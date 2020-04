Model HP Deskjet Ink 3790 reklamowany jest jako "najmniejsze na świecie urządzenie wielofunkcyjne". A co oferuje użytkownikom?

HP Deskjet Ink 3790 to urządzenie wielofunkcyjne, które sprawdzi się w przestrzeniach, gdzie nie ma zbyt dużo miejsca. Jego wymiary to 403 × 451 × 264 mm, dzięki czemu może stać na półce, biurku czy dowolnym innym miejscu. Dużą zaletą jest możliwość drukowania bezprzewodowego - dzięki temu użytkownik nie jest ograniczony długością kabla. Dokumenty do drukowania mogą być wysyłane bezpośrednio ze smartfona lub tableta. Zarówno przy drukowaniu przez kabel, jak i bezprzewodowo, szybkość druku stron czarno-białych to 8 na minutę, a przy kolorowych jest to do 5,5 strony. Dlatego nie jest to drukarka wielofunkcyjna dobra dla miejsc, w których potrzebny jest szybki wydruk większych ilości dokumentów, ale posłuży wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wydruk dokumentów od czasu do czasu. Jego jakość nie pozostawia wiele do życzenie - przy czarno-białych rozdzielczość wynosi 1200 x 1200 dpi, przy kolorowych - 4800 x 1200 dpi.

HP Deskjet Ink 3790 wyposażono w 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy, co znacznie ułatwia obsługę urządzenia. Zastosowana w drukarce technologia HP Scroll Scan umożliwia szybkie skanowanie różnych nośników papierowych - maksymalna rozdzielczość to 4800 x 1200 dpi. Pomimo niewielkich wymiarów, producent zdołał umieścić w Deskjet Ink 3790 podajnik na 60 arkuszy papieru.

Podsumowując: HP Deskjet Ink 3790 idealnie nadaje się do użytku w domu lub małym biurze.