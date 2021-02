Green Cell Ładowarka sieciowa USB-C 18W PD

W swojej ofercie ładowarkę do iPhone'a 12 ma również Green Cell. Propozycja Polskiej firmy jest ponad dwukrotnie tańsza od zasilacza Apple.

Green Cell to Polski producent ładowarek, zasilacz, kabli, akumulatorów oraz baterii. Firma od lat działa na rynku europejskim i posiada w swoim portfolio wiele produktów. Dla posiadaczy iPhone'a 12 przygotowano specjalny adapter Green Cell USB Typu C o mocy 18 W z USB Power Delivery.

Zasilacz Green Cell o mocy 18 W

Zasilacz od Green Cell to uniwersalna konstrukcja kompatybilna ze smartfonami od Apple oraz innych producentów. Ładowarka wykorzystuje napięcie wyjściowe od 5 V do 15 V, a prąd wyjściowy waha się od 1,2 A do 3 A.

Green Cell wykonał swój zasilacz z czarnego, matowego plastiku z niewielką wstawką w kolorze Piano Black. Na obudowie znajdziemy oznaczenie PD 3.0 wskazujące na kompatybilność ze standardem Power Delivery 3.0. Zasilacz wspiera również technologię Quick Charge 3.0 od Qualcomm. W obudowie znajdziemy specjalne układy zabezpieczające przez przeładowaniem, przegrzaniem oraz przeciążeniem.

Firma posiada w swojej ofercie odpowiednie ładowarki o wyższych mocach dedykowane tabletom iPad oraz laptopom MacBook.

Cena detaliczna 18 W zasilacza Green Cell CHAR07 to 49 zł, ale w wybranych sklepach zaoszczędzimy kilka złotych.