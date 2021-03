HP 27f 4K to jeden z tańszych monitorów z matrycą IPS LCD o rozdzielczości 4K Ultra HD. To ciekawy model z niezwykle cienką obudową i obecnością technologii FreeSync.

HP 27f 4K to atrakcyjny wizualnie monitor z 27 calową matrycą IPS LCD o rozdzielczości 4K Ultra HD 2840 x 2160 pikseli. Producent zastosował klasyczny panel z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Czas reakcji wynosi 5 ms. Parametry te pokazują, że jest to monitor dedykowany do pracy biurowej.

HP 27f 4K

Producent deklaruje 99% pokrycie palety barw sRGB. Monitor jest w stanie wyświetlić ponad miliard kolorów. Szkoda, że zabrakło wsparcia dla HDR. W zamian HP 27f 4K jest kompatybilny z AMD FreeSync, a jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2.

HP 27f 4K posiada niemalże nieograniczone kąty widzenia, które w każdym zakresie wynoszą 178 stopni. Na pleckach znajdziemy dwa złącza HDMI oraz DisplayPort. Niestety ze względu na charakterystyczną stopkę zabrakło kompatybilności ze standardem VESA. Oznacza to, że opisywanego monitora nie powiesimy na ścianie.