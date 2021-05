HP Spectre x360 14 - test lifestylowego laptopa premium z trybem tabletu

HP Spectre x360 14 to wysokiej klasy komputer przenośny, który łączy ładny design z użytecznymi funkcjami dodatkowymi. Laptop posiada certyfikat Intel Evo oraz dotykowy ekran OLED z obsługą aktywnego stylusa, a konstrukcję w razie potrzeby możemy zamienić w tablet. Jak HP Spectre x360 14 wypadł w naszych testach?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy na rynku pojawiło się sporo nowych komputerów przenośnych opartych o platformę Intel Tiger Lake-U. Dodatkowo wybrane konfiguracje posiadają certyfikat Intel Evo (zapoznaj się z naszym testem) gwarantujący wysoką wydajność, ponadprzeciętne czasy pracy na baterii oraz obecność najnowszych standardów łączności z Thunderbolt 4 na czele.

HP Spectre x360 14

Właśnie taki jest najnowszy HP Spectre x360 14, który trafił do redakcji PCWorld. Ten lekki, atrakcyjny wizualnie i świetnie wykonany komputer z możliwością zamiany w tablet posiada w środku topowe podzespoły z procesorem Intel Core i7-1165G7 na czele, a całość uzupełniono rewelacyjnym ekranem OLED o proporcjach 3:2 ze wsparciem dla aktywnego pióra Zenvo.

HP Spectre x360 14 na pierwszy rzut oka robi piorunujące wrażenie. Komputer jest rewelacyjnie wykonany i posiada niebanalną stylistykę, ale jak sprawdził się podczas dłuższego użytkowania? Tego dowiesz się już za chwilę.

HP Spectre x360 14 - Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.80-4.70 GHz, 12MB cache) Pamięć operacyjna 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16GB Ilośc gniazd pamięci 0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe 1000 GB Wbudwoany napęd optyczny Brak Ekran dotykowy Tak Rodzaj ekranu Błyszczący, OLED Przekątna ekranu 13,5 cala Rozdzielczość ekranu 3000 x 2000 pikseli Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona Dźwięk Wbudowane cztery głośniki, Wbudowane dwa mikrofony Kamera Kamera na podczerwień, Kamera z wbudowaną zaślepką, Obsługa Windows Hello, Łączność Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth Złącza USB 3.1 Gen 2 - 1 szt., USB Typu C z Thunderbolt 4 - 2 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowej/wjeście mikrofonowe - 1szt. Typ baterii Litowo-polimerowa Pojemność baterii 4-komorowa, 8210 mAh Kolor Srebrny Czytnik linii papilarnych Tak Podświetlana klawiatura Tak Dodatkowe infromacje Aluminiowa obudowa, Szkło Corning Gorilla Glass, Podświeltenie klawiatury, wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Akecelerometr, Żyroskop, Magnometr, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokrycem barw 100% DCI-P3 Dołączone akcesoria Zasilacz, Pióro Zenvo System operacyjny Windows 10 Home Dołączone oprogramowanie Partycja recovery Wysokość 16,9 mm Szerokość 298 mm Głębokość 220 mm Waga 1,34 kg Rodzaj gwarancji Standardowa Gwarancja 36 miesięcy Kod producenta 14-ea0059nw

Sercem komputera jest najwydajniejszy układ niskonapięciowy z rodziny Tiger Lake-U. Mowa o procesorze Intel Core i7-1165G7. Jest to czterordzeniowy chip z obsługą ośmiu wątków w tym samym czasie. Całość zintegrowano z topowym układem graficznym Intel Xe, który jest znacznie wydajniejszy od rozwiązań z rodziny UHD.

Laptop posiada 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4x o taktowaniu 4266 MHz pracującej w trybie Dual-Channel.

Warto zwrócić uwagę na ekran. Jest to panel o nietypowych proporcjach 3:2. Dodatkowo testowana konfiguracja została wyposażona w matrycę OLED znaną z flagowych smartfonów.

Producent nie zapomniał o sporej ilości portów oraz elementach dodatkowych. Mowa o czytniku linii papilarnych oraz skanerze twarzy wykorzystującym podczerwień. Oba rozwiązania kompatybilne są z Windows Hello.

HP Spectre x360 14 - Cena

HP Spectre x360 14 to laptop z najwyższej półki, więc wysoka cena nie powinna nas dziwić. Podstawowy model z ekranem IPS LCD wyceniono na około 7300 zł.

Testowana konfiguracja z ekranem OLED kosztuje około 8500 zł.

Komputer dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - srebrnej, niebieskiej oraz czarnej.

HP Spectre x360 14 konkuruje z MacBookiem Pro 13, Asusem ZenBook UX393 oraz Dellem XPS 13 9305. Jego przewagą jest znacznie lepszy ekran OLED oraz obudowa z możliwością zamiany w tablet. Pozostałe parametry techniczne są na porównywalnym poziomie.

Komputer HP Spectre x360 w testowanej przez nas konfiguracji kupisz w RTV Euro AGD.

HP Spectre x360 14 - Zawartość zestawu

Komputer dostarczany jest w sporym opakowaniu, które sugeruje bogaty zestaw sprzedażowy. Po jego otwarciu naszym oczom ukaże się stylowy karton z komputerem oraz dedykowane etui.

W środku poza samym laptopem HP Spectre x360 14 znajdziemy:

Zasilacz o mocy 65 W z końcówką USB Typu C i przewodem w oplocie

Pióro Zenvo

Dedykowane etui z miejscem na stylus

Skróconą instrukcję obsługi

Zestaw sprzedażowy

Chwilę warto poświęcić dedykowanemu etui.

Logo producenta na etui

HP dostarcza pokrowiec wykonany ze skóry ekologicznej. W środku znajdziemy miękką wyściółkę, która chroni laptopa przed zarysowaniami oraz miejsce dedykowane dla stylusa Zenvo. Etui to świetny dodatek, który idealnie podkreśla niewielkie wymiary komputera wymiary. Akcesorium to pozwoli nam zabezpieczyć laptopa przed uszkodzeniami.

HP Spectre x360 14 i pióro Zenvo w etui

Ciekawie prezentuje się również zasilacz. Jest to 65 W adapter, który charakteryzuje się przewodem USB Typu C w oplocie.

Przewód USB Typu C w oplocie

To miły akcent, który podkreśla, że HP Spectre x360 14 jest urządzeniem klasy premium.

Fakt, że obcujemy z drogim sprzętem z najwyżej półki oznacza również, że możemy skorzystać z preferencyjnych warunków gwarancyjnych. HP Spectre x360 14 dostarczany jest z 36 miesięczną gwarancją producenta.

HP Spectre x360 14 - Wygląd i jakość wykonania

Do testów otrzymaliśmy HP Spectre x360 14 w kolorze srebrnym. Laptop prezentuje się bardzo dobrze i przyciąga uwagę. Komputer wygląda niesamowicie elegancko, a jakość wykonania stoi na najwyższym możliwym poziomie. Dbałość o każdy szczegół podkreślają szlifowane krawędzie obudowy wyciętej z jednego kawałku aluminium

HP Spectre x360 14

Na klapie matrycy znajdziemy subtelne logo HP oraz niewielką maskownicę, w której umieszczono anteny.

HP Spectre x360 14

Z tyłu umieszczono dwa zawiasy. Na jednym z nich producent umieścił napis Spectre. Pomiędzy nimi umieszczono otwór wentylacyjny.

Napis Spectre

Warto zwrócić uwagę na ścięte krawędzie w tylnej częsci obudowy. Od lat jest to element charakterystyczny serii Spectre, który odróżnia ją od tańszych laptopów firmy HP.

Porty umieszczono na ściankach bocznych. Z lewej strony zastosowano również magnesy, które pozwalają na przyczepienie pióra Zenvo.

Stylus przymocowany do komputera

Na spodzie znajdziemy dwie stopki antypoślizgowe, które świetnie wywiązują się ze swojego zadania. Komputer nie przesuwa się podczas pracy. Nie zabrakło również drugiego otworu wentylacyjnego oraz głośników Bang & Olufsen.

HP Spectre x360 14 to komputer x360, który możemy wygodnie zamienić w tablet. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ustawić komputer w trybie namiotu. W celu zabezpieczenia obudowy przed przypadkowymi zarysowaniami producent wykorzystał stopery umieszczone na rogach klawiatury.

HP Spectre x360 14 - Porty

Jak na kompaktowego laptopa klasy premium z możliwością przekształcenia w tablet, HP Spectre x360 14 posiada zaskakująco sporo portów. Co istotne - komputer wyposażono w klasyczny port USB 3.1 Gen 2. To miła odmiana po nowoczesnych ultrabookach oferujących tylko złącza USB Typu C.

Port USB Typu A na lewej krawędzi

Na prawej krawędzi znajdziemy dwa porty USB Typu C z USB 4 oraz Thunderbolt 4, czytnik kart pamięci microSD, a także gniazdo słuchawkowe Jack.

Porty na prawej krawędzi

Dzięki obecności czytnika kart pamięci oraz pełnowymiarowego portu USB nie musimy nosić przy sobie dodatkowych przejściówek.

HP Spectre x360 14 - Wyświetlacz

Ekran to jeden z najważniejszych elementów testowanego laptopa. Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze HP zdecydowało się na nietypowe proporcje 3:2 oraz wysoką rozdzielczość 3000 x 2000 pikseli. Podobne rozwiązania znajdziemy u konkurencji, ale inne laptopy nie mają dotykowego panelu OLED ze wsparciem dla aktywnego pióra.

HP Spectre x360 14 w trybie tabletu

Wyświetlacz w HP Spectre x360 14 to jeden z najlepszych paneli jakie możemy aktualnie znaleźć w laptopach. Matryca wyprodukowana przez Samsunga oferuje idealną czerń oraz świetne nasycenie kolorów. Ekran oferuje 100% pokrycie palety barw DCI-P3.

Wyświetlacz posiada błyszczącą powłokę, ale wysoka jasność maksymalna (400 nitów) pozwala na pracę w dowolnych warunkach. Podczas korzystania z komputera w nocy spodoba nam się ustawienie minimalne, które nie razi w całkowitej ciemności.

HP Spectre x360 14 świetnie odnajdzie się zarówno w pracy biurowej, kiedy skorzystamy z ekranu o proporcjach 3:2 pozwalającego na wygodną pracę z dwoma aplikacjami w tym samym czasie, jak i podczas oglądania filmów, gdy docenimy rewelacyjną jakość panelu OLED.

HP Spectre x360 14 w trybie namiotu

W systemie operacyjnym znajdziemy aplikację HP Display Control, która na bieżąco analizuje sposób użytkowania komputera i dynamicznie zmienia profil kolorów. Do wyboru mamy tryb sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3.

Laptop wyposażono również w czujnik oświetlenia, który automatycznie reguluje jasność oraz dostosowuje wyświetlaną treść do warunków oświetleniowych poprzez modyfikację balansu bieli.

Ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass, które skutecznie zabezpiecza wyświetlacz przed zarysowaniami.

Komputer dostarczany jest z aktywnym piórem Zenvo. Przydaje się ono szczególnie po przekształceniu komputera w tryb tabletu. Możemy wtedy wygodnie notować, szkicować lub edytować dokumenty.

Pióro Zenvo

Rozwiązanie to docenią również menagerowie oraz dyrektorzy, którzy często muszą podpisywać dokumenty. Z dedykowanym rysikiem staje się to znacznie szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze.

HP Spectre x360 14 w trybie tabletu z piórem Zenvo

Stylus Zenvo posiada wbudowane dwa przyciski, które możemy zaprogramować wedle własnych upodobań oraz wymienną końcówkę.

Programowalne przyciski

Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C oraz zasilacza dostarczanego razem z komputerem.

Pióro Zenvo podczas ładowania

HP Spectre x360 14 - Klawiatura i gładzik

Laptop biznesowy wysokiej klasy musi posiadać wygodną klawiaturę z odpowiednim skokiem klawisza, dedykowanymi przyciskami funkcyjnymi oraz podświetleniem. Nie inaczej jest w HP Spectre x360 14. Komputer posiada pełnowymiarową klawiaturę z dwustopniowym podświetleniem w kolorze białym. Warto podkreślić, że nie wyłącza się ono po upływie czasu. To spore ułatwienie dla osób pracujących po zmroku.

Pulpit roboczy

Klawiatura posiada wysoki skok klawisza i stanowczą reakcję zwrotną. Pulpit roboczy nie ugina się podczas pisania.

Jedyne do czego można się przyczepić to umiejscowienie czytnika linii papilarnych, który znajduje się nieopodal lewej strzałki. To dosyć niespotykane rozwiązanie, które wymaga przyzwyczajenia. Sam sensor działa bez najmniejszych problemów i świetnie uzupełnia kamerę na podczerwień.

Czytnik linii papilarnych

Gładzik jest sporych rozmiarów, wspiera precyzyjne sterowniki systemu Windows i został wykonany ze szkła. Do jego działania nie miałem najmniejszych zastrzeżeń. Wystarczy dodać, że podczas testów HP Spectre x360 14 zapomniałem o swojej myszy bezprzewodowej na Bluetooth.

HP Spectre x360 14 - Kamera, głośniki, mikrofony

HP Spectre x360 14 to świetny komputer do wideokonferencji. Potwierdza to certyfikat Intel Evo, który gwarantuje obecność co najmniej dwóch mikrofonów z systemem aktywnej redukcji hałasu z otoczenia, głosików stereo oraz kamery 720P.

Testowany komputer posiada świetne mikrofony, które rewelacyjnie radzą sobie z aktywnym wycinaniem szumów i hałasów z otoczenia. Rozmowa w komunikacji miejskiej lub zatłoczonym open space nie będzie już najmniejszym problemem.

Całość uzupełniają głośniki Bang & Olufsen. Komputer posiada łącznie cztery przetworniki - dwa nad klawiaturą oraz dwa pod nią. Jakość dźwięku zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Kamera nagrywa obraz w rozdzielczości HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę i została umieszczona nad ekranem. Co istotne w momencie, gdy z niej nie korzystamy możemy ją zasłonić.

Kamerka internetowa Kamerka internetowa po zasłonięciu

Nie trzeba robić tego ręcznie. Wystarczy, że naciśniemy dedykowany przycisk na klawiaturze, a komputer automatycznie zasłoni sensor.

Przycisk do zasłonięcia aparatu

Aparat współpracuje również z kamerą na podczerwień, która pozwala odblokować komputer z wykorzystaniem naszej twarzy. Rozwiązanie to działa błyskawicznie i sprawdza się w momencie, gdy korzystamy z komputera w trybie tabletu lub namiotu. To bardzo dobre uzupełnienie czytnika linii papilarnych.

Kamera na podczerwień

HP Spectre x360 14 - Wydajność i kultura pracy

Zamknięcie wydajnych podzespołów w obudowie ważącej zaledwie 1,34 kg może budzić obawy o kulturę pracy. Na szczęście HP nie zapomniało o dopracowaniu systemu chłodzenia. Podczas normalnej pracy komputer działa w trybie pasywnym. W momencie, gdy zdecydujemy się na uruchomienie kilku bardziej zasoboożernych aplikacji, wentylator staje się słyszalny, ale nie irytuje swoją obecnością.

W kwestii samej wydajności HP Spectre x360 14 to obecnie jeden z najszybszych komputerów przenośnych z niskonapięciowym procesorem. Laptopporadzi sobie z każdym stawianym przed nim zadaniem z wyłączeniem grania w najnowsze gry.

Wysoką wydajność spożytkują graficy oraz pracownicy biurowi korzystający z wielu aplikacji w tym samym czasie.

Testowanego laptopa HP Spectre x360 14 sprawdziłem w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Time Spy - 1414

- 1414 PCMark 10 - 4760

- 4760 Geekbench 4 : Single - 6490; Multi - 21270

: Single - 6490; Multi - 21270 Geekbench 5 : Single - 1478; Multi - 4859

: Single - 1478; Multi - 4859 Cinebench R15 : OpenGL - 87,95 fps; CPU - 607 cb

: OpenGL - 87,95 fps; CPU - 607 cb Cinebench R20 : CPU - 1603 pst

: CPU - 1603 pst Cinebench R23: CPU (Single Core) - 1372 pts: CPU (Multi Core) - 4161 pts

Przetestowałem również jak wygląda wydajność wbudowanego dysku SSD. W środku komputera znajdziemy nośnik Kioxia o pojemności 1 TB.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 3290,97 MB/s, a zapis 3046,25 MB/s.

HP Spectre x360 14 - Bateria

HP Spectre x360 14 to prawdziwy długodystansowiec. Producent deklaruje, że komputer w wersji z matrycą IPS LCD o rozdzielczości Full HD może działać nawet do 17 godzin. Testowany egzemplarz z ekranem OLED może pochwalić się nieco krótszymi, ale nadal rewelacyjnymi czasami pracy.

Certyfikat Intel Evo gwarantuje, że laptop nie rozładuje się szybciej, niż po 8 godzinach pracy biurowej. W rzeczywistości HP Spectre x360 14 z ekranem OLED działa na baterii od 9 do nawet niecałych 11 godzin.

Logo Intel Evo, Bang & Olufsen oraz dodatkowy stoper

Na pokładzie znajdziemy również system szybkiego ładowania. Po zaledwie 30 minutach ładowania komputer będzie działać przez dodatkowe 4 godziny.

Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem jednego z dwóch portów Thunderbolt 4 umieszczonych na prawej krawędzi komputera.

HP Spectre x360 14 - Podsumowanie

HP Spectre x360 14 to komputer, który wyznacza nowe standardy. Testowany laptop to idealny ultrabook z segmentu premium, który dedykowany jest użytkownikom biznesowym. Na pokładzie poza topowymi podzespołami znajdziemy rewelacyjny ekran OLED, pióro Zenvo, fizyczną osłonkę obiektywów oraz peryferia, które idealnie sprawdzają się podczas wideokonferencji.

HP Spectre X360 14 w trybie stojaka

Kwintesencją komputera jest możliwość wygodnej transformacji w sporych rozmiarów tablet, który świetnie sprawdza się do oglądania filmów i przeglądania Internetu. W połączeniu z aktywnym piórem Zenvo, HP Spectre x360 14 może zastąpić tablet graficzny.

Podczas testów doceniłem rewelacyjną wydajność, wysoką kulturę pracy, świetną baterię oraz bezkompromisowy ekran OLED o proporcjach 3:2, które zwiększają produktywność. Spodobał mi się również wygląd laptopa oraz wygodna klawiatura.

Podczas testów znalazłem jedynie dwie drobne wady. Kamera na podczerwień wymaga odsłonięcia kamerki internetowej, a pióro nie obsługuje ładowania bezprzewodowego wprost z komputera.

Podsumowując HP Spectre x360 14 to uniwersalny komputer z nietypowymi rozwiązaniami, który zadowoli nawet najbardziej wymagających konsumentów. Jeżeli szukasz bezkompromisowej maszyny do pracy zapewniającej wysoką wydajność i mobilność - HP Spectre x360 14 będzie świetnym wyborem.