Idealny notebook do domowego użytku.

W przystępnej cenie otrzymujemy duży dysk twardy o pojemności 1 TB i 4 GB pamięci RAM. Dzięki temu nie musisz się martwić o miejsce na swoje programy, filmy, zdjęcia i inne ważne pliki, a komputer działa płynnie i zapewnia przyjemną pracę. Model HP 15-ay036nw posiada również najnowszy system operacyjny Windows 10.

Notebook ma elegancką, czerwoną obudowę o matowej powierzchni. To duży atut, jeśli zależy Ci także na estetycznych walorach sprzętu. Jest to model idealny do codziennego użytkowania - sprawdzi się w przypadku zastosowań takich jak korzystanie z Internetu, oglądanie filmów czy obsługa skrzynki mailowej.

Jeśli jednak szukasz sprzętu, na którym zagrasz w bardziej wymagające gry czy popracujesz nad obróbką zdjęć – parametry tego laptopa mogą okazać się niewystarczające.