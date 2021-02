To urządzenie 3w1 idealne podczas pracy i nauki w domu. Model Smart Tank 515 należy do najnowszej generacji drukarek atramentowych HP.

Drukarka HP Smart Tank 515 została wyposażona w wygodny system uzupełniania atramentu - zamiast wymiennych katridżów urządzenie posiada wbudowany pojemnik na 4 kolory tuszu - w zestawie otrzymujemy wygodne butelki do napełniania z możliwością wielokrotnego zamykania. Jak zapewnia producent na jednym uzupełnieniu zbiornika możliwy jest wydruk do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze (z szybkością do 11 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze). Smart Tank 515 pozwala na drukowanie dokumentów i zdjęć bez marginesów w wysokiej rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi. Dla ułatwienia i sprawniejszej pracy, drukarka posiada automatyczny podajnik mieszczący 100 arkuszy papieru.

Drukowanie, skanowanie i kopiowanie możliwe jest z każdego miejsca dzięki aplikacji mobilnej HP Smart oraz sieci bezprzewodowej. W ten sposób możemy szybko i wygodnie wydrukować potrzebny dokument lub zdjęcie prosto z telefonu lub tabletu.

Co istotne, wielofunkcyjne urządzenie HP Smart Tank 515 jest lekkie i kompaktowe, co sprawia, że zmieści się w każdym zakątku naszego domowego biura.

Cena wkładu:

Butelka z oryginalnym czarnym atramentem 135 ml kosztuje 54 zł

Butelka z oryginalnym kolorowym atramentem (purpurowym, błękitnym, żółty) 70 ml kosztuje 49 zł

Najważniejsze dane techniczne: