HP OfficeJet 8013 to drukowanie, kopiowanie i skanowanie w jednym. Jakie osiąga szybkości i które rozwiązania mogą się podobać?

HP OfficeJet 8013 to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla biur. W celu zaoszczędzenia czasu na powtarzalnych czynnościach został w nim wprowadzony mechanizm Smart Tasks, zaś aby przyspieszyć drukowanie - funkcja wydruku dwustronnego. Szybkość drukowania wynosi do 18 stron czarno-białych w wysokiej jakości, a w trybie roboczym - nawet 28. W przypadku kolorowych jest to odpowiednio do 10 i 24 stron. Skanowanie za pomocą tego modelu OfficeJet może odbywać się nie tylko do pliku, ale także do chmury lub wiadomości e-mail. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 4800 × 1200 dpi. Obsługa urządzenia jest wygodna dzięki zastosowaniu pojemnościowego ekranu dotykowego MGD o przekątnej 2,2″.

HP OfficeJet 8013 wyposażono w podajnik mieszczący 35 arkuszy papieru. Jak na nowoczesną drukarkę biurową przystało, ma ona wbudowany moduł łączności Wi-fi, co umożliwia nie tylko łatwy druk z urządzeń mobilnych, ale również możliwość drukowania dokumentów i grafik z dysków sieciowych, jak Dysk Google czy Dropbox, a także poczty e-mail. W celi bezpiecznego połączenia z usługami sieciowymi zaimplementowano zabezpieczenia chroniące przed przejęciem wysyłanych danych.

Podsumowując: HP OfficeJet 8013 to bardzo dobry wybór dla biur, urządzenie sprawdzi się także w warunkach domowych.