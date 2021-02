HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A to płaski skaner biurowy. Sprawdzamy, jakie jego cechy mogą skłonić do zakupu?

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A - budowa i możliwości

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A to urządzenie przeznaczone dla małych i średnich firm, gdzie ma efektywnie pomóc w zmianie dokumentów na formę cyfrową. Zastosowano tu szereg rozwiązań wspomagających pracę, jak skanowanie dwustronne czy automatyczny podajnik na 50 arkuszy, co pozwala na znaczne przyśpieszenie obróbki materiałów. Skaner obsługuje zarówno standardowe, jak i niewielkie oraz duże formaty. Prędkości skanowania wynosi do 40 obrazów na minutę przy rozdzielczości 300 dpi (w czerni, w skali szarości i w kolorze). Maksymalna rozdzielczość to 1200 dpi. Zeskanowane obrazy mogą być zapisywane jako PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, plik tekstowy .txt, RTF oraz PDF z możliwością przeszukiwania. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta - mamy tu cztery przyciski robocze do wykonywania podstawowych działań.

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A - cechy i funkcje

HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A posiada port USB 2.0, nie obsługuje jednak Wi-Fi. Pomimo tego istnieje możliwość zapisu skanów w lokalizacji sieciowej - dołączone oprogramowanie umożliwia skanowanie z zapisem do chmury. Ciekawą funkcją jest możliwość tworzenia niestandardowych ustawień przycisków - można przypisać go dla często powtarzających się zadań i uprościć rutynowe czynności. A powtarzających się typów dokumentów można utworzyć osobne profile, co również ułatwia pracę. Wspomniane oprogramowanie umożliwia również edycję skanów oraz ich organizację.

Podsumowując: HP Scanjet Pro 2500F1 L2747A to solidny produkt, który z pewnością będzie praktyczną pomocą dla każdego biura i firmy.