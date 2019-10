HP Envy 13 (2019) - test designerskiego ultrabook'a z MX250

Sprawdzamy najnowszą wersję ultrabook'a HP Envy 13. Urządzenie wyróżnia się kartą graficzną Nvidia MX250 oraz pojemnym dyskiem SSD.

HP jest jedną ze starszych firm zajmujących się produkcją komputerów. Przedsiębiorstwo powstało w 1939 roku, a produkcją laptopów oraz komputerów stacjonarnych zajmuje się od lat 70 XX wieku.

Amerykański gigant zatrudnia ponad 300 tysięcy pracowników na całym świecie. HP od kilku lat koncentruje się na produkcji laptopów ściśle przypisanych do danej serii. Na rynku dostępne są przystępne cenowo notebooki Pavilion, droższe i bardziej designerskie urządzenia Envy, flagowe Spectre i komputery OMEN przeznaczone dla graczy. Klienci biznesowi mogą wybierać spośród wielu komputerów ProBook, EliteBook oraz ZBook.

Testowany przez nas HP Envy 13 to ultrabook z segmentu premium pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10. Urządzenie konkuruje na rynku z MacBook'iem Air od Apple oraz Dell'em XPS 13. Co ważne testowany laptop jest od nich sporo tańszy, a od MacBook'a również znacznie wydajniejszy.

HP Envy 13 - Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Windows 10 Home 64

Windows 10 Home 64 Rodzaj procesora: Intel® Core™ i5 8265U (podstawowe taktowanie 1,6 GHz, maks. 3,9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

Intel® Core™ i5 8265U (podstawowe taktowanie 1,6 GHz, maks. 3,9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) Pamięć operacyjna: 8 GB pamięci SDRAM DDR4-2400 (wbudowanej) Szybkość transmisji danych do 2400 MT/s.

8 GB pamięci SDRAM DDR4-2400 (wbudowanej) Szybkość transmisji danych do 2400 MT/s. Pamięć masowa: Dysk SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2

Dysk SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Karta graficzna: NVIDIA® GeForce® MX250 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5)

NVIDIA® GeForce® MX250 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5) Porty: 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (przepustowość binarna 5 Gb/s, Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.2, funkcja HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A (funkcja HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A (tylko transfer danych); 1 AC Smart Pin; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)

1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (przepustowość binarna 5 Gb/s, Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.2, funkcja HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A (funkcja HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A (tylko transfer danych); 1 AC Smart Pin; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon) Gniazda rozszerzeń: 1 czytnik kart pamięci microSD

1 czytnik kart pamięci microSD Kamera internetowa: Kamera HP Wide Vision HD ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Kamera HP Wide Vision HD ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych Funkcje audio: B&O, cztery głośniki, HP Audio Boost, obsługa rozwiązania HP Far-field Cortana

B&O, cztery głośniki, HP Audio Boost, obsługa rozwiązania HP Far-field Cortana Klawiatura: Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura wyspowa w kolorze naturalnego srebra

Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura wyspowa w kolorze naturalnego srebra Urządzenia wskazujące: HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych; Obsługa precyzyjnej płytki dotykowej

HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych; Obsługa precyzyjnej płytki dotykowej Łączność: Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 5 combo (obsługa gigabitowych prędkości transferu plików) Obsługa MU-MIMO; Kompatybilność ze standardem Miracast

Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 5 combo (obsługa gigabitowych prędkości transferu plików) Obsługa MU-MIMO; Kompatybilność ze standardem Miracast Typ zasilacza: Zasilacz 65 W

Zasilacz 65 W Akumulator: 4-ogniwowy, polimerowy akumulator litowo-jonowy 53 Wh

4-ogniwowy, polimerowy akumulator litowo-jonowy 53 Wh Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Silver

Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Silver Wymiary: 30,7 cm × 21,15 cm × 1,47 cm

30,7 cm × 21,15 cm × 1,47 cm Waga: 1,28 kg

1,28 kg Wzornictwo: Piaskowane oraz anodowane wykończenie

Piaskowane oraz anodowane wykończenie Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych; Wyłącznik funkcji prywatności kamery

Czytnik linii papilarnych; Wyłącznik funkcji prywatności kamery Gwarancja: 2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta Dołączone oprogramowanie: McAfee LiveSafe™, Netflix Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft Office 365

McAfee LiveSafe™, Netflix Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft Office 365 Kolor: Naturalne srebro

HP Envy 13 - Cena

HP Envy 13 to ultrabook premium, który pozytywnie zaskakuje swoją ceną. Na rynku dostępnych jest wiele konfiguracji wyposażonych w układy Intel ósmej generacji Coffee Lake oraz nieco starsze Whiskey Lake. Gdzieniegdzie da się jeszcze znaleźć modele z układami siódmej generacji. Ceny wahają się od niespełna 3000 zł. Testowana konfiguracja wyceniona została na 4299 zł.

HP Envy 13 - Zawartość zestawu

HP wie, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Z tego powodu Envy 13 dostarczany jest w estetycznym czarnym kartonie z kolorową podobizną komputera. Całość jest bardzo solidne zapakowania, a komputer dodatkowo zabezpieczono przed uszkodzeniami poprzez umieszczenie w specjalnym wytłoczeniu.

W środku opakowania znajdziemy:

HP Envy 13-aq000nw

Ładowarkę

Przewód zasilający

Skróconą instrukcję obsługi i szybkiego startu

HP oszczędziło trochę na zestawie sprzedażowym. Brakuje jakiegokolwiek etui lub innego gratisu. Elementy te coraz częściej można znaleźć u konkurencji. Przykładowo Asus dodaje do swoich Zenbook’ów bardzo dobrze dopasowane etui w kształcie koperty.

Żałujemy również, że HP nie zdecydowało się na ładowanie urządzenia za pomocą portu USB Typu C. Wraz z Envy 13 otrzymaliśmy klasyczny 65 W zasilacz, który do najmniejszych z pewnością nie należy.

HP Envy 13 - Wygląd i jakość wykonania

Wygląd i jakość wykonania to jedna z najmocniejszych stron testowanego laptopa. HP od kilku lat bardzo przykłada się do designu i projektowania swoich urządzeń. Komputery z serii Envy są idealnym tego przykładem. To sprzęt należący już do segmentu premium, ale z drugiej strony kosztujący na tyle mało, że może pozwolić sobie na niego nawet zwykły konsument poszukujący niezbyt drogiego laptopa.

Już na pierwszy rzut oka widać, że modele Envy znacząco odcinają się od tańszych i dużo bardziej plastikowych Pavilion’ów. Całość zbudowana jest z aluminium. Jedynie dolny korpus jest plastikowy, co można zauważyć dopiero po dokładnych oględzinach komputera.

HP Envy 13 jest bardzo kanciastym laptopem. Producent postawił na ostre linie zachowując jednocześnie lekko zaoblone krawędzie, przez co urządzenie jest wygodne w użytkowaniu. Komputer utrzymano w srebrnej kolorystyce. Poza ekranem i zasilaczem, które są czarne każdy element komputera łączenie z klawiaturą wykonano z różnych odcieni srebra.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się, zauważyć można trójkątne detale. Przykładowo otwory wentylacyjne na spodzie składają się z wielu trójkątów tworzących ciekawy wzór.

Podobnie jest w środku. Włącznik jest prostokątny, a nad nim umieszczono głośniki od Bang && Olufsen, których maskownica wygląda bardzo podobnie do otworów wentylacyjnych.

Nieco nietypowo wygląda zawias matrycy. Górna klapa zachodzi na resztę obudowy. W konsekwencji urządzenie po otwarciu nieznacznie się unosi, co pozytywnie wpływa na komfort użytkownika i efektywność działania systemu chłodzenia. Kąt nachylenia klawiatury jest jednak znacznie mniejszy, niż w Microsoft Surface Pro 6. HP zastosowało dodatkowe gumowe nóżki, aby zapobiec rysowaniu się aluminiowej klapy laptopa.

HP Envy 13 - Wyświetlacz

HP postanowiło zastosować klasyczny ekran o proporcjach 16:9 i rozmiarze 13,3 cala. To panel typu IPS pokryty szkłem. Matryca jest błyszcząca. Niestety umieszczenie jej za szkłem dodatkowo utrudnia pracę na zewnątrz, ponieważ pojawiające się refleksy są doskonale widoczne. Nie pomaga również nie najwyższa jasność maksymalna.

Poza tym drobnym niedociągnięciem musimy pochwalić wyświetlacz HP Envy 13. Odwzorowanie kolorów stoi na bardzo wysokim poziomie. Podczas testów nie mogliśmy narzekać na ekran. Nie zauważyliśmy także ulotów światła.

Doceniliśmy małe ramki boczne i umiejscowienie kamery nad ekranem

HP Envy 13 - Klawiatura i gładzik

Klawiatura HP Envy 13 bardzo przypadła nam do gustu. Na początku nie spodobała nam się jej srebrna kolorystyka, która pogarsza czytelność oraz bardzo kanciaste klawisze, ale sama klawiatura okazała się bardzo wygodna. Po kilku minutach i przyzwyczajeniu się do układu klawiszy nie mogliśmy jej nachwalić. Skok klawisza jest, jak na ultrabook’a zadziwiająco duży, a same przyciski odpowiednio rozmieszczone. Klik jest charakterystyczny i wyczuwalny. Podświetlenie ułatwia pracę w nocy, ale w dzień powoduje, że oznaczenia są mniej czytelne.

Przez kilkanaście dni na laptopie napisaliśmy wiele testów i recenzji, a klawiatura z każdym kolejnym tekstem, przypadała nam do gustu jeszcze bardziej.

Nieco gorzej radzi sobie gładzik. Ma co prawda sporą powierzchnię i zintegrowane klawisze, ale nieco się rusza i nie jest wystarczająco dokładny. Materiał, z którego wykonano touchpad mógłby być nieco bardziej śliski. Poza tym gładzik obsługuje precyzyjne sterowniki systemu Windows 10 i wszystkie wbudowane w niego gesty.

HP Envy 13 - Czytnik linii papilarnych

HP w poprzednich modelach Envy 13 z klasycznymi portami USB stosował czytnik linii papilarnych umieszczony na krawędzi obudowy. Rozwiązanie to nie było najwygodniejsze i nie przypadło do gustu klientom. Producent wyszedł im naprzeciw i w testowanej konfiguracji czytnik linii papilarnych znajduje się już z prawej strony nieco pod klawiaturą. Niestety to jedyna pozytywna zmiana.

Podczas testów czytnik linii papilarnych był bardzo kapryśny. Raz odczytywał linie papilarne w mgnieniu oka, a za innym razem konieczne było kilkukrotne przykładanie palca. Konfigurowaliśmy Windows Hello na nowo, ale nie pomogło to rozwiązać problemu. W konsekwencji postanowiliśmy skorzystać z kodu PIN. Było to szybsze i wygodniejsze, niż kilkukrotne przykładanie palca do czytnika.

HP Envy 13 - Porty

Envy 13, jak na ultrabook’a posiada zaskakująco wiele portów. Z lewej strony zamontowano gniazdo słuchawkowe Jack, port USB oraz USB Typu C ze zintegrowanym DisplayPort. Niestety komputer nie posiada obsługi technologii Thunderbolt 3.

Z drugiej strony umieszczono złącze zasilania, drugi port USB, czytnik kart pamięci w formacie microSD oraz wyłącznik kamery, o którym więcej informacji niżej.

Ze względu na smukła konstrukcję HP zdecydowało się na odchylane porty USB. Rozwiązanie to stosowane było kiedyś przez Apple. Początkowo byliśmy sceptycznie nastawieni do tego pomysłu. Obawialiśmy się problemów z podłączaniem urządzeń oraz niepokoiliśmy się o wytrzymałość tego rozwiązania.

Po intensywnych testach możemy stwierdzić, że chowane w obudowie porty USB zachowują się tak samo, jak klasyczne gniazda. Nie ma żadnego problemu z wkładaniem urządzeń - port automatycznie się otwiera i zamyka po wyjęciu. Jakość wykonania również stoi na wysokim poziomie.

Sporą wadą testowanego komputera jest brak wbudowanego złącza HDMI. Jedynym sposobem na wyprowadzenie sygnału na drugi monitor jest port USB Typu C z DisplayPort oraz przejściówka, której nie znajdziemy w zestawie. Trzeba mieć to na uwadze podczas zakupu komputera.

HP Envy 13 - Oprogramowanie

HP Envy 13 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 w wersji Home. Dostarczony komputer posiadał system w wersji 1809, który zaktualizowaliśmy do najnowszego 1903. To właśnie na tej wersji przeprowadzaliśmy wszystkie testy syntetyczne.

Niestety standardowo w przypadku HP w systemie znalazło się wiele bezużytecznych aplikacji, czyli tak zwanego bloatware’u. Można go na szczęście szybko odinstalować, ale mimo wszystko wolelibyśmy zobaczyć jedynie naprawde przydatne aplikacje takie, jak Support Assistant. Większość użytkowników nigdy nie skorzysta z innych aplikacji zainstalowanych przez producenta.

HP Envy 13 - Dźwięk, kamera i mikrofony

HP zastosowało głośniki sygnowane logo Bang & Olufsen. Komputer posiada łącznie cztery głośniki. Dwa z nich umieszczone zostały w maskownicy z przodu urządzenia zaraz nad klawiaturą. Druga para znajduje się na spodzie urządzenia.

Envy 13 posiada głośniki o zaskakującej jakości. Standardowo brakuje niskich tonów, ale komputer zadziwiająco dobrze radzi sobie z produkcją dźwięku przestrzennego. Producent dołącza również specjalne oprogramowanie umożliwiające dostosowanie dźwięku do własnych potrzeb.

HP Envy 13 - Kamera i mikrofony

HP Envy 13 w testowanej przez nas konfiguracji posiada charakterystyczną dla nowych laptopów tego producenta funkcję. Mowa o HP Kill Switch. To przełącznik podobny do tego z iPhone’ów, który służy do wyłączenia kamerki. Po jego aktywacji komputer odcina dopływ prądu do modułu kamery, a urządzenie znika z listy w menedżerze urządzeń. Sama kamerka jest przeciętnej jakości. Wystarcza do przeprowadzania wideorozmów, w których przydadzą się bardzo dobrze skalibrowane mikrofony. HP przyłożyło się do tego elementu i nie można narzekać na jakość rejestrowanego za ich pomocą dźwięku.

HP Envy 13 - Wydajność i kultura pracy

Envy 13 to laptop wyposażony w odświeżone układy Coffee Lake należące do ósmej generacji. Można wybrać Intel Core i5-8265U, który znajduje się w testowej konfiguracji lub Intel Core i7-8565U. W tym samym kadłubku montowane są również układy Whiskey Lake - i5-8250U oraz i7-8550U. Można znaleźć również egzemplarze wyposażone w procesory siódmej generacji, ale to już rzadkość.

Nie zabrakło 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 512 GB nośnika SSD połączonego za pomocą protokołu NVMe.

Testowana konfiguracja wyposażono została również w układ graficzny Nvidia GeForce MX250.

Taka konfiguracja bez problemu radzi sobie z codziennymi zadaniami takimi, jak przeglądanie internetu czy praca biurowa. Nie ma również problemu z obróbką zdjęć oraz okazjonalną obróbką wideo.

Gracze mogą być nieco niepocieszeni. Układ MX250 nie słynie z wysokiej wydajności. Pozwoli on zagrać w starsze produkcje, ale jest zauważalnie słabszy od kart z rodziny GTX i RTX.

Laptopa HP Envy 13-aq000nw przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Time Spy - 1004

Cinebench R15 CPU - 299 cb

Cinebench R15 OpenGL - 68,97 fps

PCMark 10 - 3920

Przetestowaliśmy również układ graficzny Nvidia MX250 w benchmarku gry Far Cry. Oto wyniki.

HP Envy 13 to bardzo cichy laptop. Nawet podczas dużego obciążenia wentylatory pracują z umiarkowaną głośnością. Podczas wykonywania mniej zaawansowanych czynności komputer pracuje praktycznie bezszelestnie. To jeden z najcichszych komputerów, jakie testowaliśmy.

S: HP Envy 13 - Bateria

Bateria nie jest najmocniejszą stroną HP Envy 13. Urządzenie pozwala na około 5 do 6 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Próba uruchomienia wymagających programów do obróbki foto lub wideo skutecznie skraca ten czas o ponad połowę.

Podczas oglądania filmów laptop jest w stanie wytrzymać około 8 godzin, ale rezultat jest osiągalny po znaczącym obniżeniu jasności i wyłączeniu Wi-Fi oraz Bluetooth.

W celu oszczędzania energii w panelu Nvidia można ustawić, aby komputer korzystał z bardziej energooszczędnej karty graficznej Intel UHD Graphics 620 zintegrowanej z komputerem.

HP Envy 13 - Podsumowanie

Ogólnie jesteśmy pod dużym wrażeniem. HP Envy 13 to bardzo dopracowania konstrukcja, która może konkurować z o wiele droższymi modelami. To ciekawa alternatywa między innymi dla Dell’a XPS 13.

Podczas testów doceniliśmy świetny design urządzenia, ale nasze serce skradła bardzo wygodna klawiatura. Nie narzekaliśmy również na kulturę pracy oraz ilość dostępnych portów.

Nie spodobał się nam niedokładny czytnik linii papilarnych, ekran odbijający refleksy oraz czas pracy na baterii nieco poniżej naszych oczekiwań.

Podsumowując Envy 13 to świetny komputer dla użytkowników poszukujących ultrabooka z segmentu premium, którzy cenią sobie design, mobilność i kulturę pracy. Z pewnością spodoba im się również cena testowanego notebooka.