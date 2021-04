Green Cell Power Proof UPS03, czyli zasilacz awaryjny polskiego producenta gwarantuje ochronę podłączonych urządzeń w przypadku awarii zasilania lub skoków napięcia. Całkowita moc, w zależności od wariantu może wynosić od 360W / 600VA do nawet 1200W / 2000VA. Nowoczesna technologia pozwala na osiągnięcie bardzo krótkiego czasu przełączenia UPS-a w tryb zasilania. Wynosi on około 2 - 6 milisekund. Czas pracy akumulatora może wynosić do 30 minut - w zależności od obciążenia.

Green Cell Power Proof UPS03, czyli zasilacz awaryjny polskiego producenta gwarantuje ochronę podłączonych urządzeń w przypadku awarii zasilania lub skoków napięcia. Całkowita moc, w zależności od wariantu może wynosić od 360W / 600VA do nawet 1200W / 2000VA. Nowoczesna technologia pozwala na osiągnięcie bardzo krótkiego czasu przełączenia UPS-a w tryb zasilania. Wynosi on około 2 - 6 milisekund. Czas pracy akumulatora może wynosić do 30 minut - w zależności od obciążenia.

Zasilacz awaryjny marki Green Cell wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który informuje użytkownika o stanie pracy urządzenia, a także prezentuje inne, równie istotne informacje, takie jak np. parametry pracy. Na froncie umieszczono również w centralnym miejscu przycisk uruchamiający UPS. Urządzenie cechuje się eleganckim designem. Dzięki temu będzie dobrze wyglądał w biurze, a także w domu.

Prezentowany model to UPS offline w wersji AVR. Wyposażono go w automatyczny stabilizator napięcia. Dzięki temu może zagwarantować użytkownikowi ochronę przed zanikiem napięcia, a także zakłóceniami. Green Cell Power Proof UPS03 wyposażony jest w dwa wyjścia sieciowe, dwa IEC, gniazdo USB zapewniające łączność z komputerem (np. by monitorować pracę UPS-a), a także dwa gniazda RJ-45. Pozostając przy temacie monitoringu, zasilacze awaryjne marki Green Cell korzystają z dedykowanej aplikacji, którą możemy pobrać na komputer by analizować prezentowane w czasie rzeczywistym dane pomiarowe takie jak np. napięcia: wejściowe i wyjściowe, a także częstotliwość obciążenia i pojemność baterii. W zależności od wersji jaką wybierzemy, akumulatory mogą ładować się przez około 6 - 8 godzin.

Urządzenie cechuje się wymiarem: 353 x 149 x 162 mm (długość x szerokość x wysokość), natomiast waga wynosi około osiem kilogramów.