Stylowa, monochromatyczna drukarka laserowa z możliwością drukowania dwustronnego.

HP LaserJet Enterprise M507dn to monochromatyczna drukarka laserowa z możliwością druku dwustronnego. Jej minimalistyczna konstrukcja w białym kolorze ładnie się prezentuje i daje wrażenie obcowania z bardzo nowoczesnym sprzętem. HP chwali się, że urządzenie jest energooszczędne, dzięki użyciu tonerów HP EcoSmart. Drukarka obsługuje zabezpieczenia dynamiczne. Jest ona przeznaczona do użytku tylko z wkładami zawierającymi oryginalne układy scalone HP. Jeśli jednak zamienniki oryginalnych wkładów zadziałają, to w przyszłości może się to zmienić.

Drukarkę obsłużymy za pomocą kolorowego ekranu QVGA LCD o przekątnej 2,7 cala oraz klawiatury znajdującej się poniżej. Do połączenia się z drukarką możemy wykorzystać port USB, za pomocą którego podłączymy komputer oraz dwa porty hosta USB. Dzięki wbudowanemu portowi Gigabit Ethernet istnieje możliwość podłączenia urządzenia HP LaserJet Enterprise M507dn do Internetu. Drukarka posiada też kiszeń integracji sprzętu HIP. Opcje łączności można rozbudować za pośrednictwem serwera druku HP Jetdirect. Mając urządzenie podłączone do Internetu, możemy skorzystać z możliwości druku mobilnego, za pośrednictwem HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print lub Mopria. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję ROAM zapewniającą łatwe drukowanie.

HP LaserJet Enterprise M507dn w standardzie oferuje uniwersalny podajnik papieru na 100 arkuszy oraz drugi podajnik na 550 arkuszy. Drukarkę można rozbudować do maksymalnie 3 opcjonalnych podajników na 550 arkuszy. Odbiornik papieru ma pojemność 250 arkuszy. Drukarka jest w stanie wydrukować pierwszą stronę A4 w ciągu zaledwie 5,9 sekundy po wyjściu ze stanu gotowości. Prędkość drukowania w trybie normalnym wynosi 43 strony na minutę, które mogą rozpędzić się do 50 stron na minutę w trybie HP High Speed. Urządzenie dysponuje 512 MB pamięci, które można rozbudować do 1,5 GB za pomocą opcjonalnej pamięci DIMM. Do drukarki można zamontować szyfrowany dysk twardy o minimalnej pojemności 500 GB. Zalecana miesięczna liczba stron drukowanych przez HP LaserJet Enterprise M507dn wynosi od 2 do 7,5 tysięcy, natomiast normatywny, miesięczny cykl pracy wynosi do 150 tysięcy stron. Zużycie energii przez tą drukarkę wynosi 601 W podczas aktywnego drukowania, 7,6 W w trybie gotowości, 2,61 W w trybie uśpienia i 0,06 W po wyłączeniu (0,73 W z włączonym Wake on LAN).

Drukarka ma 41,8 cm szerokości, 37,6 cm głębokości i 29,9 cm wysokości, a jej waga wynosi 11,48 kg.