Laptop na uczelnie i do grania? Z HP Pavilion Power to nie problem.

Cześć studentów bardziej, niż na mobilności skupia się na wydajności. HP Pavilion Power to laptop dla nich. Urządzenie to nie jest tak lekkie i mobilne, jak inne przedstawione przez nas konstrukcje, ale posiada wiele zalet. Komputer waży 2,2 kg, więc zabranie go na uczelnie nie powinno być bardzo uciążliwe.

W zamian użytkownik otrzymuje procesor Intel Core i5 8300H, który jest znacznie wydajniejszy od niskonapięciowych jednostek 8250U/8265U. Na pokładzie znajduje się 8 GB RAM'u, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować go do 32 GB. Pavilion Power oferuje 240 GB nośnik SSD M.2 oraz 1 TB dysk twardy HDD. Matryca jest matowa, ma przekątną 15,6 cala oraz rozdzielczość Full HD.

Producent zastosował dwie karty graficzne. Podczas pracy na baterii i przy wykonywaniu mniej wymagających zadań urządzenie korzysta z Intel UHD 630 zintegrowanej z procesorem. Do bardziej zaawansowanych zadań przewidziano dedykowany układ Nvidia GeForce GTX1050 Ti.

Laptop posiada dosyć spore wymiary, dzięki czemu oferuje sporą ilość portów wejścia i wyjścia. Zastosowano trzy złącza USB Typu A (2x 3.0), czytnik kart pamięci, HDMI oraz RJ-45 (LAN). Niestety zabrakło coraz popularniejszego USB Typu C.

Komputer posiada również klawiaturę z klasycznym blokiem numerycznym