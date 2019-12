HP Smart Tank 515 kontra Epson EcoTank L3160 - Pojedynek kolorowych atramentowców

HP Smart Tank 515 i Epson EcoTank L3160 są drukarkami z tej samej półki cenowej. Wykorzystują one podobne rozwiązania, które zakładają wykorzystanie pojemników na atrament zamiast wkładów. Patrząc na oba urządzenia, wybór lepszego nie wydaje się oczywisty, dlatego postanowiliśmy je do siebie porównać w naszych testach.

Chcąc kupić drukarkę wielofunkcyjną często zwraca się uwagę na elementy takie jak rozdzielczość drukowania, jej prędkość albo w jaki sposób to drukowanie się odbywa. Aktualnie drukarki wyposażone są w dwie technologie drukowania: laserowego lub za pomocą atramentu. Po ostatnim teście laser vs atrament, przyszła pora na test drukarek korzystających z tylko tej drugiej technologii w wariantach piezoelektrycznym i termicznym, które dodatkowo będą miały możliwość drukowania w kolorze. W taki sposób uczestnikami naszego porównania zostały kosztujące około 800 zł HP Smart Tank 515 i Epsona L3160 .

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Uczestnicy testu

HP Smart Tank 515 jest większym i cięższym urządzeniem, wyposażonym w mały wyświetlacz i zestaw przycisków. Po otwarciu osłony widać wymienną głowicę, trzy pojemniki na kolorowy atrament po lewej stronie urządzenia i pojemnik na czarny po prawej. Podajnik papieru znajduje się z tyłu. Urządzenie jest też wyposażone w Wi-Fi, a nawet Bluetooth. Razem z drukarką dostarczany jest pełny zestaw tuszów zawierający łącznie sześć butelek. Dodatkowo w zestawie są dwa kartridże z tuszem.

Epson EcoTank L3160 jest trochę mniejszy i lżejszy niż produkt HP. Posiada też większy, kolorowy ekran. Dostęp do pojemników na atrament w celu ich napełnienia odbywa się poprzez odchylenie osłony. Podajnik papieru również znajduje się z tyłu i na pierwszy rzut oka zbytnio się od konkurenta nie różni. Na pokładzie Epsona nie ma Bluetooth, ale znajdziemy tam Wi-Fi oraz stałą głowicę, przewidzianą na pracę podczas całego cyklu życia urządzenia (trzy lata bezawaryjnej pracy gwarantuje producent, co opisujemy dalej w tekście). Do drukarki dodawany jest tylko zestaw tuszów startowych zawierający po jednej butelce na kolor, ale z dodatkowym jednym czarnym, co w rezultacie daje łącznie pięć butelek.

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Standardowe testy wydajności

Zanim zaczeliśmy testować oba urządzenia, musieliśmy napełnić je tuszem. Mimo naszych obaw o możliwość ubrudzenia się, to w obu przypadkach procedura zasilenia pojemników atramentem przebiegła bez żadnych problemów. Warto podkreślić, że Epson przyłożył szczególną wagę do systemu napełniania urządzeń EcoTank stosując dozowniki w formie kluczy. Zabezpieczają one użytkownika przed pomyłkami przy uzupełnianiu pojemników oraz redukują do zera możliwość rozlania atramentu. Testy drukarek zaczęliśmy od sprawdzenia ile czasu im zajmie wydrukowanie jednej strony. Jest to moment kiedy Epson po raz pierwszy nas zaskoczył, kończąc drukowanie z czasem 11,85 sekund, prawie czterokrotnie szybciej od drukarki HP. Myśląc, że wolny czas drukowania Smart Tanka dotyczy tylko jednej strony, kazaliśmy drukarkom wydrukować ich dziesięć.

W tym wypadku Epson ponownie wypadł lepiej. Uporał się on z robotą w czasie 81 sekund, podczas gry HP drukowało przez lekko ponad pięć minut. Polem, na którym Smart Tank wygrywał z Epsonem jest jakość wydruku, którą HP miał delikatnie lepszą, mimo wyższej rozdzielczości wydruku Epsona. Smart Tank oferuje tryb cichy, w którym faktycznie pracuje ciszej, ale też jeszcze wolniej.

Podsumowanie rundy pierwszej: Epson jest zdecydowanie szybszy od HP, osiągając czasy drukowania prawie czterokrotnie niższe od konkurenta. Mimo lekko lepszej jakości wydruku Smart Tanka, Epson zdecydowanie deklasuje go jeśli chodzi o prędkość.

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Koszty eksploatacji

Zakup drukarki nie jest jedynym za co przyjdzie nam zapłacić podczas eksploatacji takiego urządzenia. Do tego dochodzi (nie licząc papieru) zakup tuszu, który trzeba uzupełniać po wydrukowaniu określonej liczby stron. W przypadku drukarki HP, producent deklaruje, że po zalaniu do pełna zbiorników na tusz wydrukujemy 18 000 stron w czerni i 8 000 w kolorze. Epson chwali się trochę niższymi liczbami, wynoszącymi 8100 stron w czerni i 6500 w kolorze. Dodatkowe zestawy atramentów sprzedawane przez obydwu producentów, pozwalają jedynie częściowo zapełnić pojemniki drukarek. Czarny tusz do Smart Tanka kosztuje 45 zł i pozwala na wydrukowanie 6000 stron. Ten od Epsona starcza na tylko 4500 stron, ale jest prawie dwukrotnie tańszy. W przypadku HP koszt wydrukowania jednej strony wykorzystując tylko czarny tusz wyniósł niecały grosz, a konkretniej 0,008 zł. W przypadku Epsona o 0,002 zł mniej. Mimo, że kwoty za stronę wynoszą mniej niż grosz, to mając Epsona wydrukowanie tysiąca stron kosztuje 2 zł mniej niż w przypadku HP. To co jeszcze bardziej pokazuje jak bardzo oszczędniejszy jest EcoTank jest koszt wymiany głowicy, który w porówaniu do Smart Tanka nic nie kosztuje, gdyż jest ona stałym elementem urządzenia.

Podsumowanie rundy drugiej: Epson posiada tańsze tusze, które co prawda pozwalają na wydrukowanie mniejszej ilości stron, ale mają przy tym lepszy stosunek ich ilości do ceny w porównaniu do HP. Dodatkowo EcoTank nie wymaga wymiany głowicy w porównaniu do Smart Tanka, gdyż jest ona stała.

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Która drukarka jest bardziej eko?

Podstawowym zagadnieniem, jakie przychodzi nam do głowy w kontekście ekologii jest kwestia poboru mocy. Urządzenia podłączone do prądu mogą go trochę pobierać, nawet jak są wyłączone. W przypadku obu drukarek były to okolice 1 W. W trybie "stand by", czyli będąc włączonym i oczekując na rozpoczęcie pracy, zazwyczaj pobierają od 3-5 W. Tak jak HP mieściło się w tej dolnej granicy, to Epson potrafił pobrać lekko ponad 6 W. Przyczynić się do tego mogła potrzeba zasilenia większego, kolorowego wyświetlacza, którego zabrakło w Smart Tanku.

Trochę inaczej było podczas drukowania, gdyż Epson zjadał wtedy mniej prądu niż pobierający ponad 12 W HP.

Mniej intuicyjną, ale niezwykle istotną kwestią związaną z ekologią jest technologia drukowania. Wbrew pozorom urządzenia HP i Epsona mocno różnią się w tym zakresie. Epson EcoTank L3160 stosuje druk piezoeletryczny, który nie wymaga podgrzewania atramentu ani elementów drukarki. Takie rozwiązanie przekłada się na mniejsze zużycie elementów oraz niższe zapotrzebowanie na energię. Drukarka HP stosuje natomiast druk termiczny z wymiennymi głowicami w formie kartridżów. Zastosowanie wymiennego elementu było w tym wypadku konieczne aby zapewnić należytą pracę drukarki pomimo większej podatności na zasychanie tuszu. Niestety wymienianie dodatkowych elementów w cyklu życia pojedynczej drukarki, ma wpływ na otoczenie. Elementy muszą zostać wyprodukowane, otrzymać opakowania i przebyć drogę do serwisów i odbiorców - w związku z tym bilans oddziaływania na środowisko jest mniej korzystny w przypadku rozwiązania HP.

Podsumowanie rundy trzeciej: Ciężko jest określić, która drukarka jest bardziej ekonomiczna. Z jednej strony Epson pobierał więcej prądu niż HP w trybie "stand by", ale podczas drukowania nie potrzebował go aż tyle co Smart Tank. Patrząc na najwyższą zanotowaną przez nas wartość, to zużycie prądu jest nadal bardzo niskie

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Czy drukarki atramentowe się grzeją?

Urządzenia wykonując swoją pracę potrafią czasem osiągać wysokie temperatury. Czasem te temperatury są na tyle niebezpieczne, że praca musi być sztucznie ograniczona by uchronić urządzenie przed skutkami przegrzania. Mieliśmy okazję zaobserwować taki przypadek testując ostatnio laserową drukarkę HP. Mimo, że testowany wtedy razem z nią atramentowy Epson nie osiągał aż takich wysokich temperatur, postanowiliśmy sprawdzić czy w tym przypadku będzie podobnie.

Temperatura pracy Epsona w stanie bezczynności oscylowała w okolicach 18 °C. HP osiągał delikatnie wyższą, wynoszącą około 19 °C.

Sytuacja się nie zmieniła podczas drukowania. Obydwie drukarki utrzymują temperaturę w okolicach 19 °C.

Podsumowanie rundy czwartej: Oba urządzenia miały niską temperaturę, która nie zakłócała w żaden sposób ich pracy jak to było w przypadku testowanego przez nas LaserJeta od HP.

Epson EcoTank L3160 vs HP Smart Tank 515 - Epson jest dla nas ciekawszym wyborem

Mając na półce sklepowej oba urządzenia obok siebie, wybralibyśmy Epsona. Znacznie szybsza prędkość drukowania bardziej nas przekonuje, niż niewiele wyższa jakość, w cenie dużo wolniejszego druku. Dodatkowo Epson ma wyższą rozdzielczość drukowania niż Smart Tank. Jest on też tańszy w eksploatacji, nawet jeśli jest to tylko kwestia paru złotych. Kupując Epsona przed końcem roku można dodatkowo liczyć na zwrot pieniędzy w wysokości 150 zł, co dodatkowo obniży jego cenę i uczyni go finalnie tańszym od konkurenta. Jeśli kupimy drukarkę do marca przyszłego roku, producent oferuje rozszerzenie gwarancji z podstawowych 12 miesięcy do trzech lat. W tym celu należy złożyć wniosek na stronie producenta. Poniżej zamieszczamy tabelkę, którą opracowaliśmy podczas testów. Zawiera ona w pełni obiektywne porównanie wszystkich parametrów, które umożliwią samodzielne dokonanie lepszego wyboru.

* Do 31.12.2019 możliwe jest uzyskanie 150 zł zwrotu w ramach promocji cashback.