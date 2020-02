HP Elite Dragonfly - czy warto zainwestować w lekkiego laptopa z przestarzałym procesorem?

Do naszej redakcji trafił bardzo lekki laptop z serii EliteBook x360. Sprawdziliśmy, jak poradzi sobie w praktyce jedno z lepszych tego typu urządzeń, w ofercie firmy HP.

Elite Dragonfly jest wyjątkowo lekkim laptopem 360 z magnezową obudową wykonaną w technologii CNC. Zredukowane ramki dookoła ekranu, dwa porty USB-C z Thunderbolt 3, wygodna klawiatura, na której aż chce się pisać oraz niezły touchpad czynią z niego mocnego gracza na rynku biznesowych 13-calowców. HP postawiło na mobilność, oferując opcjonalny modem 4G LTE. Sprawdziliśmy jak sprawuje się takie mobilne biuro.

HP Elite Dragonfly - Specyfikacja techniczna

Procesor : Intel® Core™ i7-8565U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache)

: Intel® Core™ i7-8565U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache) Pamięć RAM : 16 GB (SDRAM LPDDR3, 2133 MHz)

: 16 GB (SDRAM LPDDR3, 2133 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 16 GB

: 16 GB Liczba gniazd pamięci : brak, pamięć wlutowane

: brak, pamięć wlutowane Dysk SSD M.2 PCIe : 512 GB NVMe + Intel Optane

: 512 GB NVMe + Intel Optane Typ ekranu : Błyszczący, WLED, IPS, dotykowy

: Błyszczący, WLED, IPS, dotykowy Przekątna ekranu : 13,3 cala

: 13,3 cala Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 pikseli (FHD) 400 nitów

: 1920 x 1080 pikseli (FHD) 400 nitów Karta graficzna : Intel UHD Graphics 620

: Intel UHD Graphics 620 Dźwięk : Wbudowane 4 głośniki stereo, Wbudowany zestaw mikrofonów, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, Bang & Olufsen

: Wbudowane 4 głośniki stereo, Wbudowany zestaw mikrofonów, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, Bang & Olufsen Kamera internetowa : 720p HD, IR

: 720p HD, IR Łączność : Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2), Moduł Bluetooth 5

: Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2), Moduł Bluetooth 5 Złącza : USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., 1 USB 3.1 Gen 1 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., wejście na kartę nano SIM - 1 szt., Kensington NanoSaver - 1 szt.

: USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., 1 USB 3.1 Gen 1 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., wejście na kartę nano SIM - 1 szt., Kensington NanoSaver - 1 szt. Bateria : Li-Ion, 2-komorowa, 38 Wh

: Li-Ion, 2-komorowa, 38 Wh Zainstalowany system operacyjny : Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), dostępne konfiguracje z systemem Windows 10 Home

: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), dostępne konfiguracje z systemem Windows 10 Home Dołączone oprogramowanie : Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), HP Connection Optimizer, HP Image Assistent, HP Hotkey Support, HP JumpStart, HP Noise Cancellation Software, HP Support Assistant

: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), HP Connection Optimizer, HP Image Assistent, HP Hotkey Support, HP JumpStart, HP Noise Cancellation Software, HP Support Assistant Wysokość : 16 mm

: 16 mm Szerokość : 304 mm

: 304 mm Głębokość : 197 mm

: 197 mm Waga : 1 kg

: 1 kg Kolor : Niebieski

: Niebieski Dodatkowe informacje : Magnezowa obudowa, Corning Gorilla Glass 5, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad z Microsoft Precision Touchpad, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM 2.0

: Magnezowa obudowa, Corning Gorilla Glass 5, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad z Microsoft Precision Touchpad, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM 2.0 Rodzaj gwarancji: Gwarancja producenta 36 miesięcy

Pełna specyfikacja obejmująca różne konfiguracje znajduje się tutaj.

Specyfikacja HP Elite Dragonfly w znacznej części jest bardzo dobra i jedyne miejsce, które wzbudziło nasze obawy to generacja procesora, jednakże o tym szerzej później. Nasz testowany egzemplarz został wyposażony w matrycę FHD 400 nitów, będącą najbardziej energooszczędną opcją . Dodatkowo nie posiada on wbudowanego modemu. W miejsce gniazda karty nano SIM znajduje się zaślepka.

HP Elite Dragonfly - Cena

Dragonfly pod wieloma względami wygląda jak konkurencja dla urządzeń takich jak Dell XPS 13, Surface Laptop 3 lub Apple MacBook Pro. Wobec tego cena tego laptopa wynosząca w naszej konfiguracji trochę około 9000 zł nie powinna nikogo dziwić. Warto jeszcze zaznaczyć, iż wszystkie wymienione wcześniej urządzenia, to sprzęt dedykowany osobom na wysokich stanowiskach, których sprzęt ma się tak samo dobrze prezentować, jak i działać.

HP Elite Dragonfly - Zawartość zestawu

Pierwsze wrażenie po zobaczeniu opakowania i jego podniesieniu było bardzo pozytywne. Jego minimalistyczny design zawierający głownie biały kolor oraz logo HP na samym środku sprawia, że ma się uczucie obcowania ze sprzętem z wyższej półki.

Górna część pudełka jest trzymana przez wbudowany w opakowanie magnes. Pierwsze co nas powitało po jego otwarciu to sam zapakowany w folię Dragonfly. Pod nim, znalazły się kolejne dwa opakowania. W pierwszym znajdowała się 65 W ładowarka USB-C, a w drugim pióro HP Rechargeable Active Pen G3.

HP Elite Dragonfly - Wygląd i jakość wykonania

HP Dragonfly został wykonany z bardzo dobrych materiałów. Pod kątem jakości są one porównywalne, o ile nawet nie lepsze, do tych w modelu Spectre 13 x360 z procesorem tej samej generacji. To co różni ten od wcześniej wspomnianego modelu to waga, która w testowanym przez nas laptopie jest odczuwalnie niższa. Kolejnymi różnicami są design, który został trochę stonowany oraz kolorystyka, która uległa zmianie na niebieską. Sam Dragonfly w porównaniu do Spectre ma cieńsze ramki wokoło ekranu oraz głośniki umieszczone po bokach klawiatury i pod nią. Rozwiązanie to na pierwszy rzut oka przypomina trochę to z MacBook'ów Pro 13.

HP Elite Dragonfly - Wyświetlacz i pióro

W testowanym przez nas egzemplarzu, producent zastosował ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jest to najbardziej energooszczędna opcja w konfiguracji, charakteryzująca się jasnością na poziomie 400 nitów. Mimo najniższej dostępnej rozdzielczości, prezentowany obraz jest bardzo ostry, a kolory są żywe i nieprzesadzone.

Zastosowany wyświetlacz jest dotykowy i obsługuje pióro. HP Rechargeable Active Pen G3, bo tak się ono nazywa, jest wyposażone w trzy przyciski, które możemy konfigurować w aplikacji, wykrywa 4096 poziomów nacisku oraz obsługuje technologię Palm Rejection i Tilt Operation. Zarówno rysowanie, jak i robienie notatek za pomocą tego pióra było bardzo wygodnym i miłym doświadczeniem. Jedynym problemem połączenia tego pióra z testowanym laptopem jest brak możliwości wygodnego przenoszenie obu naraz. Active Pen G3 posiada w sobie magnes, za pomocą którego przyczepia się do metalowych powierzchni, w tym laptopa. Mimo to polecamy tego nie robić, gdyż obawiamy się, że takie rozwiązanie może na dłuższą metę skutkować porysowaniem jednego lub drugiego. Dlatego lepiej jest go nosić przykładowo w torbie. Słowo Rechargeable w nazwie pióra sugeruje, co będzie wymagało co jakiś czas ładowania. Nie powinien to być jednak problem, gdyż posiada ono już dość mocno rozpowszechnione gniazdo USB-C. Poziom naładowania pióra jest pokazany zarówno w aplikacji do konfiguracji, jak i w ustawieniach bluetooth Windowsa.

HP Elite Dragonfly - Klawiatura i gładzik

Zarówno klawiatura, jak i gładzik są jednymi z najlepszych dostępnych w laptopach. Klawiatura jest bardzo wygodna i ciężko na niej trafić w zły klawisz. Dodatkowo pisaniu towarzyszy satysfakcjonujący, odczuwalny, ale nie za duży skok klawiszy. Dźwięk jaki generuje klawiatura podczas pracy należy do tych cichszych, do momentu, aż nie zaczniemy mocniej uderzać w klawisze. Wtedy klawiatura zaczyna być delikatnie słyszalna. Jedynym elementem, a w zasadzie trzema, do których możemy się przyczepić to przyciski po lewej stronie klawisza 'delete'. Mając taką konfigurację jak nasza, pozbawioną technologii HP Sure View oraz modemu na kartę SIM, mamy tam trzy przyciski, które nie wykonują żadnej czynności po ich kliknięciu. Nie jest to coś co przeszkadza, ale swoją obecnością przypominają o tym, że nie dopłaciliśmy do bogatszej wersji.

Gładzik znajdujący się w tym laptopie stoi na podobnie wysokim poziomie. Jest precyzyjny, miły w dotyku, a palec bardzo dobrze się po nim ślizga. Klikając zarówno lewy, jak i prawy przycisk ma się wrażenie, jakby znajdował się on na całej powierzchni touchpada.

HP Elite Dragonfly - Porty

HP Dragonfly będąc laptopem biznesowym, został przez producenta wyposażony w niezbędne minimum, jakie jest potrzebne bez wykorzystania adaptera. W taki oto sposób na lewym boku urządzenia znalazło się pełnowymiarowe gniazdo USB 3.1 gen 1, przycisk zasilania, port mocowania linki zabezpieczającej oraz gniazdo kart nano SIM, będące w naszym przypadku zaślepione.

Na prawym boku znalazł się pełnowymiarowy port HDMI, który może się okazać bardzo przydatny na różnego rodzaju spotkaniach lub konferencjach, gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz dwa porty USB-C z Thunderbolt 3.

Ilość różnego rodzaju portów nie jest przesadnie duża, aczkolwiek spora ich różnorodność powinna zagwarantować możliwość korzystania z tego urządzenia, bez potrzeby sięgania po jakikolwiek adapter.

HP Elite Dragonfly - Biometria

Dobry laptop biznesowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. HP dobrze o tym wie i dlatego w Dragonfly znajdziemy zarówno czytnik linii papilarnych, jak i kamerkę kompatybilną z Windows Hello. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie spisuje się bardzo dobrze i nie powodowało żadnych problemów podczas korzystanie z urządzenia. Dodatkowo producent ceniąc sobie prywatność swoich klientów wbudował suwaną zaślepkę na kamerę, służącą do jej zasłaniania. Czytnikiem linii papilarnych jesteśmy w stanie przejść parę etapów autoryzacji przed, lub po uruchomieniu komputera.

HP Elite Dragonfly - Oprogramowanie

Razem z laptopem dostajemy parę pre-instalowanych aplikacji producenta. Są to:

HP JumpStarts zawierające numer seryjny i numer produktu urządzenia oraz szereg porad dotyczących korzystania z Dragonfly.

zawierające numer seryjny i numer produktu urządzenia oraz szereg porad dotyczących korzystania z Dragonfly. HP Support Assistant posiadający przeróżne dane na temat urządzenia, od gwarancji, przez specyfikację, na aktualizacjach sterowników kończąc.

posiadający przeróżne dane na temat urządzenia, od gwarancji, przez specyfikację, na aktualizacjach sterowników kończąc. HP Client Security będącym swego rodzaju panelem zarządzania bezpieczeństwem urządzenia.

będącym swego rodzaju panelem zarządzania bezpieczeństwem urządzenia. HP WorkWell pilnujący by użytkownik sprzętu robił regularne przerwy.

pilnujący by użytkownik sprzętu robił regularne przerwy. HP Power Manager umożliwiający zdefiniowanie zasad doładowywania laptopa.

umożliwiający zdefiniowanie zasad doładowywania laptopa. HP Sure Sense będący oprogramowaniem antywirusowym od HP.

będący oprogramowaniem antywirusowym od HP. HP System Information wyświetlający informacje na temat urządzenia.

wyświetlający informacje na temat urządzenia. HP Privacy Settings zawierający ustawienia prywatności.

zawierający ustawienia prywatności. HP PC Hardware Diagnostics Windows umożliwiające przeprowadzenie testów systemu i komponentów laptopa.

umożliwiające przeprowadzenie testów systemu i komponentów laptopa. HP Documentation otwierające okno przeglądarki z dokumentacją w różnych językach, w tym z polskim.

otwierające okno przeglądarki z dokumentacją w różnych językach, w tym z polskim. HP Sure Click chroniący urządzenie podczas przeglądania stron internetowych.

HP Elite Dragonfly - Dźwięk, kamera i mikrofon

Dźwięk generowany przez znajdujące się w Dragonfly cztery głośniki, stoi na wysokim poziomie. Basy mimo tak małego urządzenia są odczuwalne, a przy wyższych głośnościach nie występuje zjawisko trzeszczenia. Dodatkowo istnieje możliwość korekcji dźwięku w oprogramowaniu Bang & Olufsen Audio Control.

Mikrofony, którymi dysponuje to urządzenie cechują się bardzo dobrym zbieraniem głosu. Oddalając się na odległość prawie 15 m, osoba z którą prowadzona była rozmowa nadal bardzo dobrze rozumiała co się do niej w danej chwili mówiło. Wcześniej wspomniane oprogramowanie do korekcji dźwięku posiada również sekcję ustawień przeznaczoną dla mikrofonów. Można tam zmienić takie ustawienia jak redukcja zakłóceń, bądź włączyć tryb osobisty lub konferencyjny. Między tymi dwoma ostatnimi jedyną zauważalną różnicą były bardziej słyszalne dźwięki otoczenia w trybie osobistym.

Kamerka znajdująca się w tym urządzeniu jest niestety bardzo słaba. Zakłócenia pojawiające się na zdjęciach, jak i wideo są bardzo widoczne, nawet przy dobrym świetle. Jeśli ktoś planuje korzystać z kamerki, to polecamy zainwestować w zewnętrzną o lepszej jakości.

HP Elite Dragonfly - Wydajność i kultura pracy

Pod względem kultury pracy, Dragonfly nie jest specjalnie głośny. Na baterii laptop stara się utrzymywać minimum potrzebnego wykorzystania wentylatora. Po podłączeniu go do prądu przestaje aż tak się ograniczać, co sprawia, że szum jest już słyszalny, ale nie jest on denerwujący i nie przeszkadza aż tak bardzo podczas pracy.

Pod względem wydajności nie jest aż tak źle, ale mogło być lepiej. Podczas, gdy konkurencja w postaci Della XPS 13 została już wyposażona w procesor Intela 10 generacji, to tutaj dostaliśmy co prawda Intel Core i7, ale 8 generacji. Mimo to urządzenie pracuje dość szybko i nie ma problemu w wykonywaniu na nim nawet bardziej skomplikowanych czynności. Potwierdzają to też przeprowadzone przez nas testy syntetyczne, których wyniki prezentują się następująco:

Cinebench R20 CPU - 979 pts

- 979 pts 3DMark Time Spy - 369

- 369 PCMark 10 - 3520

Dysk jaki ma testowany przez nas egzemplarz to 512 GB SSD M.2 NVMe w połączeniu z Intel Optane. Takie dyski zazwyczaj charakteryzują się szybkim działaniem i nie inaczej było w przypadku tego laptopa. Praca z nim była bardzo przyjemna, a system jak i programy uruchamiały się bardzo szybko. Wyniki przeprowadzonych na nim testów syntetycznych prezentują się następująco:

HP Elite Dragonfly - Bateria

Oprogramowanie HP Support Assistant zgłaszało informację, że w pełni naładowana bateria zainstalowana w tym urządzeniu ma 4825 mAh. Podczas korzystania z tego laptopa, doszliśmy do wniosku, że mogłaby być odrobinę większa. Często brakowało tych dodatkowych 15-30 minut aby skończyć to co się na nim robiło przed rozładowaniem baterii. Finalnie urządzenie to działało nawet do 8 godzin, co w naszym przypadku przekładało się na prawie dwa dni. Sporą zaletą tego urządzenia jest fakt, że gdyby zaszła potrzeba szybkiego naładowania akumulatora, to niewielkich rozmiarów zasilacz dołączony do laptopa potrafi tego dość sprawnie doładować.

HP Elite Dragonfly - Podsumowanie

HP Elite Dragonfly to solidna konstrukcja z niezłymi podzespołami, której główną słabością jest zastosowany procesor, nie najnowszej już generacji. Mimo to jest to nadal bardzo dobre urządzenie, świetnie sprawujące się zarówno w biurze, jak i w trasie. Bateria potrafiła wytrzymywać do dwóch dni pracy, pod warunkiem, że laptop nie jest przez ten czas intensywnie wykorzystywany. Jeśli ktoś szuka czegoś małych rozmiarów, z opcjonalnym modemem 4G LTE i bogatym zestawem aplikacji od HP, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa oraz nie przeszkadza mu zainstalowany procesor 8 generacji, to z pewnością jest on godny polecenia. W wypadku, gdy obecność takiego modemu nie jest wymagana i posiadanie najnowszych podzespołów jest bardziej istotne, to warto się zastanowić nad trochę tańszym HP Spectre 13 x360 wyposażonym w 10 generację procesorów Intela.