HP Scanjet Pro 2000 s1 to skaner przeznaczony do skanowania... wszystkiego. Czy sprawdza się w praktyce?

HP Scanjet Pro 2000 s1 - budowa i możliwości

HP Scanjet Pro 2000 s1 to skaner biznesowy z automatycznym podajnikiem dokumentów na 50 arkuszy. Obsługuje karty informacyjne, papier zadrukowany (drukarką laserową lub atramentową), papier dziurkowany, czeki, wizytówki, listy przewozowe, papier samokopiujący, papier wcześniej zszywany z usuniętymi zszywkami. Osiąga prędkości skanowania do 24 stron lub 48 obrazów na minutę. Jest to możliwe dzięki trybowi dwustronnemu, który rejestruje obie strony naraz. Maksymalna rozdzielczość to 600 dpi (w kolorze i w czerni). Skaner HP jest urządzeniem średniej wielkości, dlatego bez problemu powinien zmieścić się w przestrzeni biurowej. Z urządzeniami może łączyć się przy użyciu portu USB 2.0.

HP Scanjet Pro 2000 s1 - cechy i funkcje

HP Scanjet Pro 2000 s1 ma interfejs oferujący spore możliwości, jednak jest on dość niewygodny w obsłudze. Zaletą jest uproszczenie rutynowych zadań dzięki skanowaniu za pomocą jednego przycisku – można tworzyć niestandardowe ustawienia przycisków dla często powtarzających się zadań. Za pomocą oprogramowania HP z rozbudowanymi funkcjami możliwe jest zdefiniowanie profili skanowania często powtarzających się rodzajów dokumentów. Urządzenie zezwala na skanowanie obrazów bezpośrednio do aplikacji dzięki dołączonym rozwiązaniom TWAIN i ISIS. Skanów można zmieniać do edytowalnych plików tekstowych, zabezpieczonych plików PDF i wielu innych typów plików za pomocą wbudowanego oprogramowania OCR.

Podsumowując: HP Scanjet Pro 2000 s1 to model zdecydowanie wart zakupu. Ten skaner biznesowy sprawdzi się na wielu polach, np. w edukacji.