system Ready_™ pomaga odciągnąć pracowników od fizycznych biurek, dostarczając im zestaw cyfrowych narzędzi dostępnych na każdym urządzeniu i z dowolnego miejsca. Nowoczesny interfejs (design i UX), zestaw komplementarnych funkcji biznesowych oraz podążanie z duchem czasu (koncepcja Enterprise 2.0) sprawiają, że Ready_™ spełnia oczekiwania pracowników, również młodszego pokolenia, umożliwiając cyfryzację procesów biznesowych w obszarze zarządzania relacjami z klientami oraz backoffice. System Ready_™ można przetestować samodzielnie w ramach bezpłatnego okresu próbnego.